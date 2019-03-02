AKP’li belediyede işçi eylemi: 5 aydır maaş alamıyoruz

Atatürk anıtı önünde toplanan 30 taşeron işçi sessiz bir yürüyüş yaparak belediye binası önüne geldi.

5 aydır maaşlarını alamadıkları için evlerine ekmek götüremediklerini dile getiren taşeron işçiler, birikmiş olan alacaklarını istedi.

Uzun bir süre belediye önünde bekleten işçiler, görüşme tekliflerini de kabul etmedi. İşçiler ödeme yapılmadığı takdirde işi bırakacaklarını söylediler.

BAŞKAN KARABIÇAK İŞÇİLERLE GÖRÜŞTÜ

Eylem yapan işçiler ile daha sonra görüşme yapan AKP’li Belediye Başkanı Abdullah Karabıçak, işçilerin görevine devam edeceğini ve alacaklarının en kısa zamanda ödeneceği sözünü verdi.