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AKP’li başkan AKP’li başkanı şikayet etti

Uşak Belediyesi’nde yeni başkan eski başkanın yaptığı harcamalar için müfettiş incelemesi talebinde bulundu. Harcamalar içinde 19 bin liralık pişik kremi ve 13 bin liraya alınan 1 ton tarhana var.

Ali Ekber ERTÜRK
06:20 -
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AKP’li başkan AKP’li başkanı şikayet etti

31 Mart seçimlerinde AKP'li Mehmet Çakın'ın kazandığı Uşak Belediyesi'nde bir önceki AKP'li Başkan Nurullah Cahan dönemine ait faturalar tartışma yarattı. Belediyeye ödettirilen faturalar arasında 850 erkek cüzdanı, 2 bin 500 pişik kremi, 1 ton tarhana, 600 kol saati gibi ilginç harcamalar bulunuyor. Öte yandan, AKP'li Uşak Belediye Başkanı Çakın, görevi devraldığı AKP'li Başkan Cahan dönemi için müfettiş talebinde bulundu. Belediye'nin para kaynağı birimlerinin incelenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı'na başvurdu.

YAPTIĞIMIZIN ARKASINDAYIZ

Eski Başkan Cahan da SÖZCÜ'nün sorularını yanıtladı. Faturaların ihtiyaç sahiplerine, ailelere, başarılı gençlere verilen hediyelere ait olduğunu savunan Cahan, “Hoşgeldin Bebek kampanyamız vardı. Paketin için de pişik kreminden beze kadar her şey vardı” dedi. Cahan, kol saati, cüzdan gibi faturaların da halka yönelik sosyal faaliyetlere ait olduğunu söyledi. Nurullah Cahan “Hesabımızı veremeyeceğimiz bir faaliyetimiz yoktur. Müfettişler gelirse her şeyi detaylı anlatırım. Yaptığımızın arkasındayız” dedi.

2 bin 500 adet pişik kremine 19 bin 175 lira, muhtarlara alınan takım elbiseye 23 bin 390 lira, 1 ton tarhanaya 12 bin 960 lira, 300 adet erkek kol saatine 24 bin 780 lira, 850 cüzdana ise 45 bin 680 lira ödenmiş.

Son güncelleme: android-time 03:00 13.09.2019
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