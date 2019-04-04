Ali İhsan Yavuz: Daha düzeltilecek çok oy var

Yavuz açıklamasında, “Seçim sürecine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Biz öncelikle maddi hataların düzeltilmesi istikametinde çalışmalarımızı yönlendirmiştik. Ve sonrada ilçe seçim kurulları nezlinde itirazlarımızı yapmıştık. Biz bu süreçleri devam ettiriyoruz. Ama bu süreçler sonucunda ortaya çıkan rakamları ve gerçeği sizlere ifade etmek üzere huzurlarınızda bulunuyoruz. Bir rakam vermek istiyorum. Önemli bir rakam. 1 Nisan’dan itibaren 530 sandıktaki güncelleme sonucu AK Parti lehine düzeltilen oy sayısı 11 bin 109’dur. Geçersiz oyların sayımına ilişkin bir rakam vermek istiyorum. 5 bin 857 sandıkta geçersiz oylar sayıldı. Bunun Bin 641 adetinin AK Parti lehine olduğu anlaşıldı. Bir başka sayı vermek istiyorum. Bu da geçersiz oyların sayımına ilişkin değil de tüm oyların sayımına ilişkin bir rakam. 121 sandıkta 64 oy AK Parti’nin hanesine kaydedildi” dedi.

“ÇOK MİKTARDA DÜZELTİLECEK HATA GÖRDÜK”

CHP Grup Başkan Vekili’nin bir tweetine rastgeldiğini söyleyen Yavuz, “Diyor ki; tüm sandıklar sayılsa bile 13 bin oyla Ekrem İmamoğlu seçimi kazanıyor. Çok manidar buldum. ‘Sandıkları hiç açmayalım. Hiç saymayalım hiç kurcalamayalım’ yaklaşımında olan CHP’nin geldiği nokta. Çünkü her şeye güveniyoruz. ‘Bu budur. Ne karıştırıyoruz?’ yaklaşımından geldiğimiz nokta. Bu kadar geçersiz oyu biz de kabul ediyoruz ya da AK Parti’nin aleyhine yazılan oyu ama bu 13 binden aşağıya inmez yaklaşımı. Bu kadar oy düzeltildi. Daha düzelteceklerimiz var. Biraz Özgür Özel Bey endişeye kapılabilir. Biraz daha düzelteceklerimiz var, diyorum. Niye böyle söylüyorum. Bakınız elimde birkaç dosyayla geldim. Onlardan bir tanesinde sayım döküm sonuç çizelgesi var Yüksek Seçim Kurumu kayıtlarından aldığımız. İlçe seçim kurullarından giriliyor. Ve çok miktarda sisteme girilmediğini gördük. Sonra da girilenlerin farklı girildiğini gördük. Bunlar o kadar fazla ki daha bunlara ilişkin herhangi bir adım atmış değiliz. Maddi hata düzeltimine ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Çok miktarda düzeltilecek hata gördük. Maddi hata yoluyla sayımın dışında onlar da henüz duruyor” şeklinde konuştu.

“PERŞEMBENİN GELİŞİ ÇARŞAMBADAN BELLİ OLUR DERLER”



Yavuz konuşmasını şöyle sürdürdü:”Bir de tüm oyların sayıldığı, geçersiz oyların sayıldığı ilçeler var. Seçim Kurulları var. Onlara ilişkin daha çok azı sayıldı. Arkada çok daha rakamların değiştiğini görmemiz mümkün. Peki bunları niçin yapıyoruz? Tek amacımız var. Sonuçlar çok net bir şekilde ortaya çıksın. Milli İrade, İstanbul’un iradesi sonuca çok net bir şekilde yansımış olsun. Ne yapıyoruz biz yasal yoları kulanıyoruz. Tamamen yasal yollar. Hataları düzelttiriyoruz seçim kurullarına. Suiistimalleri ve usulsüzlükleri ortadan kaldırıyoruz. Yine yasal yolları kullanarak. Biz esasen seçim sistemimize ve demokrasimize güveniyoruz. Seçim kurullarımıza da güveniyoruz. Bakınız bu düzeltmeler bu sistem sayesinde oluyor. Bizim sorguladığımız sistem değil ama bu verileri girenler ve bu süreçlerde rol alanların hata suiistimal ve usulsüzlüklerini belirliyoruz ve bunları düzeltiyoruz. Göreceksiniz çok daha farklı sonuçlar ortaya çıkacak. Çünkü ‘perşembenin gelişi çarşambadan belli olur’ derler. Bu biraz ona benziyor.”

Yavuz bir gazetecinin sorusu üzerine, “Yüksek Seçim Kurulu'nun kayıtlarında fark 19 bine düşmüş görünüyor. Ama daha bizim elimizde düzeltilecek, hazırlık yaptıklarımız var” dedi.