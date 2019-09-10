Son dakika… Ali Babacan, yeni parti için tarih verdi

Karar gazetesinden Ahmet Taşgetiren ve Yıldıray Oğur’a konuşan Ali Babacan, gündeme ve kuracakları yeni partiye ilişkin soruları yanıtladı. Babacan, kurucusu olduğu ve 14 yıl MKYK üyeliği yaptığı AKP’den istifası sonrası ilk defa açıklamalarda bulunurken, “Adaleti tesis etmek, işi ehline vermek, kararları istişareyle almak, kurumların itibarını korumak, şeffaf olmak ve en önemlisi önce insan diyebilmek. Bunlar çok önemli ilkelerdi. Türkiye niye bu durumda diye baktığımızda da bu ilkelerden ve değerlerden uygulamada uzaklaşılmış olması bu sorunların ana kaynağı maalesef” dedi.

Babacan, AKP’den ihracı istenen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’yla birlikte hareket edip etmeyeceklerine ilişkin soruya, “Siyasetteki önceliklerimiz, izlediğimiz yöntem ve üslup oldukça farklı” yanıtını verirken, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilişkili düşüncelerini ise, “Referandum kampanyasında aktif görev almam istendi. Ben reddettim. Artısıyla eksisiyle değerlendirildiğinde, Türkiye için faydasından çok zararı olacağına inandım” şeklinde açıkladı.

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik duruma da değinen Babacan, “Türkiye’nin aşamayacağı hiçbir sorun yok. Hele ekonomi en kolay kısmı. İki kere iki dörttür diyebildikten sonra, rasyonalite olduktan sonra çok kolay toparlanır. Ama diğer alanların üzerine çok yoğunlaşmamız gerekiyor. Toplumsal hasarı tamir etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Mardin, Van ve Diyarbakır büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasını “Seçilmişleri sadece bağımsız yargı görevden alabilir” sözleriyle eleştirirken Kürt meselesinin çözümünü için “yeniden üretilmiş bir stratejiye ihtiyaç olduğu” yorumunda bulundu.



‘ABDULLAH GÜL DESTEK VERİYOR’

Habere göre Babacan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu ile ilgili ise şunları söyledi:

Abdullah Bey çalışmalarımıza destek veriyor. Bilgi ve tecrübelerinden istifade ediyoruz. Ama hukuki ve siyasi sorumluluk kimdeyse, nihai yetkinin de o insanların üzerinde olması gerekiyor. Ahmet Bey ilmine saygı duyduğumuz ve sevdiğimiz biri. Ancak siyasetteki önceliklerimiz, izlediğimiz yöntem ve üslup oldukça farklı

‘EKREM BEY İLE HENÜZ TANIŞMADIK’

Ekrem Bey ile henüz tanışmadık. Kendisi aday olduktan sonra ismini öğrenme imkanını buldum. Anladığım kadarıyla İstanbul’da da aday olana kadar tanınırlılığı çok yüksek değilmiş. Ama oldukça düşük bir tanınırlılık oranından böylesine yüksek bir oranla seçim kazandı. Hayırlı olsun diyorum, kendisine başarılar diliyorum. Allah kolaylık versin.Güvenilir kamuoyu yoklamalarına baktığınız zaman bu fark görünüyordu, çok açıktı. İlk seçimde bile güvenilir kamuoyu yoklamalarında bile 1 veya 2 puan Ekrem bey lehine fark görünüyordu zaten. İkinci seçimde farkın daha da yüksek olacağıyla ilgili güvenilir kamuoyu yoklamaları vardı. Tabi şu anda biliyorsunuz Türkiye’de kamuoyu yoklamaları biliyorsunuz iki kategori. Gerçekten toplum eğilimlerini ölçmek için yapılanlar var, bir de toplum eğilimlerini etkilemek için açıklanan kamouyu yoklamaları var.