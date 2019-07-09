Akşener’den MHP’ye: Terörle aranıza mesafe koyun

Akşener şunları kaydetti;

“Erdoğan Doğu Türkistan’daki zulme seyirci kaldı. Bir de üstüne alkış mı tuttu. Türk devletinin cumhurbaşkanı zulme sessiz kalamaz. Bir yerde gök bayrak düşse bir yerde bir al bayrak kalkar. Sayın Erdoğan hiç duydun mu. Biz var oldukça zulmün altında inleyen Azapayları unutturmayacağız.

Buradan MHP yöneticilerine seslenmek istiyorum, terörle aranıza mesafe koyun.

17 yıllık tiyatronun perdesi İstanbul’da kapandı. Bizi bize düşman etmek isteyenler gidecek. Milletimiz mutlu, ülkemiz huzurlu Türkiye iyi olacak. Hep birlikte güzel günler göreceğiz.

Bir ucube sistem getirdiler başkan var sistem yok. Cumhur var Cumhuriyet yok. Üniversite var eğitim yok, damat var ekonomi yok. Bahçeli var huzur yok. Erdoğan var hizmet yok. Hani o 200 TL’lik banknot varya basıldığı zaman onla 133 dolar alınıyordu şimdi onunla 33 dolar alınabiliyor. Hadi oradan be. Milletin canını çıkardınız.”