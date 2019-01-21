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Ana jet üssünü soymaya kalktılar! Gözaltına alındılar

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan 7'nci Ana Jet Üssü'nde yapılan inşaatta çalışan 2 kişi, kablo hırsızlığı yaptığı tespit edilince jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

18:13 -
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Ana jet üssünü soymaya kalktılar! Gözaltına alındılar

Dün, akşam saatlerinde jandarma ekipleri şüphe üzerine plakası açıklanmayan kamyoneti durdurdu. Kamyonetin sürücüsü M.K. ve yanında bulunan H.K.’ye aracın kasasında ne olduğu soruldu. 7’nci Ana Jet Üssü’nde çalıştıklarını ve inşaat çöplerini şirketin inşaat alanına götürdüklerini söyleyen şüphelilerin kamyonet kasasında kablo taşıdıkları belirlendi.

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YETKİLİLER ‘GÖREVLİ DEĞİL’ DEDİ

Bunun üzerine jandarma ekipleri, inşaatı yapan özel şirketin yetkilileriyle görüştü.

Hırsızların jet üssünden kablo çaldıkları tespit edildi. DHA

Hırsızların jet üssünden kablo çaldıkları tespit edildi. DHA

Yetkililer, işçilerin herhangi bir kablo taşıma görevi olmadığını söyleyince 20 bin lira değerindeki kabloları çaldıkları belirlenen sürücü M.K. ile kepçe operatörü H.K., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. DHA

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Son güncelleme: android-time 10:27 23.01.2019
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