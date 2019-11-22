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AKP’deki ‘flaş’ istifaların perde arkası

AKP'de şimdiye kadar 8 il başkanı genel merkezin talimatıyla istifa etti. Bu rakamın yıl sonuna kadar 25'i bulması bekleniyor. Genel merkezin, istifa ettirilen başkanların 'küsüp gitmemesi' için de alarma geçtiği öğrenildi.

08:39 -
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AKP’deki ‘flaş’ istifaların perde arkası

AKP’de 2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi çalışmalar hızlandı.

Olası bir erken seçime de hazırlıksız yakalanmak istemeyen AKP’de ‘başarısız’ bulunan il başkanları birer birer istifa ettiriliyor.

8 İSTİFA GELDİ 25’İ BULACAK

Şu ana kadar 8 il başkanı genel merkez talimatıyla istifa etti. Bu rakamın yıl sonuna kadar 25’i bulması planlanıyor.

İstifa ettirilen il başkanlarının küsüp, Ahmet Davutoğlu ya da Ali Babacan’ın kuracağı partiye gitmemeleri için de alarma geçildi.

Ankara kulislerinde AKP’nin istifa ettirilen il başkanları için “yeni koltuk” taktiği üzerinde çalışıldığı konuşuluyor.

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Son güncelleme: 08:45 22.11.2019
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