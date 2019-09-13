AKP’li başkan AKP’li başkanı şikayet etti

31 Mart seçimlerinde AKP'li Mehmet Çakın'ın kazandığı Uşak Belediyesi'nde bir önceki AKP'li Başkan Nurullah Cahan dönemine ait faturalar tartışma yarattı. Belediyeye ödettirilen faturalar arasında 850 erkek cüzdanı, 2 bin 500 pişik kremi, 1 ton tarhana, 600 kol saati gibi ilginç harcamalar bulunuyor. Öte yandan, AKP'li Uşak Belediye Başkanı Çakın, görevi devraldığı AKP'li Başkan Cahan dönemi için müfettiş talebinde bulundu. Belediye'nin para kaynağı birimlerinin incelenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı'na başvurdu.

YAPTIĞIMIZIN ARKASINDAYIZ

Eski Başkan Cahan da SÖZCÜ'nün sorularını yanıtladı. Faturaların ihtiyaç sahiplerine, ailelere, başarılı gençlere verilen hediyelere ait olduğunu savunan Cahan, “Hoşgeldin Bebek kampanyamız vardı. Paketin için de pişik kreminden beze kadar her şey vardı” dedi. Cahan, kol saati, cüzdan gibi faturaların da halka yönelik sosyal faaliyetlere ait olduğunu söyledi. Nurullah Cahan “Hesabımızı veremeyeceğimiz bir faaliyetimiz yoktur. Müfettişler gelirse her şeyi detaylı anlatırım. Yaptığımızın arkasındayız” dedi.