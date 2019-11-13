AKP ile MHP arasında OSB krizi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yapı kullanım izin belgelerinin usulsüz olarak verildiği ve sonrada kullandırıldığı yönündeki iddialar üzerine müfettişler görevlendirilmişti. AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy karşı karışya geldi.

“SİZ İSTEDİĞİNİZ YANDA OLUN”

OSB’deki usulsüzlükler ile ilgili müfettiş incelemesini eleştiren ve OSB Başkanı Tahir Nursaçan’a sahip çıkan Baki Ersoy’u katıldığı bir televizyon kanalında eleştiren Özhaseki, “Siz istediğiniz yanda olun ben adaletten yanayım, kimseden yana değilim. Bir insanın biriyle helalleşmesi çok kolay. Hakkınızı helal edersiniz veya etmezsiniz, bu ayrı bir şey. Yani bir kişilik mesele. Ama devletin hakkı beytül mal. Belediyedeki mal, valilikteki mal, organizede ki mal her neyse devletin hakkı. Burada eğer bir aksaklık olmuşsa, 80 milyonun burada hakkı var mı, var. Ayrıca inandığım için söylüyorum dünya da ki bütün mazlumların da hakkı var” dedi.

“KİMSE SÖZLERİMİZİ ÇARPITMASIN”

Özhaseki'nin açıklamalarına sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren MHP'li Baki Ersoy, “Ben herkesten daha fazla adaletten yana olduğum için sandıkta kaybedip, masada kazanmaya çalışanlara tepki gösteriyorum. Yoksa müfettişler OSB'de elbette işini yapacaklar. Keşke bu hassasiyetinizi Kayserispor içinde gösterip, müfettiş gönderseniz ya da Mali Genel Kurul yaparak hesapları ortaya koysanız da sonra şeffaflıktan, adaletten bahsetseniz. Kimse sözlerimizi çarpıtmasın Bizim Sevdamız Kayseri” ifadelerine yer verdi.