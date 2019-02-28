AKP’li Alinur Aktaş’tan aydınlara skandal sözler

Yeniden partisinden aday gösterilen AKP’li Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş, seçim çalışması için gittiği bir toplantıda yaptığı yaptığı konuşma büyük tepki çekti. Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı ve CHP Büyükşehir adayı Mustafa Bozbey’in eleştiren bir konuşma yaparken skandal sözlere imza attı.

İŞTE O SKANDAL SÖZLER

Akp'li Alinur Aktaş şu skandal sözlere imza attı; “20 senedir Nilüfer'de belediye başkanlığı yapıyorsun. Arkadaş hangi caddeye, hangi kültür merkezine bir tane Allah dostunun, bir tane padişahın, bir tane Türk büyüğünün ismini verdin ya? Nerede devlete ve bayrağa savaş açmış, Türkan Saylan, Uğur Mumcu, Nazım Hikmet, Bahriye Üçok'un, nerede dinle diyanetle problemi olan adam varsa hepsinin ismini belirli merkezlere verdin. Şimdi seçim sathı mahalline geldik. Bursa gibi bir Osmanlı şehrinde, maneviyatı yüksek bir şehirde Emir Sultan'da duayla başlıyor. Herkes istediği yerden başlar. Herkesin en doğal hakkı canım. Ona bir şey dediğimiz yok. Beraberinde Süleyman Çelebiyi, ülkemizin manevi değerlerini aklına getiriyorsun. Ben bunu vatandaşımızın çok net bir şekilde okuyacağını ifade ediyorum.”

“HEPİMİZİN EVLADI VAR”

Hızını alamayan Aktaş sözlerini şöyle sürdürdü; “Yaptırdığın festivalleri, bunları söylemiyorum zaten işleyişleri. Bunlar zaten evlere şenlikler. Hepimizin evladı var. O icra edilen festivallerde nasıl rezilliklerin olduğunu ben sizlere net bir şekilde ifade etmek istiyorum.”

FETÖ PAYLAŞIMLARI

Daha önceleri FETÖ için “hizmet” ifadesini kullanan Alinur Aktaş, “Hizmet’in Mitrovica’daki Kosova Eğitim Kurumu Öğr.yurdunda sahur programındaydık.Teşekkürler Ali Çakır hocam” şeklinde mesaj atmıştı. FETÖ'nün Türkçe Olimpiyatları'ndan da övgüyle söz eden AKP'li Başkan Alinur Aktaş, daha sonra bu mesajları tepkiler nedeniyle sildi.