Ana jet üssünü soymaya kalktılar! Gözaltına alındılar

Dün, akşam saatlerinde jandarma ekipleri şüphe üzerine plakası açıklanmayan kamyoneti durdurdu. Kamyonetin sürücüsü M.K. ve yanında bulunan H.K.’ye aracın kasasında ne olduğu soruldu. 7’nci Ana Jet Üssü’nde çalıştıklarını ve inşaat çöplerini şirketin inşaat alanına götürdüklerini söyleyen şüphelilerin kamyonet kasasında kablo taşıdıkları belirlendi.

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YETKİLİLER ‘GÖREVLİ DEĞİL’ DEDİ

Bunun üzerine jandarma ekipleri, inşaatı yapan özel şirketin yetkilileriyle görüştü.

Yetkililer, işçilerin herhangi bir kablo taşıma görevi olmadığını söyleyince 20 bin lira değerindeki kabloları çaldıkları belirlenen sürücü M.K. ile kepçe operatörü H.K., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. DHA