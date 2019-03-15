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AKP’li isimden skandal açıklama: Erdoğan’a oy verin, cennetin anahtarı cebinize girsin

AKP hükümetlerinde Milli Savunma ve Milli Eğitim bakanlıkları da yapan Sivas milletvekili İsmet Yılmaz'ın partisine oy verenlerin kıyamet günü beraat belgesi alacaklarını söylemesinin ardından şimdi de AKP'den Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkan aday adayı olan Mustafa Göktaş, "AKP’ye, Erdoğan’a oy verin, cennetin anahtarı cebinize girsin” vaadinde bulundu. Göktaş'ın partisinin Karaköprü adayı Metin Baydilli'ye destek olmak için söylediği bu sözlere vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi.

13:44 -
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31 Mart Yerel Seçimlerinde, AKP Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkan aday adayı olan Mustafa Göktaş, partisinin Karaköprü adayı Metin Baydilli'ye destek olduğu bir organizasyon sırasında yaptığı konuşmasında, ‘Analarım, bacılarım, Allah için Peygamber için Metin Baydilli'ye destek çıkın. Benim 32 devlet gezdim. Sudan'a gittim polisler beni kapıda karşıladı. Beni Erdoğan vatandaşı olarak karşıladılar alıp Ömer Beşir'in yanına götürdüler. Orada bir ay kaldım. Türkiye'nin 81 ili ve ilçesi 31 Mart'a Ak Parti'ye oy verin Erdoğan'a oy verin. Erdoğan'a oy verdikten sonra cennettin anahtarı cebinizdedir. Bunu iyi bilin’ dedi. Sözleri sosyal medyada vatandaşların tepkisini çekti.

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Son güncelleme: android-time 14:12 15.03.2019
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