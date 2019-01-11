Altın fiyatları haftasonu ne kadar? Gram ve çeyrek altın fiyatı yükseliyor

Çeyrek altın, gram altın ve diğer altın fiyatları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar haftanın sonunda binlerce yatırımcı tarafından merak ediliyor. Yeni yıla yükseliş ile giren çeyrek altın, gram altın ve yarım altın bu haftayı da ufak da olsa yükselişlerle tamamladı. İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son durum haftasonunda da merakla takip ediliyor. Altın alım satımı yaparak başlamak isteyen vatandaşlar gram altın, yarım altın, çeyrek altı fiyatlarını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz haftadan bu yana altının gramında birkaç liralık bir değişim oldu. Peki altın piyasasının en çok ticareti olan iki ürünü; çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum ne? İşte, altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da 225,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 226 liradan, bin 489 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 510 liradan, 206 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 210 liradan, bin 454 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 474 liradan, 727 liradan alınan Yarım Ziynet 737 liradan ve 364 liradan alınan Çeyrek Ziynet 369 liradan satılıyor.

– dolar en düşük 5.4160 lirayı ve en yüksek 5.4463 lirayı gördükten sonra 5.44 – 5.45 lira aralığında,

– euro en düşük 6.2260 lirayı ve en yüksek 6.2812 lirayı gördükten sonra 6.27 – 6.28 lira aralığında,

– sterlin en düşük 6.9078 lirayı ve en yüksek 6.9508 lirayı gördükten sonra 6.94 – 6.95 lira aralığında hareket ediyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ALTIN FİYATLARINDA BELİRSİZLİK ETKİSİ

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerine son verme amacıyla düzenlenen toplantının sonucnda net bir açıklama yapılmaması ile yeniden başlayan ekonomik yavaşlama endişeleri etkisiyle dolar altı ayın zirvesine yakın düzeyde.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.38 düşüşle 15.675 dolardan,

– altın, yüzde 0.15 düşüşle 1,290.1 dolardan,

– bakır, yüzde 0.85 düşüşle 2.6345 dolardan,

– platin, yüzde 0.01 artışla 825.4 dolardan

– paladyum da yüzde 0.47 artışla 1,295.4 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 225 liraya, çeyrek altın 369 liraya, Cumhuriyet altını da 1,518 liraya döndü.