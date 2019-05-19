Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden 19 Mayıs paylaşımı

Ankara Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs'ın 100 yıldönümü nedeni ile bir kutlama mesajı yayınladı.

Resmi Twitter hesabından bir video paylaşan belediye, “19 Mayıs 1919’da başladı, ilelebet devam edecek… Bayramımız kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.Paylaşılan videoda üreten gençlik vurgusu yapılırken, Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'ndan ifadeler de yer aldı.

Videonun sonunda ise “Atılan ilk adımdan yüzüncü adıma, yorulsak dahi izindeyiz. Dinlememek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Biz gayemiz ve yüksek irademize doğru durmadan yorulmadan yürümeye devam edeceğiz” sözleri yer aldı.