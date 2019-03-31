Son dakika: AKP’nin kalesinde CHP önde

Bugün tüm Türkiye yerel yönetimlerini belirlemek için sandığa gitti. Saat 17:00 itibari ile tüm illerde sandıklar kapandı ve oy sayımına geçildi. Sandıklardan çıkan ilk sonuçlar da gelmeye başladı.

İlk gelen sonuçlara göre 2014 yerel seçimlerinde AKP’nin kalelerinden biri olan Bolu’da CHP önde. Açıklanan verilere göre CHP sayılan oyların yüzde 53,78’ni almış görünüyor. AKP ise yüzde 43.48’le ikinci sırada yer alıyor.

30 Mart 2014’te yapılan seçimlerde Bolu’da oyların yüzde 49.57’sini alan AKP adayı Alaaddin Yılmaz belediye başkanı seçilmişti. Oyların yüzde 37.72’sini alan CHP adayı Mehtap Özcan Mısırlıoğlu ikinci yüzde 9.94 oy alan MHP’li Şükrü Gülez üçüncü olmuştu.

