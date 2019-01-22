AKP’li isim aday gösterilmeyince ateş püskürdü: Ağır bedel ödeyecekler

Çanakkale’de geçtiğimiz Pazar günü yapılan AKP aday toplantısında, AKP’nin Gökçeada Belediye Başkan adayı Muzaffer Dağlar oldu. Belediye başkan aday adayı olan Veysel Aydıner ise bu karara tepki göstererek, sosyal medya hesabında ateş püskürdü.

“GEREĞİNİ YAPMAK İÇİN REİSLE GÖRÜŞECEĞİMİ BİLMENİZİ İSTERİM”

Aday Dağlar ile AKP ilçe başkanı arasında dayı yeğen ilişki olduğunu belirten Aydıner şunları söyledi: “Bu kararı alanlar bedelini çok ağır ödeyecektir. Tüm Gökçeada halkımın dikkatine. Bu gün Çanakkale aday toplantısında Gökçeada Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan, sokakta millette karşılığı olmayan Muzaffer Dağlar ismi milletin partisi Ak Parti’ye hiç yakışmamıştır. Bu sebeple açıklanan bu aday İlçe Başkanı ile dayı yeğen ilişkisi olduğundan Ak Parti ailesine Gökçeada halkına yapılan bir saygısızlık olarak kabul ediyor, gereğini yapmak için reisle görüşeceğimi bilmenizi isterim”