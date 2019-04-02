Alanya’da Rus asıllı aday 4 partiyi geride bıraktı

Alanya'daki belediye başkanlığı seçimine “Değişim Sende” sloganıyla giren Rus asıllı Anastasia Petrova Çetinkaya Çetinkaya bağımsız katılmasına rağmen hatırı sayılır bir oy aydı.
Çetinkaya, seçimde Saadet Partisi, Vatan Partisi, Demokratik Sol Parti ve Bağımsız Türkiye Partisi'nden daha fazla oy aldı.
Alanya'da marka danışmanlığı yapan Çetinkaya, 31 Mart yerel seçimlerinde Alanyalılara, “Verimlilik, İyileştirme, Planlama, Sosyal sorumluluk vaatlerinde bulunmuştu. Bağımsız aday Çetinkaya, 1.303 oy alırken, Saadet Partisi 1.200, DSP 713, Vatan Partisi 504, BTP ise 299 oy alabildi. Seçimi yüzde 58 oy oranıyla MHP'nin kazandığı Alanya'da, Anastasia Petrova Çetinkaya genel sıralamada beşinci oldu.
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