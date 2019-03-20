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AKP yerel seçim belediye başkanı adayları kimler? İl il, ilçe ilçe Ak Parti belediye başkanı adayları listesi…

Seçimlere birçok ilde Cumhur İttifakı olarak giren AKP'nin belediye başkanı adayları merak ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de MHP'ile kurduğu Cumhur İttifakı'nın adayları ile giren Ak Parti, İstanbul'da Binalı Yıldırım'ı, İzmir'de Nihat Zeybekçi'yi, Ankara'da Mehmet Özhaseki'yi gösterdi. İşte AKP'nin 31 Mart yerel seçimleri belediye başkanı adayları...

14:39 -
Haberler Gündem
AKP yerel seçim belediye başkanı adayları kimler? İl il, ilçe ilçe Ak Parti belediye başkanı adayları listesi…

Yerel seçimler yaklaşırken vatandaşlar hangi adaya oy vereceğine karar vermeye çalışıyor ve yaşadıkları şehirlerdeki adayları inceliyor. AKP hangi ilde hangi ismi aday olarak gösterdi? AKP’nin aday göstermediği iller hangileri? İşte birçok şehirde Cumhur İttifakı adı altında MHP ile ortak aday göstererek girecek olan AKP’nin yerel seçim adayları, il il, ilçe ilçe…

İLGİLİ HABEROy verme saatleri belli mi? Doğuda ve batıda oy verme saat kaçta başlayıp, bitecek?Oy verme saatleri belli mi? Doğuda ve batıda oy verme saat kaçta başlayıp, bitecek?

AK PARTİ ADAYLAR LİSTESİ

Ali Alper BoydakAK Parti Adana Ceyhan Belediye Başkan Adayı
Fatih Mehmet KocaispirAK Parti Adana Yüreğir Belediye Başkan Adayı
Fikret YeniAK Parti Adana Seyhan Belediye Başkan Adayı
Mustafa AkgedikAK Parti Adana Aladağ Belediye Başkan Adayı
Remzi ErgüAK Parti Adana Tufanbeyli Belediye Başkan Adayı
Ali AzıkAK Parti Adıyaman Gölbaşı Harmanlı Belediye Başkan Adayı
Ali GündüzAK Parti Adıyaman Kömür Belediye Başkan Adayı
Bekir SöylemezAK Parti Adıyaman Çelikhan Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı
Engin AkelAK Parti Adıyaman Kahta Belediye Başkan Adayı
Ercan ÖncebeAK Parti Adıyaman Tut Belediye Başkan Adayı
Erkan AksoyAK Parti Adıyaman Gerger Belediye Başkan Adayı
Eyyüp Mehmet EmreAK Parti Adıyaman Besni Belediye Başkan Adayı
Halil FıratAK Parti Adıyaman Samsat Belediye Başkan Adayı
Hasan KarakayaAK Parti Adıyaman Yaylakonak Belediye Başkan Adayı
Hasan ÖzdemirAK Parti Adıyaman Besni Çakırhüyük Belediye Başkan Adayı
İsmet ÇetinkayaAK Parti Adıyaman Akıncılar Belediye Başkan Adayı
Kemal UysalAK Parti Adıyaman Besni Şambayat Belediye Başkan Adayı
Kerim DurğutAK Parti Adıyaman Besni Köseceli Belediye Başkan Adayı
Mahmut TuranAK Parti Adıyaman Gölbaşı Belören Belediye Başkan Adayı
Mehmet KorkmazAK Parti Adıyaman Besni Suvarlı Belediye Başkan Adayı
Mehmet KorkutAK Parti Adıyaman Sincik Belediye Başkan Adayı
Mehmet YakanAK Parti Adıyaman Sincik İnlice Belediye Başkan Adayı
Mehmet YıldırımAK Parti Adıyaman Besni Kesmetepe Belediye Başkan Adayı
Mustafa BulutAK Parti Adıyaman Çelikhan Belediye Başkan Adayı
Oktay DurgutAK Parti Adıyaman Besni Köseceli Belediye Başkan Adayı
Orhan OrhanAK Parti Adıyaman Gölbaşı Balkar Belediye Başkan Adayı
Ramazan YavuzAK Parti Adıyaman Kahta Bölükyayla Belediye Başkan Adayı
Süleyman KılınçAK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı
Yusuf ÖzdemirAK Parti Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkan Adayı
Abdullah ÇelikAK Parti Afyonkarahisar Kocatepe Belediye Başkan Adayı
Adem YetişkinAK Parti Afyonkarahisar Sinanpaşa Tınaztepe Belediye Başkan Adayı
Ali AltuntaşAK Parti Afyonkarahisar Çobanlar Belediye Başkan Adayı
Ali ArslanAK Parti Afyonkarahisar Hocalar Belediye Başkan Adayı
Ali Dede SavaşAK Parti Afyonkarahisar Evciler Belediye Başkan Adayı
Basri ÇetinkayaAK Parti Afyonkarahisar İscehisar Seydiler Belediye Başkan Adayı
Cengiz TaşpınarAK Parti Afyonkarahisar Salar Belediye Başkan Adayı
Duygu PekerAK Parti Afyonkarahisar Dinar Haydarlı Belediye Başkan Adayı
Ercan FidanAK Parti Afyonkarahisar İhsaniye Döğer Belediye Başkan Adayı
Erdal KaramanAK Parti Afyonkarahisar Sinanpaşa Belediye Başkan Adayı
Ergün ErdikAK Parti Afyonkarahisar Emirdağ Davulga Belediye Başkan Adayı
Eşref ÜnsalAK Parti Afyonkarahisar Sandıklı Akharım Belediye Başkan Adayı
Galip ÖzçelikAK Parti Afyonkarahisar Fethibey Belediye Başkan Adayı
Gökay Akay
AK Parti Afyonkarahisar Çay Karamıkkaracaören Belediye Başkan Adayı
Gökhan AkayAK Parti Afyonkarahisar Çay Karamıkkaracaören Belediye Başkan Adayı
Hacı CandanAK Parti Afyonkarahisar Sinanpaşa Akören Belediye Başkan Adayı
Hakkı TekinAK Parti Afyonkarahisar Emirdağ Gömü Belediye Başkan Adayı
Halil ÇelikAK Parti Afyonkarahisar Değirmenayvalı Belediye Başkan Adayı
Halil İbrahim BodurAK Parti Afyonkarahisar Bayat Belediye Başkan Adayı
Halil İbrahim SevimAK Parti Afyonkarahisar Bolvadin Belediye Başkan Adayı
Hazım KayaAK Parti Afyonkarahisar Nuribey Belediye Başkan Adayı
Hüseyin AtlıAK Parti Afyonkarahisar Çay Belediye Başkan Adayı
Hüseyin ÇalışAK Parti Afyonkarahisar Sinanpaşa Taşoluk Belediye Başkan Adayı
Hüseyin ToğullukAK Parti Afyonkarahisar Gebeceler Belediye Başkan Adayı
İbrahim EroğulAK Parti Afyonkarahisar Sülümenli Belediye Başkan Adayı
Kadir CanAK Parti Afyonkarahisar Işıklar Belediye Başkan Adayı
Mehmet AldırmazAK Parti Afyonkarahisar Sultandağı Belediye Başkan Adayı
Mehmet SelekAK Parti Afyonkarahisar Susuz Belediye Başkan Adayı
Mehmet ZeybekAK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı
Memduh KuşAK Parti Afyonkarahisar Erkmen Belediye Başkan Adayı
Mesut UlusoyAK Parti Afyonkarahisar Şuhut Karaadilli Belediye Başkan Adayı
Mevlüt KüçükAK Parti Afyonkarahisar İhsaniye Belediye Başkan Adayı
Muammer IşıklıAK Parti Afyonkarahisar Sinanpaşa Düzağaç Belediye Başkan Adayı
Murat ZıbakAK Parti Afyonkarahisar Çobanlar Kocaöz Belediye Başkan Adayı
Mustafa ÇibikAK Parti Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkan Adayı
Mustafa ÇölAK Parti Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkan Adayı
Mustafa ÖzçelebiAK Parti Afyonkarahisar Sultandağı Dereçine Belediye Başkan Adayı
Necmi KınıkAK Parti Afyonkarahisar Sülün Belediye Başkan Adayı
Nihat SarıAK Parti Afyonkarahisar Dinar Belediye Başkan Adayı
Niyazi AkgedikAK Parti Afyonkarahisar İhsaniye Yaylabağı Belediye Başkan Adayı
Nurettin YıldızAK Parti Afyonkarahisar Sinanpaşa Kılıçarslan Belediye Başkan Adayı
Osman GeyikAK Parti Afyonkarahisar Sinanpaşa Ahmetpaşa Belediye Başkan Adayı
Ozan Osman KayaAK Parti Afyonkarahisar Kızılören Belediye Başkan Adayı
Ömer ÇakalAK Parti Afyonkarahisar İhsaniye Kayıhan Belediye Başkan Adayı
Recep BozkurtAK Parti Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkan Adayı
Recep KüçükkayarAK Parti Afyonkarahisar Çıkrık Belediye Başkan Adayı
Sait YeşilbağAK Parti Afyonkarahisar Beyyazı Belediye Başkan Adayı
Selahattin KeskinAK Parti Afyonkarahisar İhsaniye Gazlıgöl Belediye Başkan Adayı
Serkan KoyuncuAK Parti Afyonkarahisar Emirdağ Belediye Başkan Adayı
Süreyya GüvenirAK Parti Afyonkarahisar Bolvadin Dişli Belediye Başkan Adayı
Şahin ŞenerAK Parti Afyonkarahisar Bolvadin Özburun Belediye Başkan Adayı
Şemsettin KolAK Parti Afyonkarahisar Sultandağı Yeşilçiftlik Belediye Başkan Adayı
Şerif KocatepeAK Parti Afyonkarahisar Dazkırı Belediye Başkan Adayı
Şevki KaraAK Parti Afyonkarahisar Çay Pazarağaç Belediye Başkan Adayı
Şuayyup ÇiçekAK Parti Afyonkarahisar Dinar Tatarlı Belediye Başkan Adayı
Tuncer KerpiçAK Parti Afyonkarahisar Başmakçı Belediye Başkan Adayı
Ünal KaradağAK Parti Afyonkarahisar Sinanpaşa Serban Belediye Başkan Adayı
Vedat KocatürkAK Parti Afyonkarahisar Sinanpaşa Küçükhüyük Belediye Başkan Adayı
Yakup ÇamAK Parti Afyonkarahisar Çayırbağ Belediye Başkan Adayı
Zekeriya UyganAK Parti Afyonkarahisar Sinanpaşa Kırka Belediye Başkan Adayı
Aytekin ArslanAK Parti Ağrı Eleşkirt Belediye Başkan Adayı
Cezmi ErgülAK Parti Ağrı Hamur Belediye Başkan Adayı
Ertuğrul EryılmazAK Parti Ağrı Doğubayazıt Belediye Başkan Adayı
İlhami ZeyrekAK Parti Ağrı Eleşkirt Yücekapı Belediye Başkan Adayı
İsmet TaşdemirAK Parti Ağrı Taşlıçay Belediye Başkan Adayı
Mahmut KamiloğluAK Parti Ağrı Eleşkirt Tahir Belediye Başkan Adayı
Mehmet Hanifi AlırAK Parti Ağrı Patnos Belediye Başkan Adayı
Salih YaşarAK Parti Ağrı Diyadin Belediye Başkan Adayı
Savcı SayanAK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı
Selahattin AysuAK Parti Ağrı Eleşkirt Yayladüzü Belediye Başkan Adayı
Veysi DurakAK Parti Ağrı Patnos Dedeli Belediye Başkan Adayı
Yavuz ÖzcanAK Parti Ağrı Tutak Belediye Başkan Adayı
Adem BaylanAK Parti Aksaray Topakkaya Belediye Başkan Adayı
Adnan BayraktarAK Parti Aksaray Yeşilova Belediye Başkan Adayı
Ahmet DinçAK Parti Aksaray Güzelyurt Ihlara Belediye Başkan Adayı
Ali Riza OzdemirAK Parti Aksaray Ortaköy Belediye Başkan Adayı
Davut ÇalışkanAK Parti Aksaray Bağlıkaya Belediye Başkan Adayı
Evren DinçerAK Parti Aksaray Belediye Başkan Adayı
Fahri SolakAK Parti Aksaray Sultanhanı Belediye Başkan Adayı
Faruk TeymenAK Parti Aksaray Gülağaç Belediye Başkan Adayı
Fatih ÜnsalAK Parti Aksaray Sarıyahşi Belediye Başkan Adayı
Hüseyin UsAK Parti Aksaray Gülağaç Demirci Belediye Başkan Adayı
İsa TezgelAK Parti Aksaray Helvadere Belediye Başkan Adayı
Kemal SalmanAK Parti Aksaray Ağaçören Belediye Başkan Adayı
Levent ÇevikAK Parti Aksaray Güzelyurt Selime Belediye Başkan Adayı
Mehmet AkdereAK Parti Aksaray Yenikent Belediye Başkan Adayı
Metin DağAK Parti Aksaray Taşpınar Belediye Başkan Adayı
Muammer TosunAK Parti Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkan Adayı
Mustafa BaymışlıoğluAK Parti Aksaray Gülağaç Gülpınar Belediye Başkan Adayı
Mustafa KepilAK Parti Aksaray Sağlık Belediye Başkan Adayı
Necati BelgemenAK Parti Aksaray Eskil Belediye Başkan Adayı
Sinan KorkutAK Parti Aksaray Taşpınar Belediye Başkan Adayı
Şenol YaşarAK Parti Aksaray Eskil Eşmekaya Belediye Başkan Adayı
Tayfur BaşkanAK Parti Aksaray Eskil Eşmekaya Belediye Başkan Adayı
Ünal DemircioğluAK Parti Aksaray Güzelyurt Belediye Başkan Adayı
Yılmaz BalkışAK Parti Aksaray Gülağaç Saratlı Belediye Başkan Adayı
Bahattin DestebaşAK Parti Amasya Hamamözü Belediye Başkan Adayı
Bayram ÖztürkAK Parti Amasya Taşova Belediye Başkan Adayı
Cafer ÖzdemirAK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı
Fatih ÜçokAK Parti Amasya Suluova Belediye Başkan Adayı
İbrahim İncekulAK Parti Amasya Merzifon Belediye Başkan Adayı
Kemal ŞahinAK Parti Amasya Göynücek Belediye Başkan Adayı
Mehmet UyanıkAK Parti Amasya Ziyaret Belediye Başkan Adayı
Ömerül Faruk YavuzAK Parti Amasya Gümüşhacıköy Belediye Başkan Adayı
Ahmet BuranAK Parti Ankara Bala Belediye Başkan Adayı
Amber TürkmenAK Parti Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı
Asım BalcıAK Parti Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı
Ayhan YılmazAK Parti Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı
Baki DemirbaşAK Parti Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı
Burhan DemirbaşAK Parti Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı
Duhan KalkanAK Parti Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı
Gökhan KüçükçelebiAK Parti Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı
Hazım Caner CanAK Parti Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı
Hilal AyıkAK Parti Ankara Akyurt Belediye Başkan Adayı
Hüsamettin ÜnsalAK Parti Ankara Evren Belediye Başkan Adayı
İsmail ÖntaşAK Parti Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı
Mehmet ÖzhasekiAK Parti Ankara Belediye Başkan Adayı
Melih Memiş ÇelikAK Parti Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı
Murat ErcanAK Parti Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı
Murat KöseAK Parti Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı
Muzaffer YalçınAK Parti Ankara Güdül Belediye Başkan Adayı
Özdemir TurgutAK Parti Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı
Serhat OğuzAK Parti Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı
Süleyman AcarAK Parti Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı
Tuncer KaplanAK Parti Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı
Turgut AltınokAK Parti Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı
Veysel TiryakiAK Parti Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı
Adil ÇelikAK Parti Antalya Gazipaşa Belediye Başkan Adayı
Emre AfacanAK Parti Antalya Döşemealtı Belediye Başkan Adayı
Enver AputkanAK Parti Antalya Serik Belediye Başkan Adayı
Gaye DoğanoğluAK Parti Antalya Konyaaltı Belediye Başkan Adayı
Gökcen Özdoğan EnçAK Parti Antalya Muratpaşa Belediye Başkan Adayı
Hakan TütüncüAK Parti Antalya Kepez Belediye Başkan Adayı
Halil ŞahinAK Parti Antalya Aksu Belediye Başkan Adayı
Hasan ÖzAK Parti Antalya Manavgat Belediye Başkan Adayı
Hatice SekmenAK Parti Antalya İbradı Belediye Başkan Adayı
Hüsamettin ÇetinkayaAK Parti Antalya Kumluca Belediye Başkan Adayı
İbrahim ÖzkanAK Parti Antalya Akseki Belediye Başkan Adayı
Mehmet ÖzerenAK Parti Antalya Gündoğmuş Belediye Başkan Adayı
Menderes Mehmet Tevfik TürelAK Parti Antalya Belediye Başkan Adayı
Menderes TürelAK Parti Antalya Belediye Başkan Adayı
Mutlu UlutaşAK Parti Antalya Kaş Belediye Başkan Adayı
Süleyman TopcuAK Parti Antalya Demre Belediye Başkan Adayı
Ümit ÖztekinAK Parti Antalya Elmalı Belediye Başkan Adayı
Cahit UlgarAK Parti Ardahan Posof Belediye Başkan Adayı
İlhan GültekinAK Parti Ardahan Göle Belediye Başkan Adayı
Kemal Yakup AzizoğluAK Parti Ardahan Çıldır Belediye Başkan Adayı
Özge DerdiyokAK Parti Ardahan Damal Belediye Başkan Adayı
Taşdemir ÇobanAK Parti Ardahan Hanak Belediye Başkan Adayı
Yunus BaydarAK Parti Ardahan Belediye Başkan Adayı
Yücel AkkoçAK Parti Ardahan Göle Köprülü Belediye Başkan Adayı
Ahmet Sinan ÖztürkAK Parti Artvin Şavşat Belediye Başkan Adayı
Aslan AtanAK Parti Artvin Borçka Belediye Başkan Adayı
Coşkun HekimoğluAK Parti Artvin Arhavi Belediye Başkan Adayı
Eyüp AytekinAK Parti Artvin Yusufeli Belediye Başkan Adayı
Fahri AcarAK Parti Artvin Ardanuç Belediye Başkan Adayı
Hasan ÇavuşAK Parti Artvin Murgul Belediye Başkan Adayı
Kemal GazioğluAK Parti Artvin Hopa Belediye Başkan Adayı
Mehmet KocatepeAK Parti Artvin Belediye Başkan Adayı
Yener BalkayaAK Parti Artvin Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı
Celal ÖzdenAK Parti Aydın Çine Belediye Başkan Adayı
Ertegün ÜnalAK Parti Aydın Sultanhisar Belediye Başkan Adayı
Fuat AkdoğanAK Parti Aydın Kuşadası Belediye Başkan Adayı
Mehmet ErolAK Parti Aydın Buharkent Belediye Başkan Adayı
Metin ErtürkAK Parti Aydın Kuyucak Belediye Başkan Adayı
Mustafa SavaşAK Parti Aydın Belediye Başkan Adayı
Mümin KamacıAK Parti Aydın Didim Belediye Başkan Adayı
Nedim KaplanAK Parti Aydın Koçarlı Belediye Başkan Adayı
Nuri GülerAK Parti Aydın Köşk Belediye Başkan Adayı
Suat MenderesAK Parti Aydın Yenipazar Belediye Başkan Adayı
Ufuk AltıntaşAK Parti Aydın Bozdoğan Belediye Başkan Adayı
Alp BostancıAK Parti Balıkesir Bandırma Belediye Başkan Adayı
Dinçer OrkanAK Parti Balıkesir Karesi Belediye Başkan Adayı
Ekrem YavaşAK Parti Balıkesir Sındırgı Belediye Başkan Adayı
Emin ErsoyAK Parti Balıkesir Havran Belediye Başkan Adayı
Erdinç OdabaşıAK Parti Balıkesir Gönen Belediye Başkan Adayı
Hasan AvcıAK Parti Balıkesir Altıeylül Belediye Başkan Adayı
İbrahim KomanAK Parti Balıkesir Manyas Belediye Başkan Adayı
İsmail AvcuAK Parti Balıkesir Bigadiç Belediye Başkan Adayı
İsmail CankulAK Parti Balıkesir Kepsut Belediye Başkan Adayı
Kazım ArslanAK Parti Balıkesir Gömeç Belediye Başkan Adayı
Necdet UysalAK Parti Balıkesir Burhaniye Belediye Başkan Adayı
Ramazan BahçavanAK Parti Balıkesir Dursunbey Belediye Başkan Adayı
Ramazan BahçevanAK Parti Balıkesir Dursunbey Belediye Başkan Adayı
Süleyman AksoyAK Parti Balıkesir Marmara Belediye Başkan Adayı
Şükrü GürAK Parti Balıkesir Susurluk Belediye Başkan Adayı
Turan GünAK Parti Balıkesir Erdek Belediye Başkan Adayı
Turan ŞimşekAK Parti Balıkesir Savaştepe Belediye Başkan Adayı
Turhan ŞimşekAK Parti Balıkesir Savaştepe Belediye Başkan Adayı
Yusuf CengizAK Parti Balıkesir İvrindi Belediye Başkan Adayı
Yücel YılmazAK Parti Balıkesir Belediye Başkan Adayı
Hasan Hüseyin UzunAK Parti Bartın Ulus Belediye Başkan Adayı
İsmet ErtuğrulAK Parti Bartın Ulus Kumluca Belediye Başkan Adayı
Mehmet Zihni SayınAK Parti Bartın Kurucaşile Belediye Başkan Adayı
Mustafa KaramanAK Parti Bartın Kozcağız Belediye Başkan Adayı
Uğur TimurAK Parti Bartın Amasra Belediye Başkan Adayı
Yaşar DönmezAK Parti Bartın Ulus Abdipaşa Belediye Başkan Adayı
Yusuf Ziya AldatmazAK Parti Bartın Belediye Başkan Adayı
Zeki ErdoğanAK Parti Bartın Hasankadı Belediye Başkan Adayı
Abdullah BilAK Parti Batman Sason Yücebağ Belediye Başkan Adayı
Abdulmuttalip BademciAK Parti Batman Gercüş Kayapınar Belediye Başkan Adayı
Abdulvahap KusenAK Parti Batman Hasankeyf Belediye Başkan Adayı
Gündüz GünaydınAK Parti Batman Gercüş Belediye Başkan Adayı
Hüsamettin AkınAK Parti Batman Beşiri Belediye Başkan Adayı
Hüseyin GeylaniAK Parti Batman Balpınar Belediye Başkan Adayı
Mehmet Veysi IşıkAK Parti Batman Kozluk Belediye Başkan Adayı
Murat GüneştekinAK Parti Batman Belediye Başkan Adayı
Muzaffer ArslanAK Parti Batman Sason Belediye Başkan Adayı
Necat TarhanAK Parti Batman Kozluk Bekirhan Belediye Başkan Adayı
Yakup KıyançAK Parti Batman Beşiri İkiköprü Belediye Başkan Adayı
Abdurrahman PolattimurAK Parti Bayburt Arpalı Belediye Başkan Adayı
Arslan GürerAK Parti Bayburt Demirözü Belediye Başkan Adayı
Doğan AyAK Parti Bayburt Demirözü Gökçedere Belediye Başkan Adayı
Fatih EraslanAK Parti Bayburt Aydıntepe Belediye Başkan Adayı
Fatih YumakAK Parti Bayburt Belediye Başkan Adayı
Fatih BakıcıAK Parti Bilecik Bozüyük Belediye Başkan Adayı
Hayri SuerAK Parti Bilecik Gölpazarı Belediye Başkan Adayı
Kemal GerginAK Parti Bilecik Vezirhan Belediye Başkan Adayı
Mehmet KepezAK Parti Bilecik İnhisar Belediye Başkan Adayı
Mustafa KürekAK Parti Bilecik Osmaneli Belediye Başkan Adayı
Mustafa YamanAK Parti Bilecik Bayırköy Belediye Başkan Adayı
Muzaffer Yalçın 2AK Parti Bilecik Pazaryeri Belediye Başkan Adayı
Nihat CanAK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı
Osman YılmazAK Parti Bilecik Söğüt Belediye Başkan Adayı
Selim TunaAK Parti Bilecik Bozüyük Dodurga Belediye Başkan Adayı
Zafer AtılganAK Parti Bilecik Yenipazar Belediye Başkan Adayı
Abdulhakim YıldızAK Parti Bingöl Solhan Belediye Başkan Adayı
Erdal ArıkanAK Parti Bingöl Belediye Başkan Adayı
Hikmet ÖzüağAK Parti Bingöl Kiğı Belediye Başkan Adayı
Hüseyin GülçiçekAK Parti Bingöl Yedisu Belediye Başkan Adayı
Mehmet Akif GünerigökAK Parti Bingöl Ilıcalar Belediye Başkan Adayı
Mehmet Zeki DirikAK Parti Bingöl Genç Belediye Başkan Adayı
Mustafa DönerAK Parti Bingöl Solhan Arakonak Belediye Başkan Adayı
Nurettin BarışAK Parti Bingöl Yayladere Belediye Başkan Adayı
Nusret KoçinAK Parti Bingöl Sancak Belediye Başkan Adayı
Veysi BingölAK Parti Bingöl Karlıova Belediye Başkan Adayı
Zeki IşıkAK Parti Bingöl Adaklı Belediye Başkan Adayı
Abdulalim Mümtaz ÇobanAK Parti Bitlis Ahlat Belediye Başkan Adayı
Abdurrahim AltındalAK Parti Bitlis Ahlat Ovakışla Belediye Başkan Adayı
Arif TaylanAK Parti Bitlis Hizan Belediye Başkan Adayı
Hikmet KardaşAK Parti Bitlis Güroymak Gölbaşı Belediye Başkan Adayı
İlhan ÇetinsoyAK Parti Bitlis Güroymak Günkırı Belediye Başkan Adayı
Kerem ÇabukAK Parti Bitlis Yolalan Belediye Başkan Adayı
Mehdi SubaşıAK Parti Bitlis Güroymak Belediye Başkan Adayı
Mehmet Arif TusunAK Parti Bitlis Adilcevaz Aydınlar Belediye Başkan Adayı
Mehmet Emin GeylaniAK Parti Bitlis Tatvan Belediye Başkan Adayı
Necati GürsoyAK Parti Bitlis Adilcevaz Belediye Başkan Adayı
Nesrullah TanğlayAK Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı
Vahdettin BarlakAK Parti Bitlis Mutki Belediye Başkan Adayı
Veysi OğuzAK Parti Bitlis Mutki Kavakbaşı Belediye Başkan Adayı
Celal BeydiliAK Parti Bolu Karacasu Belediye Başkan Adayı
Fatih KavakAK Parti Bolu Seben Belediye Başkan Adayı
Fatih KavlakAK Parti Bolu Seben Belediye Başkan Adayı
Fatih MetinAK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı
Hasan UzunoğluAK Parti Bolu Dörtdivan Belediye Başkan Adayı
Kemal KazanAK Parti Bolu Göynük Belediye Başkan Adayı
Mustafa AllarAK Parti Bolu Gerede Belediye Başkan Adayı
Osman CabguAK Parti Bolu Kıbrıscık Belediye Başkan Adayı
Recayi ÇağlarAK Parti Bolu Yeniçağa Belediye Başkan Adayı
Sebahattin SugeçtiAK Parti Bolu Mengen Gökçesu Belediye Başkan Adayı
Tahsin ÖzcanAK Parti Bolu Mudurnu Taşkesti Belediye Başkan Adayı
Vedat ÖzkanAK Parti Bolu Mudurnu Belediye Başkan Adayı
Zeki OzulluoğluAK Parti Bolu Mengen Belediye Başkan Adayı
Ahmet SerttaşAK Parti Burdur Altınyayla Belediye Başkan Adayı
Ali UlusoyAK Parti Burdur Ağlasun Belediye Başkan Adayı
Bayram GülmezAK Parti Burdur Gölhisar Yusufça Belediye Başkan Adayı
Canan AtasoyAK Parti Burdur Bucak Kızılkaya Belediye Başkan Adayı
Deniz KurtAK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı
Emrullah ÜnalAK Parti Burdur Bucak Belediye Başkan Adayı
Fatih SelimoğluAK Parti Burdur Karamanlı Belediye Başkan Adayı
İbrahim SertbaşAK Parti Burdur Gölhisar Belediye Başkan Adayı
İsmail DurmazAK Parti Burdur Bucak Kocaaliler Belediye Başkan Adayı
İsmail KavlaAK Parti Burdur Yeşilova Belediye Başkan Adayı
İsmail ÖzayAK Parti Burdur Kemer Belediye Başkan Adayı
Mustafa UysalAK Parti Burdur Çavdır Belediye Başkan Adayı
Rıza YanarAK Parti Burdur Çeltikçi Belediye Başkan Adayı
Salih YavuzAK Parti Burdur Çavdır Söğüt Belediye Başkan Adayı
Süleyman BaşerAK Parti Burdur Tefenni Belediye Başkan Adayı
Ahmet KorkmazAK Parti Bursa Büyükorhan Belediye Başkan Adayı
Ahmet Murat ÜnalAK Parti Bursa Mudanya Belediye Başkan Adayı
Ali AykurtAK Parti Bursa Orhaneli Belediye Başkan Adayı
Ali ÖzkanAK Parti Bursa Karacabey Belediye Başkan Adayı
Alinur AktaşAK Parti Bursa Belediye Başkan Adayı
Alper TabanAK Parti Bursa İnegöl Belediye Başkan Adayı
Bekir AydınAK Parti Bursa Orhangazi Belediye Başkan Adayı
Berkay BulutAK Parti Bursa Gemlik Belediye Başkan Adayı
Davut AydınAK Parti Bursa Yenişehir Belediye Başkan Adayı
Kağan Mehmet UstaAK Parti Bursa İznik Belediye Başkan Adayı
Mehmet KanarAK Parti Bursa Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı
Mehmet KeskinAK Parti Bursa Keles Belediye Başkan Adayı
Mustafa DündarAK Parti Bursa Osmangazi Belediye Başkan Adayı
Mustafa IşıkAK Parti Bursa Gürsu Belediye Başkan Adayı
Necati ŞahinAK Parti Bursa Nilüfer Belediye Başkan Adayı
Oktay YılmazAK Parti Bursa Yıldırım Belediye Başkan Adayı
Önder TanırAK Parti Bursa Kestel Belediye Başkan Adayı
Yılmaz AtaşAK Parti Bursa Harmancık Belediye Başkan Adayı
Abdurrahman KuzuAK Parti Çanakkale Çan Belediye Başkan Adayı
Adem EjderAK Parti Çanakkale Eceabat Belediye Başkan Adayı
Adnan PastırmacıAK Parti Çanakkale Biga Gümüşçay Belediye Başkan Adayı
Ahmet ElbiAK Parti Çanakkale Biga Karabiga Belediye Başkan Adayı
Ahmet ÖztürkAK Parti Çanakkale Lapseki Çardak Belediye Başkan Adayı
Ali Kamil SoyuakAK Parti Çanakkale Gelibolu Evreşe Belediye Başkan Adayı
Alper AltınokAK Parti Çanakkale Kepez Belediye Başkan Adayı
Ayhan GiderAK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı
Bülent ÇetinAK Parti Çanakkale Gelibolu Belediye Başkan Adayı
Bülent ErdoğanAK Parti Çanakkale Biga Belediye Başkan Adayı
Erdoğan MadakAK Parti Çanakkale Bozcaada Belediye Başkan Adayı
Eyüp YılmazAK Parti Çanakkale Lapseki Belediye Başkan Adayı
Güray YükselAK Parti Çanakkale Ezine Belediye Başkan Adayı
Halil Zahit MertAK Parti Çanakkale Ayvacık Küçükkuyu Belediye Başkan Adayı
İbrahim TaşkınAK Parti Çanakkale Yenice Kalkım Belediye Başkan Adayı
Mehmet Ünal ŞahinAK Parti Çanakkale Ayvacık Belediye Başkan Adayı
Mevlüt OruçoğluAK Parti Çanakkale Ezine Geyikli Belediye Başkan Adayı
Muzaffer DağlarAK Parti Çanakkale Gökçeada Belediye Başkan Adayı
Nail PekşenAK Parti Çanakkale Lapseki Umurbey Belediye Başkan Adayı
Sadettin ArslanAK Parti Çanakkale Bayramiç Belediye Başkan Adayı
Tuncay GöymenAK Parti Çanakkale Çan Terzialan Belediye Başkan Adayı
Veysel AcarAK Parti Çanakkale Yenice Belediye Başkan Adayı
Yağmur ErçobanAK Parti Çanakkale Gelibolu Kavakköy Belediye Başkan Adayı
Ali HasekioğluAK Parti Çankırı Yapraklı Belediye Başkan Adayı
Bayar SoysalAK Parti Çankırı Kızılırmak Belediye Başkan Adayı
Bayram Yavuz OnayAK Parti Çankırı Orta Belediye Başkan Adayı
Faik ÖzcanAK Parti Çankırı Şabanözü Belediye Başkan Adayı
Harun OflazAK Parti Çankırı Atkaracalar Belediye Başkan Adayı
Hasan SopacıAK Parti Çankırı Çerkeş Belediye Başkan Adayı
Hüseyin BozAK Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı
İsmail GüngörAK Parti Çankırı Bayramören Belediye Başkan Adayı
Kadir DedeAK Parti Çankırı Orta Yaylakent Belediye Başkan Adayı
Kamil AkelAK Parti Çankırı Korgun Belediye Başkan Adayı
Mehmed ÖztürkAK Parti Çankırı Ilgaz Belediye Başkan Adayı
Mustafa LafcıAK Parti Çankırı Eldivan Belediye Başkan Adayı
Ramazan YarımAK Parti Çankırı Çerkeş Saçak Belediye Başkan Adayı
Şakir KaymakAK Parti Çankırı Kurşunlu Belediye Başkan Adayı
Ekrem ÜnlüAK Parti Çorum Bayat Belediye Başkan Adayı
Halil İbrahim AşgınAK Parti Çorum Belediye Başkan Adayı
Halil İbrahim ŞaltuAK Parti Çorum Alaca Belediye Başkan Adayı
İlyas ÖzkanAK Parti Çorum Sungurlu Belediye Başkan Adayı
Mehmet ÇelikAK Parti Çorum Ortaköy Aşdavul Belediye Başkan Adayı
Mustafa AydınAK Parti Çorum Dodurga Belediye Başkan Adayı
Muzaffer YıldırımAK Parti Çorum Oğuzlar Belediye Başkan Adayı
Necmettin YalçınAK Parti Çorum Düvenci Belediye Başkan Adayı
Osman TangazoğluAK Parti Çorum Boğazkale Belediye Başkan Adayı
Recep ÇatmaAK Parti Çorum İskilip Belediye Başkan Adayı
Recep ÇıplakAK Parti Çorum Osmancık Belediye Başkan Adayı
Remzi TorunAK Parti Çorum Uğurludağ Belediye Başkan Adayı
Taner İsbirAK Parti Çorum Ortaköy Belediye Başkan Adayı
Zeki ŞenAK Parti Çorum Kargı Belediye Başkan Adayı
Ahmet Necati ÖzbaşAK Parti Denizli Sarayköy Belediye Başkan Adayı
Avni ÖrkiAK Parti Denizli Pamukkale Belediye Başkan Adayı
Cengiz ArslanAK Parti Denizli Çameli Belediye Başkan Adayı
Halil AyhanAK Parti Denizli Güney Belediye Başkan Adayı
Hamdi CinAK Parti Denizli Bozkurt Belediye Başkan Adayı
Hulusi ŞevkanAK Parti Denizli Acıpayam Belediye Başkan Adayı
Hüseyin İnamlıkAK Parti Denizli Tavas Belediye Başkan Adayı
Hüsnü YılmazAK Parti Denizli Çardak Belediye Başkan Adayı
Mehmet Salih SağınçAK Parti Denizli Kale Belediye Başkan Adayı
Muhammet SubaşıoğluAK Parti Denizli Merkezefendi Belediye Başkan Adayı
Mustafa AkçayAK Parti Denizli Beyağaç Belediye Başkan Adayı
Mustafa ÇobanAK Parti Denizli Bekilli Belediye Başkan Adayı
Niyazi VuralAK Parti Denizli Çivril Belediye Başkan Adayı
Osman ZolanAK Parti Denizli Belediye Başkan Adayı
Salim DemirezenAK Parti Denizli Babadağ Belediye Başkan Adayı
Şeref TurhanAK Parti Denizli Serinhisar Belediye Başkan Adayı
Turgut DevecioğluAK Parti Denizli Honaz Belediye Başkan Adayı
Yusuf GülseverAK Parti Denizli Baklan Belediye Başkan Adayı
Abdulvahit GüvensenAK Parti Diyarbakır Ergani Belediye Başkan Adayı
Cevdet NasıranlıAK Parti Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkan Adayı
Cumali AtilaAK Parti Diyarbakır Belediye Başkan Adayı
Eşref TüreAK Parti Diyarbakır Kocaköy Belediye Başkan Adayı
Ethem Bahri AnlıAK Parti Diyarbakır Lice Belediye Başkan Adayı
Feyzullah ŞimşekAK Parti Diyarbakır Kulp Belediye Başkan Adayı
Halit AydınAK Parti Diyarbakır Dicle Belediye Başkan Adayı
Hüseyin BeyoğluAK Parti Diyarbakır Bağlar Belediye Başkan Adayı
Hüseyin CengizAK Parti Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkan Adayı
İbrahim LaleAK Parti Diyarbakır Hani Belediye Başkan Adayı
İskan CihangirAK Parti Diyarbakır Silvan Belediye Başkan Adayı
Kemal MehmetoğluAK Parti Diyarbakır Hazro Belediye Başkan Adayı
Mehmet KarakaşAK Parti Diyarbakır Eğil Belediye Başkan Adayı
Mustafa Kemal ArslanAK Parti Diyarbakır Bismil Belediye Başkan Adayı
Şafak YontürkAK Parti Diyarbakır Sur Belediye Başkan Adayı
Şehmus KaramehmetoğluAK Parti Diyarbakır Çermik Belediye Başkan Adayı
Yusuf DurmazAK Parti Diyarbakır Çınar Belediye Başkan Adayı
Zübeyir AslancaAK Parti Diyarbakır Çüngüş Belediye Başkan Adayı
Ahmet AzapAK Parti Düzce Gümüşova Belediye Başkan Adayı
Cüneyt YemeniciAK Parti Düzce Akçakoca Belediye Başkan Adayı
Erol BayraktarAK Parti Düzce Kaynaşlı Belediye Başkan Adayı
Faruk ÖzlüAK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı
İbrahim ErcanAK Parti Düzce Boğaziçi Belediye Başkan Adayı
Muhsin YavuzAK Parti Düzce Çilimli Belediye Başkan Adayı
Muzaffer YiğitAK Parti Düzce Yığılca Belediye Başkan Adayı
Osman KılıçAK Parti Düzce Beyköy Belediye Başkan Adayı
Recep TunaAK Parti Düzce Cumayeri Belediye Başkan Adayı
Yakup DemircanAK Parti Düzce Gölyaka Belediye Başkan Adayı
Abdullah BostancıAK Parti Edirne Enez Belediye Başkan Adayı
Aydın BalkanAK Parti Edirne Havsa Belediye Başkan Adayı
Azbiye AtaşAK Parti Edirne Uzunköprü Belediye Başkan Adayı
Cemal DenizAK Parti Edirne İpsala Esetçe Belediye Başkan Adayı
Ferat GülverAK Parti Edirne Keşan Beğendik Belediye Başkan Adayı
Hasan ÇatalkayaAK Parti Edirne Meriç Subaşı Belediye Başkan Adayı
Koray UymazAK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı
Mehmet KermanAK Parti Edirne İpsala Belediye Başkan Adayı
Mustafa HelvacıoğluAK Parti Edirne Keşan Belediye Başkan Adayı
Mustafa TürkerAK Parti Edirne Keşan Yenimuhacir Belediye Başkan Adayı
Necmettin ParazilAK Parti Edirne Uzunköprü Kırcasalih Belediye Başkan Adayı
Nihat YörükAK Parti Edirne Meriç Belediye Başkan Adayı
Saim KulaklıAK Parti Edirne Süloğlu Belediye Başkan Adayı
Salih DerinAK Parti Edirne Meriç Küplü Belediye Başkan Adayı
Ufuk AtalayAK Parti Edirne İpsala Yenikarpuzlu Belediye Başkan Adayı
Aydın AyazAK Parti Elazığ Yazıkonak Belediye Başkan Adayı
Ayhan AkbabaAK Parti Elazığ Karakoçan Belediye Başkan Adayı
Başaran YaşlıAK Parti Elazığ Alacakaya Belediye Başkan Adayı
Ebubekir IrmakAK Parti Elazığ Sivrice Belediye Başkan Adayı
Efrayim ÜnalanAK Parti Elazığ Palu Belediye Başkan Adayı
Ferit YıldırımAK Parti Elazığ Arıcak Belediye Başkan Adayı
Hacı AkpınarAK Parti Elazığ Kovancılar Belediye Başkan Adayı
Hacı İbrahim YıldızAK Parti Elazığ Arıcak Erimli Belediye Başkan Adayı
Halil İbrahim YıldızAK Parti Elazığ Arıcak Erimli Belediye Başkan Adayı
Hüseyin AtaşAK Parti Elazığ Palu Beyhan Belediye Başkan Adayı
Hüseyin AteşAK Parti Elazığ Palu Beyhan Belediye Başkan Adayı
İbrahim YıldızAK Parti Elazığ Ağın Belediye Başkan Adayı
İhsan AkmuratAK Parti Elazığ Baskil Belediye Başkan Adayı
Mehmet Enis DoğanAK Parti Elazığ Mollakendi Belediye Başkan Adayı
Mehmet SarıAK Parti Elazığ Karakoçan Sarıcan Belediye Başkan Adayı
Ömer KayaAK Parti Elazığ Keban Belediye Başkan Adayı
Sabahattin KayaAK Parti Elazığ Akçakiraz Belediye Başkan Adayı
Şahin ŞerifoğullarıAK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı
Yasin YılmazAK Parti Elazığ Yurtbaşı Belediye Başkan Adayı
Yılmaz YegülAK Parti Elazığ Arıcak Üçocak Belediye Başkan Adayı
Yusuf KarulAK Parti Elazığ Arıcak Bükardı Belediye Başkan Adayı
Ahmet SazlıAK Parti Erzincan Üzümlü Belediye Başkan Adayı
Atınç BahadırAK Parti Erzincan Çayırlı Belediye Başkan Adayı
Cemalettin BaşsoyAK Parti Erzincan Belediye Başkan Adayı
Çakmak PaçacıAK Parti Erzincan Refahiye Belediye Başkan Adayı
Erdem AtmacaAK Parti Erzincan Kemaliye Belediye Başkan Adayı
Hakan AdaAK Parti Erzincan Çağlayan Belediye Başkan Adayı
İshak BirolAK Parti Erzincan Tercan Çadırkaya Belediye Başkan Adayı
Kadir AkarAK Parti Erzincan Mollaköy Belediye Başkan Adayı
Lokman GültekinAK Parti Erzincan Tercan Belediye Başkan Adayı
Mustafa GürbüzAK Parti Erzincan İliç Belediye Başkan Adayı
Mustafa SeslikayaAK Parti Erzincan Tercan Mercan Belediye Başkan Adayı
Osman ÖnerAK Parti Erzincan Kemah Belediye Başkan Adayı
Selim YeniçeriAK Parti Erzincan Üzümlü Altınbaşak Belediye Başkan Adayı
Vahdet ErcanAK Parti Erzincan Otlukbeli Belediye Başkan Adayı
Zafer KayaAK Parti Erzincan Tercan Kargın Belediye Başkan Adayı
Abdülkadir AydınAK Parti Erzurum Horasan Belediye Başkan Adayı
Ahmet DölekliAK Parti Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı
Ahmet YaptırmışAK Parti Erzurum Aşkale Belediye Başkan Adayı
Burhanettin EserAK Parti Erzurum Narman Belediye Başkan Adayı
Celal ÇelebiAK Parti Erzurum Oltu Belediye Başkan Adayı
Erdoğan ErenAK Parti Erzurum Hınıs Belediye Başkan Adayı
İbrahim ŞahinAK Parti Erzurum Pazaryolu Belediye Başkan Adayı
Mahmut UçarAK Parti Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı
Mehmet SekmenAK Parti Erzurum Belediye Başkan Adayı
Melik YaşarAK Parti Erzurum Çat Belediye Başkan Adayı
Muhammed SunarAK Parti Erzurum Palandöken Belediye Başkan Adayı
Muhammet Cevdet OrhanAK Parti Erzurum Aziziye Belediye Başkan Adayı
Mustafa ErginAK Parti Erzurum Tekman Belediye Başkan Adayı
Osman BelliAK Parti Erzurum Köprüköy Belediye Başkan Adayı
Ömer HancıAK Parti Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı
Sedat GümüşAK Parti Erzurum Karaçoban Belediye Başkan Adayı
Sedat KaradumanAK Parti Erzurum Karayazı Belediye Başkan Adayı
Tahsin OktayAK Parti Erzurum Olur Belediye Başkan Adayı
Yavuz BedirAK Parti Erzurum Şenkaya Belediye Başkan Adayı
Burhan SakallıAK Parti Eskişehir Belediye Başkan Adayı
Hamid YüzügüllüAK Parti Eskişehir Sivrihisar Belediye Başkan Adayı
Hasan KalınAK Parti Eskişehir Seyitgazi Belediye Başkan Adayı
Hasan TuçAK Parti Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkan Adayı
Hüseyin ÇamAK Parti Eskişehir Sarıcakaya Belediye Başkan Adayı
Kadir BozkurtAK Parti Eskişehir İnönü Belediye Başkan Adayı
Menderes DurgutAK Parti Eskişehir Günyüzü Belediye Başkan Adayı
Mustafa ArslanAK Parti Eskişehir Mahmudiye Belediye Başkan Adayı
Özkan AlpAK Parti Eskişehir Beylikova Belediye Başkan Adayı
Rafet DemirtaşAK Parti Eskişehir Alpu Belediye Başkan Adayı
Vedat ÇelikerAK Parti Eskişehir Han Belediye Başkan Adayı
Volkan DoğanAK Parti Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkan Adayı
Zeynep AkgünAK Parti Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkan Adayı
Fatma ŞahinAK Parti Gaziantep Belediye Başkan Adayı
Kemal VuralAK Parti Gaziantep İslahiye Belediye Başkan Adayı
Mehmet ÖzdemirAK Parti Gaziantep Araban Belediye Başkan Adayı
Mehmet TahmazoğluAK Parti Gaziantep Şahinbey Belediye Başkan Adayı
Muhammet Rıdvan FadıloğluAK Parti Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkan Adayı
Mustafa Kemal SakaroğluAK Parti Gaziantep Yavuzeli Belediye Başkan Adayı
Ökkeş KavakAK Parti Gaziantep Nurdağı Belediye Başkan Adayı
Aytekin ŞenlikoğluAK Parti Giresun Belediye Başkan Adayı
Fatih DuzcuAK Parti Giresun Görele Çavuşlu Belediye Başkan Adayı
Harun KalıntaşAK Parti Giresun Bulancak Kovanlık Belediye Başkan Adayı
Harun ÖztürkAK Parti Giresun Yağlıdere Üçtepe Belediye Başkan Adayı
İbrahim DereAK Parti Giresun Duroğlu Belediye Başkan Adayı
Nuri DemirAK Parti Giresun Bulancak Aydındere Belediye Başkan Adayı
Özcan ÖzdemirAK Parti Giresun Espiye Soğukpınar Belediye Başkan Adayı
Ahmet GenelAK Parti Gümüşhane Kelkit Deredolu Belediye Başkan Adayı
Ahmet KanatAK Parti Gümüşhane Kürtün Belediye Başkan Adayı
Aynur Zorlu KayaAK Parti Gümüşhane Kürtün Özkürtün Belediye Başkan Adayı
Aziz NasAK Parti Gümüşhane Kelkit Belediye Başkan Adayı
Ercan ÇimenAK Parti Gümüşhane Belediye Başkan Adayı
Hasan AkselAK Parti Gümüşhane Kelkit Gümüşgöze Belediye Başkan Adayı
Hasan TürkelAK Parti Gümüşhane Kelkit Söğütlü Belediye Başkan Adayı
Hikmet CananAK Parti Gümüşhane Şiran Yeşilbük Belediye Başkan Adayı
Muzaffer KartalAK Parti Gümüşhane Kelkit Öbektaş Belediye Başkan Adayı
Necati UçanAK Parti Gümüşhane Arzularkabaköy Belediye Başkan Adayı
Nidai KöroğluAK Parti Gümüşhane Torul Belediye Başkan Adayı
Şerif AygünAK Parti Gümüşhane Köse Belediye Başkan Adayı
Yavuz AltıparmakAK Parti Gümüşhane Şiran Belediye Başkan Adayı
Cüneyt EpcimAK Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı
Dırbaz BüyüksuAK Parti Hakkari Yüksekova Esendere Belediye Başkan Adayı
Ekrem ÇetinkayaAK Parti Hakkari Şemdinli Derecik Belediye Başkan Adayı
Ensar DündarAK Parti Hakkari Çukurca Belediye Başkan Adayı
İsmail DemirciAK Parti Hakkari Durankaya Belediye Başkan Adayı
İsmail Rüştü ZeydanAK Parti Hakkari Yüksekova Büyükçiftlik Belediye Başkan Adayı
Tahir SaklıAK Parti Hakkari Şemdinli Belediye Başkan Adayı
Teoman ZeydanAK Parti Hakkari Yüksekova Belediye Başkan Adayı
İbrahim GülerAK Parti Hatay Belediye Başkan Adayı
Adil AşırımAK Parti Iğdır Belediye Başkan Adayı
Faruk KorkusuzAK Parti Iğdır Tuzluca Belediye Başkan Adayı
İbrahim ÇobasAK Parti Iğdır Halfeli Belediye Başkan Adayı
Kurban KayaAK Parti Iğdır Karakoyunlu Belediye Başkan Adayı
Mustafa GüzelkayaAK Parti Iğdır Aralık Belediye Başkan Adayı
Turan ÇatalkayaAK Parti Iğdır Melekli Belediye Başkan Adayı
Yusuf KarasuAK Parti Iğdır Hoşhaber Belediye Başkan Adayı
Ahmet KelekAK Parti Isparta Yalvaç Hüyüklü Belediye Başkan Adayı
Ali İhsan TemurçinAK Parti Isparta Senirkent Büyükkabaca Belediye Başkan Adayı
Derviş AçarAK Parti Isparta Şarkikaraağaç Çiçekpınar Belediye Başkan Adayı
Eşref DemircanAK Parti Isparta Eğirdir Sarıidris Belediye Başkan Adayı
Hasan BabacanAK Parti Isparta Keçiborlu Senir Belediye Başkan Adayı
İsa ÇarkacıAK Parti Isparta Şarkikaraağaç Belediye Başkan Adayı
Kadir HeybeliAK Parti Isparta Senirkent Belediye Başkan Adayı
Mehmet BingölAK Parti Isparta Şarkikaraağaç Çarıksaraylar Belediye Başkan Adayı
Mehmet ÖzataAK Parti Isparta Yenişarbademli Belediye Başkan Adayı
Mehmet SezginAK Parti Isparta Gelendost Belediye Başkan Adayı
Mehmet ÜnverdiAK Parti Isparta Uluborlu Belediye Başkan Adayı
Metin KutsalAK Parti Isparta Gönen Güneykent Belediye Başkan Adayı
Mustafa ErenAK Parti Isparta Yalvaç Belediye Başkan Adayı
Mustafa ÜstünAK Parti Isparta Sütçüler Belediye Başkan Adayı
Nuri ErdoğanAK Parti Isparta Kuleönü Belediye Başkan Adayı
Şakir İpekçiAK Parti Isparta Savköy Belediye Başkan Adayı
Şükrü BaşdeğirmenAK Parti Isparta Belediye Başkan Adayı
Tevfik AtasoyAK Parti Isparta Atabey Belediye Başkan Adayı
Vedat KayaAK Parti Isparta Gönen Belediye Başkan Adayı
Veli GökAK Parti Isparta Eğirdir Belediye Başkan Adayı
Veli KahramanAK Parti Isparta Aksu Belediye Başkan Adayı
Yusuf Murat ParlakAK Parti Isparta Keçiborlu Belediye Başkan Adayı
Abdurrahman DursunAK Parti İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı
Ahmet CinAK Parti İstanbul Pendik Belediye Başkan Adayı
Ahmet Haşim BaltacıAK Parti İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan Adayı
Ahmet PoyrazAK Parti İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı
Atila AydınerAK Parti İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı
Azmi EkinciAK Parti İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı
Binali YıldırımAK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı
Bünyamin DemirAK Parti İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı
Deniz KökenAK Parti İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı
Ebubekir TaşyürekAK Parti İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı
Ergün TuranAK Parti İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı
Hakan BahadırAK Parti İstanbul Bahçelievler Belediye Başkan Adayı
Hasan Tahsin UstaAK Parti İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı
Haydar Ali YıldızAK Parti İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı
Hilmi TürkmenAK Parti İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı
Hüseyin KeskinAK Parti İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı
İbrahim UlusoyAK Parti İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı
İlhan OcaklıAK Parti İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı
İsmail ErdemAK Parti İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı
İsmet YıldırımAK Parti İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı
Mehmet UmurAK Parti İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı
Mesut ÜnerAK Parti İstanbul Çatalca Belediye Başkan Adayı
Mevlüt ÖztekinAK Parti İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı
Mevlüt UysalAK Parti İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı
Murat AydınAK Parti İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı
Mustafa Necati IşıkAK Parti İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı
Nihal YıldırımAK Parti İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı
Ömer ArısoyAK Parti İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı
Özgül Özkan YavuzAK Parti İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı
Özlem Öztekin VuralAK Parti İstanbul Adalar Belediye Başkan Adayı
Salih BayraktarAK Parti İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı
Şadi YazıcıAK Parti İstanbul Tuzla Belediye Başkan Adayı
Şeyma DöğücüAK Parti İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı
Temel KaradenizAK Parti İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı
Yasin KartoğluAK Parti İstanbul Başakşehir Belediye Başkan Adayı
Adıgüzel DemirelAK Parti İzmir Urla Belediye Başkan Adayı
Adnan Yaşar GörmezAK Parti İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı
Ali AslanAK Parti İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı
Arif UğurluAK Parti İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı
Ayda MaçAK Parti İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı
Bilal DoğanAK Parti İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı
Burcu DereciAK Parti İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı
Bülent SoyluAK Parti İzmir Menderes Belediye Başkan Adayı
Durmaz BayraktarAK Parti İzmir Menemen Belediye Başkan Adayı
Evrim ÖzenAK Parti İzmir Balçova Belediye Başkan Adayı
Ferhan EroğluAK Parti İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı
Hakan KoştuAK Parti İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı
Hamit NişancıAK Parti İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı
Melek EroğluAK Parti İzmir Konak Belediye Başkan Adayı
Mustafa Selman İçelliAK Parti İzmir Tire Belediye Başkan Adayı
Münir BezmezAK Parti İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı
Nazmi YılmazAK Parti İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı
Nihat ZeybekçiAK Parti İzmir Belediye Başkan Adayı
Ogün Asil AydoğduAK Parti İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı
Okan KorkmazAK Parti İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı
Osman BaşterziAK Parti İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı
Reşat GençtürkAK Parti İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı
Sadık DoğruerAK Parti İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı
Saliha ÖzçınarAK Parti İzmir Kiraz Belediye Başkan Adayı
Uğur DemirezenAK Parti İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı
Ahmet DoğanAK Parti Kahramanmaraş Andırın Belediye Başkan Adayı
Bilal EkerAK Parti Kahramanmaraş Ekinözü Belediye Başkan Adayı
Hanefi MahçiçekAK Parti Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkan Adayı
Hayrettin GüngörAK Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayı
Hüseyin Coşkun AydınAK Parti Kahramanmaraş Göksun Belediye Başkan Adayı
İbrahim YılmazcanAK Parti Kahramanmaraş Pazarcık Belediye Başkan Adayı
Mehmet Fatih GüvenAK Parti Kahramanmaraş Afşin Belediye Başkan Adayı
Mehmet GürbüzAK Parti Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkan Adayı
Necati OkayAK Parti Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı
Osman OkumuşAK Parti Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkan Adayı
Ali KayaAK Parti Karabük Safranbolu Belediye Başkan Adayı
Burhanettin UysalAK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı
Coşkun GüvenAK Parti Karabük Yenice Belediye Başkan Adayı
İbrahim ErtugrulAK Parti Karabük Eflani Belediye Başkan Adayı
Mustafa YarkanAK Parti Karabük Eskipazar Belediye Başkan Adayı
Yakup NarterAK Parti Karabük Ovacık Belediye Başkan Adayı
Yılmaz TiryakiAK Parti Karabük Yenice Yortan Belediye Başkan Adayı
Ahmet İpekAK Parti Karaman Başyayla Belediye Başkan Adayı
Ali İhsan AlanlıAK Parti Karaman Kazımkarabekir Belediye Başkan Adayı
Ali ZeybekAK Parti Karaman Ermenek Güneyyurt Belediye Başkan Adayı
Bayram ŞahinAK Parti Karaman Sarıveliler Göktepe Belediye Başkan Adayı
Derviş Mehmet CeyhanAK Parti Karaman Sudurağı Belediye Başkan Adayı
Hayri SamurAK Parti Karaman Sarıveliler Belediye Başkan Adayı
Hikmet YirşenAK Parti Karaman Akçaşehir Belediye Başkan Adayı
Mahmut Sami ŞahinAK Parti Karaman Belediye Başkan Adayı
Muhittin TuncelAK Parti Karaman Ermenek Kazancı Belediye Başkan Adayı
Uğur SözkesenAK Parti Karaman Ermenek Belediye Başkan Adayı
Yavuz CandanAK Parti Karaman Ayrancı Belediye Başkan Adayı
Ali YeğinAK Parti Kars Susuz Belediye Başkan Adayı
Coşkun AltunAK Parti Kars Selim Belediye Başkan Adayı
Erçetin AltayAK Parti Kars Arpaçay Belediye Başkan Adayı
Ergüder ToptaşAK Parti Kars Akyaka Belediye Başkan Adayı
Göksal ToksoyAK Parti Kars Sarıkamış Belediye Başkan Adayı
Nebi KerencilerAK Parti Kars Digor Belediye Başkan Adayı
Nuri TuranAK Parti Kars Kağızman Belediye Başkan Adayı
Ömer VargünAK Parti Kars Digor Dağpınar Belediye Başkan Adayı
Ahmet KayaAK Parti Kastamonu Doğanyurt Belediye Başkan Adayı
Cem ÇınarAK Parti Kastamonu Şenpazar Belediye Başkan Adayı
Engin AltıkulaçAK Parti Kastamonu Devrekani Belediye Başkan Adayı
Güngör ÇetinAK Parti Kastamonu Araç Belediye Başkan Adayı
Hasan AydemirAK Parti Kastamonu Daday Belediye Başkan Adayı
Hüseyin ArslanAK Parti Kastamonu Taşköprü Belediye Başkan Adayı
Kazım ŞahinAK Parti Kastamonu Tosya Belediye Başkan Adayı
Kemal BakırAK Parti Kastamonu Küre Belediye Başkan Adayı
Muammer YanıkAK Parti Kastamonu Bozkurt Belediye Başkan Adayı
Muharrem DinçAK Parti Kastamonu Ağlı Belediye Başkan Adayı
Musa İhsan UğuzAK Parti Kastamonu Çatalzeytin Belediye Başkan Adayı
Mustafa Huner ÖzayAK Parti Kastamonu İnebolu Belediye Başkan Adayı
Nejdet DemirAK Parti Kastamonu Cide Belediye Başkan Adayı
Oğuz YılmazAK Parti Kastamonu Seydiler Belediye Başkan Adayı
Osman Nuri CivelekAK Parti Kastamonu Azdavay Belediye Başkan Adayı
Serkan UçarAK Parti Kastamonu Hanönü Belediye Başkan Adayı
Tahsin BabaşAK Parti Kastamonu Belediye Başkan Adayı
Yunus AkgülAK Parti Kastamonu Abana Belediye Başkan Adayı
Zühtü DanacıAK Parti Kastamonu İhsangazi Belediye Başkan Adayı
Ahmet ÇolakbayrakdarAK Parti Kayseri Kocasinan Belediye Başkan Adayı
Ayhan ArslanAK Parti Kayseri Akkışla Belediye Başkan Adayı
Bilal ÖzdoğanAK Parti Kayseri Hacılar Belediye Başkan Adayı
Davut ŞahinAK Parti Kayseri Tomarza Belediye Başkan Adayı
Halit TaşyapanAK Parti Kayseri Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı
Mehmet CabbarAK Parti Kayseri Develi Belediye Başkan Adayı
Memduh BüyükkılıçAK Parti Kayseri Belediye Başkan Adayı
Mustafa PalancıoğluAK Parti Kayseri Melikgazi Belediye Başkan Adayı
Mustafa YalçınAK Parti Kayseri Talas Belediye Başkan Adayı
Özkan AltunAK Parti Kayseri Bünyan Belediye Başkan Adayı
Vural CoşkunAK Parti Kayseri Felahiye Belediye Başkan Adayı
Zekeriya KarayolAK Parti Kayseri İncesu Belediye Başkan Adayı
Ahmet SungurAK Parti Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkan Adayı
Ali DedelioğluAK Parti Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkan Adayı
Dede YıldırımAK Parti Kırıkkale Keskin Belediye Başkan Adayı
Hüseyin ÖzçelikAK Parti Kırıkkale Karakeçili Belediye Başkan Adayı
Kadir ÇalıroğluAK Parti Kırıkkale Sulakyurt Belediye Başkan Adayı
Mehmet SaygılıAK Parti Kırıkkale Belediye Başkan Adayı
Menduh BağrıaçıkAK Parti Kırıkkale Hacılar Belediye Başkan Adayı
Nuh ŞahinAK Parti Kırıkkale Delice Çerikli Belediye Başkan Adayı
Recep Zefer TekinAK Parti Kırıkkale Bahşili Belediye Başkan Adayı
Turgut ÖzdemAK Parti Kırıkkale Delice Belediye Başkan Adayı
Yaşar ElidemirAK Parti Kırıkkale Çelebi Belediye Başkan Adayı
Ahmet BoraAK Parti Kırklareli Vize Kıyıköy Belediye Başkan Adayı
Akın KamacıAK Parti Kırklareli Lüleburgaz Belediye Başkan Adayı
Burak SüzülmüşAK Parti Kırklareli Belediye Başkan Adayı
Dindar SeçenAK Parti Kırklareli Babaeski Karahalil Belediye Başkan Adayı
Erhan CeylanAK Parti Kırklareli Babaeski Alpullu Belediye Başkan Adayı
Ersan ÇölgeçenAK Parti Kırklareli Babaeski Büyükmandıra Belediye Başkan Adayı
Gürel KoşdemirAK Parti Kırklareli Kavaklı Belediye Başkan Adayı
Hasan Basri KorkmazAK Parti Kırklareli Vize Belediye Başkan Adayı
Hasan GaripAK Parti Kırklareli Pınarhisar Kaynarca Belediye Başkan Adayı
Hüseyin AçıkelAK Parti Kırklareli Pehlivanköy Belediye Başkan Adayı
Hüseyin KasapAK Parti Kırklareli Üsküp Belediye Başkan Adayı
İbrahim AlkanAK Parti Kırklareli Vize Çakıllı Belediye Başkan Adayı
İhsan TalayAK Parti Kırklareli Pınarhisar Belediye Başkan Adayı
İlhan ArıAK Parti Kırklareli İnece Belediye Başkan Adayı
Lütfü KaramanAK Parti Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran Belediye Başkan Adayı
Mustafa BuyurAK Parti Kırklareli Babaeski Belediye Başkan Adayı
Recep GünAK Parti Kırklareli Demirköy Belediye Başkan Adayı
Sadettin KuşkuAK Parti Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Belediye Başkan Adayı
Serkan GörgeyAK Parti Kırklareli Demirköy İğneada Belediye Başkan Adayı
Serkan GörkeyAK Parti Kırklareli Demirköy İğneada Belediye Başkan Adayı
Şaban AykırıAK Parti Kırklareli Lüleburgaz Ahmetbey Belediye Başkan Adayı
Ziya KarataşAK Parti Kırklareli Kofçaz Belediye Başkan Adayı
Adem BıcakcıAK Parti Kırşehir Kaman Kurancılı Belediye Başkan Adayı
Atılgan YılmazAK Parti Kırşehir Mucur Belediye Başkan Adayı
Hasan HakanoğluAK Parti Kırşehir Çiçekdağı Belediye Başkan Adayı
Mustafa KarahanAK Parti Kırşehir Akpınar Belediye Başkan Adayı
Nazmi AyAK Parti Kırşehir Özbağ Belediye Başkan Adayı
Necati ÇolakAK Parti Kırşehir Kaman Belediye Başkan Adayı
Ramazan AydınAK Parti Kırşehir Boztepe Belediye Başkan Adayı
Ümüt KöseAK Parti Kırşehir Çiçekdağı Köseli Belediye Başkan Adayı
Yaşar BahçeciAK Parti Kırşehir Belediye Başkan Adayı
Yılmaz KılıçAK Parti Kırşehir Akçakent Belediye Başkan Adayı
Hakkı ÇelikAK Parti Kilis Polateli Belediye Başkan Adayı
Mehmet Abdi BulutAK Parti Kilis Belediye Başkan Adayı
Süleyman ŞimşekAK Parti Kilis Elbeyli Belediye Başkan Adayı
Adnan TuranAK Parti Kocaeli Kandıra Belediye Başkan Adayı
Ali Yıldırım SezerAK Parti Kocaeli Gölcük Belediye Başkan Adayı
Azize Sibel GönülAK Parti Kocaeli İzmit Belediye Başkan Adayı
Bünyamin ÇiftçiAK Parti Kocaeli Çayırova Belediye Başkan Adayı
Hamza ŞayırAK Parti Kocaeli Dilovası Belediye Başkan Adayı
İsmail YıldırımAK Parti Kocaeli Karamürsel Belediye Başkan Adayı
Mehmet Yasin ÖzlüAK Parti Kocaeli Başiskele Belediye Başkan Adayı
Mustafa KocamanAK Parti Kocaeli Kartepe Belediye Başkan Adayı
Muzaffer BıyıkAK Parti Kocaeli Darıca Belediye Başkan Adayı
Şener SöğütAK Parti Kocaeli Körfez Belediye Başkan Adayı
Tahir BüyükakınAK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adayı
Zeki AygünAK Parti Kocaeli Derince Belediye Başkan Adayı
Zinnur BüyükgözAK Parti Kocaeli Gebze Belediye Başkan Adayı
Abdullah Emre DemirhanAK Parti Konya Yunak Belediye Başkan Adayı
Adem ErdalAK Parti Konya Ereğli Belediye Başkan Adayı
Ahmet DemirAK Parti Konya Güneysınır Belediye Başkan Adayı
Ahmet HadimioğluAK Parti Konya Hadim Belediye Başkan Adayı
Ahmet KısaAK Parti Konya Derebucak Belediye Başkan Adayı
Ahmet PekyatırmacıAK Parti Konya Selçuklu Belediye Başkan Adayı
Ali MeşeAK Parti Konya Çeltik Belediye Başkan Adayı
Halit OflazAK Parti Konya Çumra Belediye Başkan Adayı
Hasan KılcaAK Parti Konya Karatay Belediye Başkan Adayı
Hasan KoçerAK Parti Konya Yalıhüyük Belediye Başkan Adayı
Hüseyin AytenAK Parti Konya Derbent Belediye Başkan Adayı
İsa AkgülAK Parti Konya Ahırlı Belediye Başkan Adayı
Mehmet BademAK Parti Konya Kadınhanı Belediye Başkan Adayı
Mehmet ÇiğdemAK Parti Konya Hüyük Belediye Başkan Adayı
Mehmet KaleAK Parti Konya Cihanbeyli Belediye Başkan Adayı
Mehmet TutalAK Parti Konya Seydişehir Belediye Başkan Adayı
Mehmet YakaAK Parti Konya Karapınar Belediye Başkan Adayı
Muharrem DereAK Parti Konya Altınekin Belediye Başkan Adayı
Murat ÜnverAK Parti Konya Kulu Belediye Başkan Adayı
Mustafa KavuşAK Parti Konya Meram Belediye Başkan Adayı
Nafiz SolakAK Parti Konya Sarayönü Belediye Başkan Adayı
Osman ArıAK Parti Konya Taşkent Belediye Başkan Adayı
Sadettin SaygıAK Parti Konya Bozkır Belediye Başkan Adayı
Salih AkkayaAK Parti Konya Akşehir Belediye Başkan Adayı
Uğur İbrahim AltayAK Parti Konya Belediye Başkan Adayı
Üzeyir YaşarAK Parti Konya Beyşehir Belediye Başkan Adayı
Yalçın ErtaşAK Parti Konya Ilgın Belediye Başkan Adayı
Adil BiçerAK Parti Kütahya Simav Belediye Başkan Adayı
Adnan KorkmazAK Parti Kütahya Tavşanlı Tepecik Belediye Başkan Adayı
Ahmet Sami KutluAK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı
Alaaddin KaçanAK Parti Kütahya Tavşanlı Balıköy Belediye Başkan Adayı
Arif TekeAK Parti Kütahya Altıntaş Belediye Başkan Adayı
Bilal DemirciAK Parti Kütahya Pazarlar Belediye Başkan Adayı
Cahit OnarAK Parti Kütahya Simav Demirci Belediye Başkan Adayı
Emin TaşgınAK Parti Kütahya Domaniç Çukurca Belediye Başkan Adayı
Ercan ŞimşekAK Parti Kütahya Gediz Eskigediz Belediye Başkan Adayı
Erhan DemirayAK Parti Kütahya Tavşanlı Kuruçay Belediye Başkan Adayı
Fatih ÇalışkanAK Parti Kütahya Hisarcık Belediye Başkan Adayı
Feridun AktayAK Parti Kütahya Simav Kuşu Belediye Başkan Adayı
Güray GünerAK Parti Kütahya Simav Çitgöl Belediye Başkan Adayı
Halil BaşerAK Parti Kütahya Çavdarhisar Belediye Başkan Adayı
Halil İbrahim İlhanAK Parti Kütahya Simav Güney Belediye Başkan Adayı
Hüseyin DoğanAK Parti Kütahya Emet Belediye Başkan Adayı
İbrahim YavuzAK Parti Kütahya Simav Naşa Belediye Başkan Adayı
Kerim ŞahinAK Parti Kütahya Gediz Gökler Belediye Başkan Adayı
Muammer ÖzerAK Parti Kütahya Aslanapa Belediye Başkan Adayı
Muharrem AkçadurakAK Parti Kütahya Gediz Belediye Başkan Adayı
Mustafa GülerAK Parti Kütahya Tavşanlı Belediye Başkan Adayı
Nejat TülekAK Parti Kütahya Tavşanlı Tunçbilek Belediye Başkan Adayı
Nihat AdaAK Parti Kütahya Seyitömer Belediye Başkan Adayı
Osman KorkmazAK Parti Kütahya Gediz Yenikent Belediye Başkan Adayı
Rasim DaşhanAK Parti Kütahya Şaphane Belediye Başkan Adayı
Şemsettin AkağaçAK Parti Kütahya Dumlupınar Belediye Başkan Adayı
Yakup OranAK Parti Kütahya Simav Akdağ Belediye Başkan Adayı
Yurdagül BakkalAK Parti Kütahya Domaniç Belediye Başkan Adayı
Ahmet ErenAK Parti Malatya Arguvan Belediye Başkan Adayı
Hakan BayAK Parti Malatya Doğanyol Belediye Başkan Adayı
İsa ÖzkanAK Parti Malatya Darende Belediye Başkan Adayı
Mehmet ÇınarAK Parti Malatya Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı
Mikail SülükAK Parti Malatya Pütürge Belediye Başkan Adayı
Murat KocaAK Parti Malatya Kale Belediye Başkan Adayı
Mustafa KırtekeAK Parti Malatya Akçadağ Belediye Başkan Adayı
Nevzat ÖztürkAK Parti Malatya Yazıhan Belediye Başkan Adayı
Osman GüderAK Parti Malatya Battalgazi Belediye Başkan Adayı
Rıza Murat TürksoyAK Parti Malatya Arapgir Belediye Başkan Adayı
Selahattin GürkanAK Parti Malatya Belediye Başkan Adayı
Vahap KüçükAK Parti Malatya Doğanşehir Belediye Başkan Adayı
Ahmet AlhanAK Parti Manisa Ahmetli Belediye Başkan Adayı
Ali TulupAK Parti Manisa Soma Belediye Başkan Adayı
Burhan TezcanAK Parti Manisa Saruhanlı Belediye Başkan Adayı
Hüseyin EryükselAK Parti Manisa Akhisar Belediye Başkan Adayı
Kamil ÖzAK Parti Manisa Gölmarmara Belediye Başkan Adayı
Mehmet ÇerçiAK Parti Manisa Yunusemre Belediye Başkan Adayı
Muhammet AkyolAK Parti Manisa Gördes Belediye Başkan Adayı
Ömer Faruk ÇelikAK Parti Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Adayı
Regaip TopuzAK Parti Manisa Köprübaşı Belediye Başkan Adayı
Selami SelçukAK Parti Manisa Demirci Belediye Başkan Adayı
Yaşar İsmail GedüzAK Parti Manisa Kırkağaç Belediye Başkan Adayı
Abdulkadir TutaşıAK Parti Mardin Artuklu Belediye Başkan Adayı
Hayrettin DemirAK Parti Mardin Yeşilli Belediye Başkan Adayı
Hüsamettin AltındağAK Parti Mardin Ömerli Belediye Başkan Adayı
İbrahim AtlıAK Parti Mardin Mazıdağı Belediye Başkan Adayı
Mehmet Cüneyt AksoyAK Parti Mardin Dargeçit Belediye Başkan Adayı
Mehmet Hadi HamidiAK Parti Mardin Nusaybin Belediye Başkan Adayı
Mehmet Vecdi KahramanAK Parti Mardin Belediye Başkan Adayı
Oğuzhan Sönmez KayaAK Parti Mardin Savur Belediye Başkan Adayı
Şeyhmus NecimoğluAK Parti Mardin Derik Belediye Başkan Adayı
Şükrü CevheroğluAK Parti Mardin Kızıltepe Belediye Başkan Adayı
Veysi ŞahinAK Parti Mardin Midyat Belediye Başkan Adayı
Bekir TopçuAK Parti Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı
Ferat AktanAK Parti Mersin Aydıncık Belediye Başkan Adayı
Mustafa GültakAK Parti Mersin Akdeniz Belediye Başkan Adayı
Barış SaylakAK Parti Muğla Milas Belediye Başkan Adayı
Gültekin AkçaAK Parti Muğla Menteşe Belediye Başkan Adayı
İsmail AkkayaAK Parti Muğla Ula Belediye Başkan Adayı
Kamil CeylanAK Parti Muğla Köyceğiz Belediye Başkan Adayı
Mehmet DemirAK Parti Muğla Kavaklıdere Belediye Başkan Adayı
Muhammet KarakuşAK Parti Muğla Dalaman Belediye Başkan Adayı
Muhittin KayabaşAK Parti Muğla Fethiye Belediye Başkan Adayı
Mustafa ToksözAK Parti Muğla Yatağan Belediye Başkan Adayı
Serkan YazıcıAK Parti Muğla Marmaris Belediye Başkan Adayı
Tahir AteşAK Parti Muğla Bodrum Belediye Başkan Adayı
Yakup OtgözAK Parti Muğla Seydikemer Belediye Başkan Adayı
Abdulbaki ElpeAK Parti Muş Yaygın Belediye Başkan Adayı
Ahmet GüvenAK Parti Muş Serinova Belediye Başkan Adayı
Bahri FıratAK Parti Muş Konukbekler Belediye Başkan Adayı
Cahit AralAK Parti Muş Bulanık Belediye Başkan Adayı
Cengiz AltınAK Parti Muş Malazgirt Belediye Başkan Adayı
Ecvet BudakAK Parti Muş Korkut Altınova Belediye Başkan Adayı
Fethi KaraAK Parti Muş Bulanık Sarıpınar Belediye Başkan Adayı
Feyat AsyaAK Parti Muş Belediye Başkan Adayı
Hikmet KarayelAK Parti Muş Hasköy Belediye Başkan Adayı
Hüseyin KasakAK Parti Muş Hasköy Düzkışla Belediye Başkan Adayı
Kazım ÖzcanAK Parti Muş Malazgirt Konakkuran Belediye Başkan Adayı
Kerem GündoğduAK Parti Muş Bulanık Uzgörür Belediye Başkan Adayı
Maşallah SubaşıAK Parti Muş Kırköy Belediye Başkan Adayı
Mehmet Emin YıldırımAK Parti Muş Bulanık Elmakaya Belediye Başkan Adayı
Mehmet Lütfi TurgutAK Parti Muş Varto Belediye Başkan Adayı
Mehmet Salih GürtürkAK Parti Muş Sungu Belediye Başkan Adayı
Mehmet Sıddık SalurAK Parti Muş Karaağaçlı Belediye Başkan Adayı
Mehmet Şirin YılmazAK Parti Muş Kızılağaç Belediye Başkan Adayı
Necmettin KaragözAK Parti Muş Bulanık Rüstemgedik Belediye Başkan Adayı
Sami ÖzdemirAK Parti Muş Bulanık Yoncalı Belediye Başkan Adayı
Sami PekbayAK Parti Muş Korkut Belediye Başkan Adayı
Seraceddin TokAK Parti Muş Bulanık Erentepe Belediye Başkan Adayı
Abdülkadir MacitAK Parti Nevşehir Avanos Özkonak Belediye Başkan Adayı
Akif KabukçuoğluAK Parti Nevşehir Kozaklı Belediye Başkan Adayı
Ali AltuğAK Parti Nevşehir Kaymaklı Belediye Başkan Adayı
Bayram YılmazAK Parti Nevşehir Sulusaray Belediye Başkan Adayı
Bülent AksoyAK Parti Nevşehir Derinkuyu Belediye Başkan Adayı
Cengiz ÇavdarAK Parti Nevşehir Derinkuyu Yazıhüyük Belediye Başkan Adayı
Dursun NeişAK Parti Nevşehir Kavak Belediye Başkan Adayı
Ercan ErtaşAK Parti Nevşehir Acıgöl Belediye Başkan Adayı
Erdal YorgancıAK Parti Nevşehir Avanos Kalaba Belediye Başkan Adayı
Fatih ÇiftciAK Parti Nevşehir Gülşehir Belediye Başkan Adayı
İbrahim ErtürkAK Parti Nevşehir Çat Belediye Başkan Adayı
Kazım YılmazAK Parti Nevşehir Avanos Çalış Belediye Başkan Adayı
Mehmet AktürkAK Parti Nevşehir Ürgüp Belediye Başkan Adayı
Mehmet Uğur ÇakmakAK Parti Nevşehir Göreme Belediye Başkan Adayı
Mustafa AteşAK Parti Nevşehir Ürgüp Ortahisar Belediye Başkan Adayı
Mustafa TopçuAK Parti Nevşehir Göre Belediye Başkan Adayı
Olcay GünbeyAK Parti Nevşehir Acıgöl Tatların Belediye Başkan Adayı
Osman SüslüAK Parti Nevşehir Uçhisar Belediye Başkan Adayı
Rasim ArıAK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı
Süleyman ÖzçelikAK Parti Nevşehir Nar Belediye Başkan Adayı
Şaban TopuzAK Parti Nevşehir Avanos Belediye Başkan Adayı
Şenay GökAK Parti Nevşehir Hacıbektaş Belediye Başkan Adayı
Yasin GüneşAK Parti Nevşehir Acıgöl Karapınar Belediye Başkan Adayı
Abdullah ArıözAK Parti Niğde Altunhisar Belediye Başkan Adayı
Ahmet TakyanAK Parti Niğde Hacıabdullah Belediye Başkan Adayı
Ali UğurluAK Parti Niğde Ulukışla Belediye Başkan Adayı
Emin YılmazAK Parti Niğde Karaatlı Belediye Başkan Adayı
Emrah ÖzdemirAK Parti Niğde Belediye Başkan Adayı
Ercan ŞayhanAK Parti Niğde Edikli Belediye Başkan Adayı
Erdal AltınAK Parti Niğde Konaklı Belediye Başkan Adayı
Erhan BolatAK Parti Niğde Orhanlı Belediye Başkan Adayı
Erhan PolatAK Parti Niğde Orhanlı Belediye Başkan Adayı
Hacı GüngörAK Parti Niğde Yıldıztepe Belediye Başkan Adayı
Hasan Ali DavarcıAK Parti Niğde Aktaş Belediye Başkan Adayı
İleri KoçakAK Parti Niğde Bor Çukurkuyu Belediye Başkan Adayı
İsmail TereciAK Parti Niğde Kiledere Belediye Başkan Adayı
Kamil DemiralpAK Parti Niğde Altunhisar Karakapı Belediye Başkan Adayı
Mustafa KamarAK Parti Niğde Dündarlı Belediye Başkan Adayı
Nurettin YurtseverAK Parti Niğde Yeşilgölcük Belediye Başkan Adayı
Ömer DalgıçAK Parti Niğde Çiftlik Bozköy Belediye Başkan Adayı
Recep YaşarAK Parti Niğde Bağlama Belediye Başkan Adayı
Refik CaymazAK Parti Niğde Gümüşler Belediye Başkan Adayı
Reşat BolatAK Parti Niğde Çiftlik Azatlı Belediye Başkan Adayı
Rüstem CullazAK Parti Niğde Çiftlik Divarlı Belediye Başkan Adayı
Safa ErolAK Parti Niğde Alay Belediye Başkan Adayı
Sefa ErolAK Parti Niğde Alay Belediye Başkan Adayı
Serkan BaranAK Parti Niğde Bor Belediye Başkan Adayı
Serkan GüzelAK Parti Niğde Çiftlik Belediye Başkan Adayı
Süleyman GörgülüAK Parti Niğde Sazlıca Belediye Başkan Adayı
Şamma ÖztürkAK Parti Niğde Altunhisar Keçikalesi Belediye Başkan Adayı
Yavuz SoyluAK Parti Niğde Çamardı Belediye Başkan Adayı
Yıldıray TokAK Parti Niğde Değirmenli Belediye Başkan Adayı
Yusuf KurtAK Parti Niğde Bor Kemerhisar Belediye Başkan Adayı
Yusuf SağlamAK Parti Niğde Yeşilgölcük Belediye Başkan Adayı
Zafer TokgözAK Parti Niğde Bor Bahçeli Belediye Başkan Adayı
Ahmet TüreAK Parti Ordu Çatalpınar Belediye Başkan Adayı
Aşkın TörenAK Parti Ordu Altınordu Belediye Başkan Adayı
Beytullah GeçtanAK Parti Ordu Aybastı Belediye Başkan Adayı
Fikri UludağAK Parti Ordu Gölköy Belediye Başkan Adayı
Hüseyin SemizAK Parti Ordu Çaybaşı Belediye Başkan Adayı
Hüseyin TavlıAK Parti Ordu Ünye Belediye Başkan Adayı
İbrahim Etem KibarAK Parti Ordu Fatsa Belediye Başkan Adayı
İsa DemirciAK Parti Ordu Akkuş Belediye Başkan Adayı
İsa GülAK Parti Ordu Mesudiye Belediye Başkan Adayı
İsa TürkcanAK Parti Ordu Ulubey Belediye Başkan Adayı
Mahmut AyparçasıAK Parti Ordu Çamaş Belediye Başkan Adayı
Mehmet Hilmi GülerAK Parti Ordu Belediye Başkan Adayı
Mustafa TandoğanAK Parti Ordu Perşembe Belediye Başkan Adayı
Talip ŞenAK Parti Ordu Gülyalı Belediye Başkan Adayı
Tuncay KirazAK Parti Ordu Korgan Belediye Başkan Adayı
Yakup YılmazAK Parti Ordu Kabataş Belediye Başkan Adayı
Yaşar ŞahinAK Parti Ordu Gürgentepe Belediye Başkan Adayı
Yener KayaAK Parti Ordu Kabadüz Belediye Başkan Adayı
Yusuf YalçovaAK Parti Ordu Kumru Belediye Başkan Adayı
Abbas YeşildemirAK Parti Osmaniye Düziçi Ellek Belediye Başkan Adayı
Ahmet Kaan CoşkunAK Parti Osmaniye Cevdetiye Belediye Başkan Adayı
Bahattin ŞahinAK Parti Osmaniye Düziçi Atalan Belediye Başkan Adayı
Fatih SeyitoğluAK Parti Osmaniye Sumbas Mehmetli Belediye Başkan Adayı
İbrahim BazAK Parti Osmaniye Bahçe Belediye Başkan Adayı
İbrahim DemirciAK Parti Osmaniye Toprakkale Tüysüz Belediye Başkan Adayı
İbrahim Rüştü DonbaloğluAK Parti Osmaniye Düziçi Böcekli Belediye Başkan Adayı
İsmet DonbaloğluAK Parti Osmaniye Düziçi Atalan Belediye Başkan Adayı
Mehmet DaşözAK Parti Osmaniye Toprakkale Belediye Başkan Adayı
Mustafa BüyükbozdoğanAK Parti Osmaniye Kadirli Belediye Başkan Adayı
Mustafa ÖnalAK Parti Osmaniye Düziçi Yarbaşı Belediye Başkan Adayı
Ökkeş NamlıAK Parti Osmaniye Düziçi Belediye Başkan Adayı
Şevket YumrutepeAK Parti Osmaniye Hasanbeyli Belediye Başkan Adayı
Zeki DemiroğluAK Parti Osmaniye Sumbas Belediye Başkan Adayı
Ahmet Ayhan YıldızAK Parti Rize Derepazarı Belediye Başkan Adayı
Ahmet BasaAK Parti Rize Pazar Belediye Başkan Adayı
Ahmet Naci AytemizAK Parti Rize Ardeşen Tunca Belediye Başkan Adayı
Alaettin SerdarAK Parti Rize Kendirli Belediye Başkan Adayı
Ali Fuat YıldırımAK Parti Rize İkizdere Belediye Başkan Adayı
Avni KahyaAK Parti Rize Ardeşen Belediye Başkan Adayı
Halim Kazim BekarAK Parti Rize Hemşin Belediye Başkan Adayı
Hamza SaruhanAK Parti Rize Çayeli Büyükköy Belediye Başkan Adayı
Hasan KaraAK Parti Rize Salarha Belediye Başkan Adayı
Kenan YıldırımAK Parti Rize Kalkandere Belediye Başkan Adayı
Musa Süreyya BalcıAK Parti Rize Muradiye Belediye Başkan Adayı
Mustafa BaltacıAK Parti Rize Çayeli Belediye Başkan Adayı
Mustafa Kasım ZorluAK Parti Rize Fındıklı Belediye Başkan Adayı
Necip YazıcıAK Parti Rize Çayeli Madenli Belediye Başkan Adayı
Osman HaşimoğluAK Parti Rize Çamlıhemşin Belediye Başkan Adayı
Rahmi MetinAK Parti Rize Belediye Başkan Adayı
Rıfat ÖzerAK Parti Rize Güneysu Belediye Başkan Adayı
Saffet MeteAK Parti Rize İyidere Belediye Başkan Adayı
Ahmet AcarAK Parti Sakarya Kocaali Belediye Başkan Adayı
Ali Kemal SofuAK Parti Sakarya Hendek Belediye Başkan Adayı
Cevat KeserAK Parti Sakarya Pamukova Belediye Başkan Adayı
Ekrem YüceAK Parti Sakarya Belediye Başkan Adayı
Fevzi KılıçAK Parti Sakarya Erenler Belediye Başkan Adayı
İshak SarıAK Parti Sakarya Karasu Belediye Başkan Adayı
İsmail GündoğduAK Parti Sakarya Ferizli Belediye Başkan Adayı
İsmail KarakullukçuAK Parti Sakarya Arifiye Belediye Başkan Adayı
Koray Oktay ÖztenAK Parti Sakarya Söğütlü Belediye Başkan Adayı
Murat KayaAK Parti Sakarya Geyve Belediye Başkan Adayı
Murat KefliAK Parti Sakarya Kaynarca Belediye Başkan Adayı
Mutlu IşıksuAK Parti Sakarya Adapazarı Belediye Başkan Adayı
Orhan YıldırımAK Parti Sakarya Karapürçek Belediye Başkan Adayı
Özcan ÖzenAK Parti Sakarya Sapanca Belediye Başkan Adayı
Yusuf AlemdarAK Parti Sakarya Serdivan Belediye Başkan Adayı
Ali KılıçAK Parti Samsun Terme Belediye Başkan Adayı
Erdoğan TokAK Parti Samsun İlkadım Belediye Başkan Adayı
Halil AkgünAK Parti Samsun Salıpazarı Belediye Başkan Adayı
Halil KalaycıAK Parti Samsun Ayvacık Belediye Başkan Adayı
Halit DoğanAK Parti Samsun Çarşamba Belediye Başkan Adayı
Hamit KılıçAK Parti Samsun Bafra Belediye Başkan Adayı
Hasan TogarAK Parti Samsun Tekkeköy Belediye Başkan Adayı
Hüseyin KıymaAK Parti Samsun Yakakent Belediye Başkan Adayı
İbrahim Sadık EdisAK Parti Samsun Vezirköprü Belediye Başkan Adayı
İbrahim SandıkçıAK Parti Samsun Canik Belediye Başkan Adayı
İbrahim SarıcaoğluAK Parti Samsun Kavak Belediye Başkan Adayı
Mustafa DemirAK Parti Samsun Belediye Başkan Adayı
Nurhan Yapıcı ÖzelAK Parti Samsun Ladik Belediye Başkan Adayı
Osman TopaloğluAK Parti Samsun 19 Mayıs Belediye Başkan Adayı
Sebahattin ÖzdemirAK Parti Samsun Havza Belediye Başkan Adayı
Zihni ŞahinAK Parti Samsun Atakum Belediye Başkan Adayı
Ali İlbaşAK Parti Siirt Belediye Başkan Adayı
Cevher ÇiftçiAK Parti Siirt Eruh Belediye Başkan Adayı
Emin AydınAK Parti Siirt Gökçebağ Belediye Başkan Adayı
Gürgün ÖzdemirAK Parti Siirt Pervari Beğendik Belediye Başkan Adayı
İdham AydınAK Parti Siirt Tillo Belediye Başkan Adayı
Mehmet Ali ErolAK Parti Siirt Baykan Belediye Başkan Adayı
Necat CellekAK Parti Siirt Şirvan Belediye Başkan Adayı
Nevzat KaraatayAK Parti Siirt Kurtalan Belediye Başkan Adayı
Salim SevenAK Parti Siirt Kurtalan Kayabağlar Belediye Başkan Adayı
Şakir AkkurtAK Parti Siirt Baykan Veyselkarani Belediye Başkan Adayı
Tayyar LaleAK Parti Siirt Baykan Atabağı Belediye Başkan Adayı
Tayyar ÖzcanAK Parti Siirt Pervari Belediye Başkan Adayı
Adnan AcarAK Parti Sinop Dikmen Belediye Başkan Adayı
Ahmet KılıçaslanAK Parti Sinop Durağan Belediye Başkan Adayı
Ali ÇöpçüAK Parti Sinop Belediye Başkan Adayı
Cevat ŞensoyAK Parti Sinop Gerze Belediye Başkan Adayı
Hasan PekerAK Parti Sinop Saraydüzü Belediye Başkan Adayı
Mehmet UzunAK Parti Sinop Erfelek Belediye Başkan Adayı
Recep AkAK Parti Sinop Ayancık Belediye Başkan Adayı
Şefik ÇakıcıAK Parti Sinop Boyabat Belediye Başkan Adayı
Veysel ŞahinAK Parti Sinop Türkeli Belediye Başkan Adayı
Ahmet GüneşAK Parti Sivas Gemerek Çepni Belediye Başkan Adayı
Ahmet PalaAK Parti Sivas Zara Belediye Başkan Adayı
Ahmet Turgay OğuzAK Parti Sivas Şarkışla Belediye Başkan Adayı
Cemalettin KaracalarAK Parti Sivas Ulaş Belediye Başkan Adayı
Fazlı YükselAK Parti Sivas Suşehri Belediye Başkan Adayı
Feyzullah ArslanAK Parti Sivas Gürün Belediye Başkan Adayı
Fikret ArslanAK Parti Sivas Gemerek Sızır Belediye Başkan Adayı
Gazi ÖztürkAK Parti Sivas Şarkışla Cemel Belediye Başkan Adayı
Halit YazıcıAK Parti Sivas Divriği Belediye Başkan Adayı
Hasan ŞenAK Parti Sivas Akıncılar Belediye Başkan Adayı
Hilmi BilginAK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı
Mahmut AktaşAK Parti Sivas Yıldız Belediye Başkan Adayı
Mehmet AkpınarAK Parti Sivas Yıldızeli Güneykaya Belediye Başkan Adayı
Mehmet ÖztürkAK Parti Sivas Kangal Belediye Başkan Adayı
Mehmet TekAK Parti Sivas Altınyayla Deliilyas Belediye Başkan Adayı
Mithat İlhanAK Parti Sivas Hafik Belediye Başkan Adayı
Murat SevindikAK Parti Sivas İmranlı Belediye Başkan Adayı
Osman DemirbağAK Parti Sivas Gölova Belediye Başkan Adayı
Remzi KılıçdağAK Parti Sivas Gemerek Belediye Başkan Adayı
Sabit KarakaşAK Parti Sivas Yıldızeli Belediye Başkan Adayı
Sinan AkbulutAK Parti Sivas Altınyayla Belediye Başkan Adayı
Şerif YürükAK Parti Sivas Doğanşar Belediye Başkan Adayı
Temel ToyAK Parti Sivas Şarkışla Gürçayır Belediye Başkan Adayı
Turan EpsileliAK Parti Sivas Koyulhisar Belediye Başkan Adayı
Abdullah AksakAK Parti Şanlıurfa Ceylanpınar Belediye Başkan Adayı
Aslan Ali BayıkAK Parti Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkan Adayı
Mahmut MirkelamAK Parti Şanlıurfa Birecik Belediye Başkan Adayı
Mehmet CanpolatAK Parti Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkan Adayı
Mehmet KuşAK Parti Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkan Adayı
Mehmet YalçınkayaAK Parti Şanlıurfa Akçakale Belediye Başkan Adayı
Metin BaydilliAK Parti Şanlıurfa Karaköprü Belediye Başkan Adayı
Mustafa YükselAK Parti Şanlıurfa Suruç Belediye Başkan Adayı
Salih EkinciAK Parti Şanlıurfa Viranşehir Belediye Başkan Adayı
Suphi AksoyAK Parti Şanlıurfa Bozova Belediye Başkan Adayı
Şeref AlbayrakAK Parti Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkan Adayı
Şeyhmus AydınAK Parti Şanlıurfa Siverek Belediye Başkan Adayı
Zeynel Abidin BeyazgülAK Parti Şanlıurfa Belediye Başkan Adayı
Abdulaziz BayramAK Parti Şırnak Balveren Belediye Başkan Adayı
Abdulkadir BalicaAK Parti Şırnak İdil Sırtköy Belediye Başkan Adayı
Abdulselam İmreAK Parti Şırnak Güçlükonak Fındık Belediye Başkan Adayı
Alihan BabatAK Parti Şırnak Uludere Şenoba Belediye Başkan Adayı
Bahattin AktuğAK Parti Şırnak Güçlükonak Belediye Başkan Adayı
Cehver BenekAK Parti Şırnak Uludere Hilal Belediye Başkan Adayı
Cemil YıldızAK Parti Şırnak Uludere Uzungeçit Belediye Başkan Adayı
Cevher BenekAK Parti Şırnak Uludere Hilal Belediye Başkan Adayı
Ekrem DemirAK Parti Şırnak Kumçatı Belediye Başkan Adayı
Eşraf MüjdeAK Parti Şırnak Cizre Belediye Başkan Adayı
Habip AşanAK Parti Şırnak Beytüşşebap Belediye Başkan Adayı
Halef İnanAK Parti Şırnak İdil Karalar Belediye Başkan Adayı
İbrahim TayşunAK Parti Şırnak Silopi Belediye Başkan Adayı
İsmail GençAK Parti Şırnak İdil Belediye Başkan Adayı
Medeni TatarAK Parti Şırnak Silopi Başverimli Belediye Başkan Adayı
Mehmet ŞanlıAK Parti Şırnak Kasrik Belediye Başkan Adayı
Mehmet YarkaAK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı
Nadir TosunAK Parti Şırnak Silopi Çalışkan Belediye Başkan Adayı
Nimet DemirAK Parti Şırnak Kumçatı Belediye Başkan Adayı
Ruşen TellioğluAK Parti Şırnak Silopi Görümlü Belediye Başkan Adayı
Sait ÜrekAK Parti Şırnak Uludere Belediye Başkan Adayı
Can GürsoyAK Parti Tekirdağ Şarköy Belediye Başkan Adayı
Cüneyt YükselAK Parti Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı
Gediz CoşkunAK Parti Tekirdağ Malkara Belediye Başkan Adayı
Hamdi SarıerAK Parti Tekirdağ Ergene Belediye Başkan Adayı
Mestan ÖzcanAK Parti Tekirdağ Belediye Başkan Adayı
Mithat SoyluAK Parti Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediye Başkan Adayı
Mustafa ÇetinNULL
Osman İnanAK Parti Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkan Adayı
Serkan ErçiliAK Parti Tekirdağ Çorlu Belediye Başkan Adayı
Süleyman KozuvaAK Parti Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkan Adayı
Adem AkgülAK Parti Tokat Çamlıbel Belediye Başkan Adayı
Ahmet BakırAK Parti Tokat Erbaa Gökal Belediye Başkan Adayı
Ali GençAK Parti Tokat Erbaa Tanoba Belediye Başkan Adayı
Cafer Ünal ArslanAK Parti Tokat Turhal Şenyurt Belediye Başkan Adayı
Cuma ÇobanAK Parti Tokat Almus Akarçay Görümlü Belediye Başkan Adayı
Ekrem GülAK Parti Tokat Reşadiye Cimitekke Belediye Başkan Adayı
Ercan GürerAK Parti Tokat Almus Çevreli Belediye Başkan Adayı
Erdoğan YılmazAK Parti Tokat Pazar Belediye Başkan Adayı
Erol ErtaşAK Parti Tokat Niksar Yazıcık Belediye Başkan Adayı
Eyüp EroğluAK Parti Tokat Belediye Başkan Adayı
Habib HanAK Parti Tokat Güryıldız Belediye Başkan Adayı
Hasan YücelAK Parti Tokat Reşadiye Bereketli Belediye Başkan Adayı
Hüseyin YıldırımAK Parti Tokat Erbaa Belediye Başkan Adayı
İlker BeklerAK Parti Tokat Turhal Belediye Başkan Adayı
İlyas DemirAK Parti Tokat Reşadiye Baydarlı Belediye Başkan Adayı
İsmail KarakaşAK Parti Tokat Pazar Üzümören Belediye Başkan Adayı
Kaya GülAK Parti Tokat Reşadiye Cimitekke Belediye Başkan Adayı
Kenan GültekinAK Parti Tokat Almus Kınık Belediye Başkan Adayı
Lütvü YalçınAK Parti Tokat Artova Belediye Başkan Adayı
Mehmet BaşarAK Parti Tokat Erbaa Karayaka Belediye Başkan Adayı
Mehmet ÇorakAK Parti Tokat Niksar Gürçeşme Belediye Başkan Adayı
Mehmet Salih ÜnAK Parti Tokat Zile Belediye Başkan Adayı
Mevlüt SomuncuAK Parti Tokat Niksar Serenli Belediye Başkan Adayı
Murat AlgurAK Parti Tokat Almus Ataköy Belediye Başkan Adayı
Murat TuncelAK Parti Tokat Başçiftlik Belediye Başkan Adayı
Musa AtasoyAK Parti Tokat Niksar Yolkonak Belediye Başkan Adayı
Mustafa KoyuncuAK Parti Tokat Niksar Gökçeli Belediye Başkan Adayı
Mustafa YılmazAK Parti Tokat Reşadiye Belediye Başkan Adayı
Necmettin CorukAK Parti Tokat Sulusaray Belediye Başkan Adayı
Orhan GövceAK Parti Tokat Çat Belediye Başkan Adayı
Özdilek ÖzcanAK Parti Tokat Niksar Belediye Başkan Adayı
Recep KülekçiAK Parti Tokat Reşadiye Hasanşeyh Belediye Başkan Adayı
Şemsettin YavuzAK Parti Tokat Başçiftlik Hatipli Belediye Başkan Adayı
Temel KarahanAK Parti Tokat Almus Gölgeli Belediye Başkan Adayı
Turan KapanAK Parti Tokat Emirseyit Belediye Başkan Adayı
Ümit Mutlu ÖzügençAK Parti Tokat Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı
Yücel GülbaharAK Parti Tokat Reşadiye Bozçalı Belediye Başkan Adayı
Yüksel MirzaoğluAK Parti Tokat Almus Belediye Başkan Adayı
Ahmet Metin GençAK Parti Trabzon Ortahisar Belediye Başkan Adayı
Ali AydınAK Parti Trabzon Köprübaşı Belediye Başkan Adayı
Hanefi TokAK Parti Trabzon Çaykara Belediye Başkan Adayı
Harun DemirciAK Parti Trabzon Beşikdüzü Belediye Başkan Adayı
İbrahim SağıroğluAK Parti Trabzon Yomra Belediye Başkan Adayı
Koray KoçhanAK Parti Trabzon Maçka Belediye Başkan Adayı
Mehmet AşıkAK Parti Trabzon Dernekpazarı Belediye Başkan Adayı
Muhammet BaltaAK Parti Trabzon Vakfıkebir Belediye Başkan Adayı
Muhammet Sait GürsoyAK Parti Trabzon Arsin Belediye Başkan Adayı
Murat ZorluoğluAK Parti Trabzon Belediye Başkan Adayı
Osman BeşelAK Parti Trabzon Tonya Belediye Başkan Adayı
Osman Nuri EkimAK Parti Trabzon Akçaabat Belediye Başkan Adayı
Rahmi ÜstünAK Parti Trabzon Sürmene Belediye Başkan Adayı
Recep ÇebiAK Parti Trabzon Araklı Belediye Başkan Adayı
Salih ÖztelAK Parti Trabzon Hayrat Belediye Başkan Adayı
Salim Salih SarıalioğluAK Parti Trabzon Of Belediye Başkan Adayı
Yılmaz AnkaraAK Parti Trabzon Düzköy Belediye Başkan Adayı
Erkan ÖzdoğanAK Parti Tunceli Nazımiye Belediye Başkan Adayı
Gökhan ArasanAK Parti Tunceli Belediye Başkan Adayı
Metin Levent YıldızAK Parti Tunceli Çemişgezek Belediye Başkan Adayı
Murat BecerikliAK Parti Tunceli Mazgirt Belediye Başkan Adayı
Murat GerçekAK Parti Tunceli Mazgirt Akpazar Belediye Başkan Adayı
Recai VuralAK Parti Tunceli Pertek Belediye Başkan Adayı
Songül AcarAK Parti Tunceli Hozat Belediye Başkan Adayı
Şevket TanıkAK Parti Tunceli Pülümür Belediye Başkan Adayı
Turhan KılıçAK Parti Tunceli Ovacık Belediye Başkan Adayı
Ali TopçuAK Parti Uşak Karahallı Belediye Başkan Adayı
Güngör OralAK Parti Uşak Banaz Kızılcasöğüt Belediye Başkan Adayı
Hacı Mustafa ÇetinAK Parti Uşak Eşme Belediye Başkan Adayı
Mehmet ÇakınAK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı
Mehmet İncekaraAK Parti Uşak Sivaslı Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı
Osman ÇakarAK Parti Uşak Sivaslı Selçikler Belediye Başkan Adayı
Süleyman SarıAK Parti Uşak Eşme Yeleğen Belediye Başkan Adayı
Şadan ÜlkerAK Parti Uşak Sivaslı Belediye Başkan Adayı
Veli KoçluAK Parti Uşak Ulubey Belediye Başkan Adayı
Zafer ArpacıAK Parti Uşak Banaz Belediye Başkan Adayı
Zafer GünAK Parti Uşak Sivaslı Tatar Belediye Başkan Adayı
Abdurrahman ŞeylanAK Parti Van Çatak Belediye Başkan Adayı
Hayrullah TanışAK Parti Van Gürpınar Belediye Başkan Adayı
İsmail AyazAK Parti Van Başkale Belediye Başkan Adayı
İsmail SayAK Parti Van Edremit Belediye Başkan Adayı
Kemal PolatAK Parti Van Muradiye Belediye Başkan Adayı
Kemalettin AraciAK Parti Van Saray Belediye Başkan Adayı
Meki ArvasAK Parti Van Bahçesaray Belediye Başkan Adayı
Menaf TuranAK Parti Van Erciş Belediye Başkan Adayı
Muhsin AydınAK Parti Van İpekyolu Belediye Başkan Adayı
Murat SezerAK Parti Van Gevaş Belediye Başkan Adayı
Necdet TakvaAK Parti Van Belediye Başkan Adayı
Salih AkmanAK Parti Van Tuşba Belediye Başkan Adayı
Şefik EnsariAK Parti Van Çaldıran Belediye Başkan Adayı
Şems Mahfuz Halid KadirhanoğullarıAK Parti Van Özalp Belediye Başkan Adayı
Ali Murat SilpagarAK Parti Yalova Çiftlikköy Belediye Başkan Adayı
Ersoy BadayAK Parti Yalova Çınarcık Koru Belediye Başkan Adayı
Hüseyin Sinan AcarAK Parti Yalova Termal Belediye Başkan Adayı
Kadri ÇiçekAK Parti Yalova Altınova Tavşanlı Belediye Başkan Adayı
Mehmet BirkanAK Parti Yalova Armutlu Belediye Başkan Adayı
Mehmet ŞahinAK Parti Yalova Kadıköy Belediye Başkan Adayı
Metin OralAK Parti Yalova Altınova Belediye Başkan Adayı
Numan SoyerAK Parti Yalova Çınarcık Belediye Başkan Adayı
Orhan KarabulutAK Parti Yalova Altınova Kaytazdere Belediye Başkan Adayı
Özen KaptanAK Parti Yalova Çınarcık Esenköy Belediye Başkan Adayı
Özer KaptanAK Parti Yalova Çınarcık Esenköy Belediye Başkan Adayı
Suat MeydanAK Parti Yalova Çınarcık Teşvikiye Belediye Başkan Adayı
Şaban ErtanAK Parti Yalova Çiftlikköy Taşköprü Belediye Başkan Adayı
Volkan YılmazAK Parti Yalova Altınova Subaşı Belediye Başkan Adayı
Yusuf Ziya ÖztabakAK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı
Ahmet Dursel ErdoğanAK Parti Yozgat Sarıkaya Karayakup Belediye Başkan Adayı
Ahmet KoçakAK Parti Yozgat Aydıncık Belediye Başkan Adayı
Ahmet ÖçalAK Parti Yozgat Saraykent Belediye Başkan Adayı
Ali ÜnlüAK Parti Yozgat Sorgun Gülşehri Belediye Başkan Adayı
Burhan GüvençAK Parti Yozgat Sorgun Yeniyer Belediye Başkan Adayı
Celal KöseAK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı
Cem EserAK Parti Yozgat Boğazlıyan Yenipazar Belediye Başkan Adayı
Çetin MertoğluAK Parti Yozgat Sorgun Eymir Belediye Başkan Adayı
Doğan SungurAK Parti Yozgat Sorgun Doğankent Belediye Başkan Adayı
Duran CesurAK Parti Yozgat Sarıkaya Belediye Başkan Adayı
Eyüp ÇakırAK Parti Yozgat Çekerek Belediye Başkan Adayı
Ferit KoçyiğitAK Parti Yozgat Boğazlıyan Sırçalı Belediye Başkan Adayı
Gökhan ÇoşanAK Parti Yozgat Boğazlıyan Belediye Başkan Adayı
Haydar CoşkunAK Parti Yozgat Saraykent Dedefakılı Belediye Başkan Adayı
İlhan KoçakAK Parti Yozgat Akdağmadeni Umutlu Belediye Başkan Adayı
İrfan AkınAK Parti Yozgat Kadışehri Belediye Başkan Adayı
İsmail BiçenAK Parti Yozgat Sorgun Çiğdemli Belediye Başkan Adayı
İsmail BiçerAK Parti Yozgat Sorgun Çiğdemli Belediye Başkan Adayı
Mehmet AğaoğluAK Parti Yozgat Yerköy Belediye Başkan Adayı
Muammer ÇetinAK Parti Yozgat Çayıralan Konuklar Belediye Başkan Adayı
Mustafa AkyüzAK Parti Yozgat Saraykent Ozan Belediye Başkan Adayı
Mustafa Ertan ÖzgünAK Parti Yozgat Çandır Belediye Başkan Adayı
Mustafa ÖzdemirAK Parti Yozgat Sorgun Belediye Başkan Adayı
Mustafa YılmazsoyAK Parti Yozgat Akdağmadeni Oluközü Belediye Başkan Adayı
Oğuz ÜnalAK Parti Yozgat Çekerek Özükavak Belediye Başkan Adayı
Osman TorunAK Parti Yozgat Sorgun Araplı Belediye Başkan Adayı
Osman UsluAK Parti Yozgat Aydıncık Baydiğin Belediye Başkan Adayı
Önder GürelAK Parti Yozgat Akdağmadeni Belediye Başkan Adayı
Sedat FıratAK Parti Yozgat Sorgun Bahadın Belediye Başkan Adayı
Şaban AltıntaşAK Parti Yozgat Boğazlıyan Yamaçlı Belediye Başkan Adayı
Şahin ArısoyAK Parti Yozgat Akdağmadeni Belekçahan Belediye Başkan Adayı
Turan KoçAK Parti Yozgat Boğazlıyan Uzunlu Belediye Başkan Adayı
Yalçın KaradavutAK Parti Yozgat Yenifakılı Belediye Başkan Adayı
Yasin ŞahinerAK Parti Yozgat Çayıralan Belediye Başkan Adayı
Yusuf BüyükAK Parti Yozgat Boğazlıyan Ovakent Belediye Başkan Adayı
Zeki BozkurtAK Parti Yozgat Şefaatli Belediye Başkan Adayı
Zeki ŞimşekAK Parti Yozgat Kadışehri Halıköy Belediye Başkan Adayı
Ahmet Güral KarayılmazAK Parti Zonguldak Çaycuma Belediye Başkan Adayı
Ali BektaşAK Parti Zonguldak Kozlu Belediye Başkan Adayı
Aytaç TosunAK Parti Zonguldak Alaplı Gümeli Belediye Başkan Adayı
Bayram BaşolAK Parti Zonguldak Ereğli Ormanlı Belediye Başkan Adayı
Burhan SezginAK Parti Zonguldak Kilimli Gelik Belediye Başkan Adayı
Celil UzunAK Parti Zonguldak Alaplı Belediye Başkan Adayı
Erol ŞahinAK Parti Zonguldak Ereğli Belediye Başkan Adayı
Ersun GülserAK Parti Zonguldak Kilimli Çatalağzı Belediye Başkan Adayı
Ertan AydoğanAK Parti Zonguldak Çaycuma Nebioğlu Belediye Başkan Adayı
Gökhan Mustafa DemirtaşAK Parti Zonguldak Ereğli Gülüç Belediye Başkan Adayı
Hüseyin UzunAK Parti Zonguldak Elvanpazarcık Belediye Başkan Adayı
Kamil AltunAK Parti Zonguldak Kilimli Belediye Başkan Adayı
Makbule Zerrin GüneşAK Parti Zonguldak Çaycuma Saltukova Belediye Başkan Adayı
Murat KabukAK Parti Zonguldak Kilimli Muslu Belediye Başkan Adayı
Mustafa ÇetinoğluAK Parti Zonguldak Gökçebey Belediye Başkan Adayı
Mustafa GüldalıAK Parti Zonguldak Ereğli Kandilli Belediye Başkan Adayı
Necdet DernekAK Parti Zonguldak Çaycuma Karapınar Belediye Başkan Adayı
Ömer Selim AlanAK Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı
Ömer ÜnalAK Parti Zonguldak Çaycuma Filyos Belediye Başkan Adayı
Rahmi AlbuzAK Parti Zonguldak Gökçebey Bakacakkadı Belediye Başkan Adayı
Satılmış GebeşAK Parti Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni Belediye Başkan Adayı
Servet ÜstünAK Parti Zonguldak Karaman Belediye Başkan Adayı
Sezai BükrüAK Parti Zonguldak Devrek Belediye Başkan Adayı
Turhan OkumuşAK Parti Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediye Başkan Adayı
Vural KundakçıoğluAK Parti Zonguldak Beycuma Belediye Başkan Adayı
Ergün CoşkunAK Parti Çorum Mecitözü Belediye Başkan Adayı
İdris GörükmezAK Parti Çorum Laçin Belediye Başkan Adayı
Zübeyir ArslancaAK Parti Diyarbakır Çüngüş Belediye Başkan Adayı
Ersin TolanAK Parti Elazığ Maden Belediye Başkan Adayı
Muhammed Cevdet OrhanAK Parti Erzurum Aziziye Belediye Başkan Adayı
Muhammet SunarAK Parti Erzurum Palandöken Belediye Başkan Adayı
Mehmet İhsan TahmazoğluAK Parti Gaziantep Şahinbey Belediye Başkan Adayı
Abdullah KarabıçakAK Parti Giresun Tirebolu Belediye Başkan Adayı
Aytekin GeçgelAK Parti Giresun Güce Belediye Başkan Adayı
Coşkun SomuncuoğluAK Parti Giresun Eynesil Belediye Başkan Adayı
Kazım Zeki ŞenlikoğluAK Parti Giresun Dereli Belediye Başkan Adayı
Mehmet EmürAK Parti Giresun Keşap Belediye Başkan Adayı
Musa VarıcıAK Parti Giresun Çamoluk Belediye Başkan Adayı
Mustafa KaradereAK Parti Giresun Espiye Belediye Başkan Adayı
Recep YakarAK Parti Giresun Bulancak Belediye Başkan Adayı
Rüşan ÖzdenAK Parti Giresun Doğankent Belediye Başkan Adayı
Sezer KadakalAK Parti Giresun Çanakçı Belediye Başkan Adayı
Şahin YılancıAK Parti Giresun Şebinkarahisar Belediye Başkan Adayı
Tolga ErenerAK Parti Giresun Görele Belediye Başkan Adayı
Uğur MelikoğluAK Parti Giresun Piraziz Belediye Başkan Adayı
Yalçın EkerAK Parti Giresun Alucra Belediye Başkan Adayı
Osman YılmazAK Parti Çankırı Atkaracalar Çardaklı Belediye Başkan Adayı
Mehmet SarıAK Parti Gaziantep Nizip Belediye Başkan Adayı
Mustafa ArslanAK Parti İzmir Buca Belediye Başkan Adayı
Ayhan YılmazAK Parti Kilis Musabeyli Belediye Başkan Adayı
Mustafa ÇetinAK Parti Tekirdağ Kapaklı Belediye Başkan Adayı

 

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