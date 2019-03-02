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AKP’li belediyede işçi eylemi: 5 aydır maaş alamıyoruz

Giresun'un Tirebolu İlçesi Belediyesi'nde çalışan işçiler 5 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. Sessiz bir yürüyüş yapan işçiler belediye önünde toplanıp maaşlarının ödenmesini istedi.

İsmail AKDUMAN
14:20 -
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AKP’li belediyede işçi eylemi: 5 aydır maaş alamıyoruz

Atatürk anıtı önünde toplanan 30 taşeron işçi sessiz bir yürüyüş yaparak belediye binası önüne geldi.

FOTO:SÖZCÜ

5 aydır maaşlarını alamadıkları için evlerine ekmek götüremediklerini dile getiren taşeron işçiler, birikmiş olan alacaklarını istedi.

FOTO:SÖZCÜ

Uzun bir süre belediye önünde bekleten işçiler, görüşme tekliflerini de kabul etmedi. İşçiler ödeme yapılmadığı takdirde işi bırakacaklarını söylediler.

FOTO:SÖZCÜ

BAŞKAN KARABIÇAK İŞÇİLERLE GÖRÜŞTÜ

Eylem yapan işçiler ile daha sonra görüşme yapan AKP’li Belediye Başkanı Abdullah Karabıçak, işçilerin görevine devam edeceğini ve alacaklarının en kısa zamanda ödeneceği sözünü verdi.

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Son güncelleme: android-time 14:21 02.03.2019
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