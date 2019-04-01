Ankara 25 yıl sonra el ‘değiştirdi’

Refah Partisi’nden milletvekilliği devam ederken 1994’de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan Melih Gökçek, 6 bin 500 oy farkla büyükşehir belediye başkanlığı koltuğuna oturmuştu.

1999’da yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Gökçek, 2001’de kurulan AKP’ye katılmış ve sonraki seçimlerde de bu koltuğunu korumuştu.

2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde AKP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına tekrar seçilen Gökçek, 28 Ekim 2017’de AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa etmiş ve koltuğunu Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna’ya devretmişti.

ÖZHASEKİ KAZANAMADI!

AKP ise son seçimlerde Ankara BB adayı olarak Mehmet Özhaseki’yi göstermişti. Ancak Özhaseki, dün yapılan seçimleri, rakibi CHP adayı Mansur Yavaş’ın ardında tamamladı ve demokrasi yarışını kaybetti.

Bu sonuçla CHP 1994’den beri yani 25 yılın ardından Ankara’nın yönetimini devraldı.