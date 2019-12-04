Ankara hava durumu: Ankara’da okullar tatil olur mu?

Ankara’da etkili olması beklenen soğuk havaya kar da eklendi ve Ankara’da kar yağışı başladı. Başkent kar yağışıyla beraber hava durumunu merak etmeye başladı. Ankara’da soğuklar ne zamana kadar sürecek?

ANKARA'DA OKULLAR TATİL OLUR MU?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre Ankara'da kar yağışı bugün devam edecek fakat yarın etkisini kaybedecek. Tahminlere göre Ankara'da eğitime engel olacak kadar yoğun bir yağış beklenmiyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin büyük bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Samsun’un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur, Bursa ve Bilecik’te kuvvetli karla karışık yağmur, Eskişehir ve Kütahya ile Ankara’nın güneybatı, Afyonkarahisar’ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.