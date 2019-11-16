Ankara’da İYİ Parti standına saldırı! 3 kişi yaralandı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde stand açan İYİ Partililere yapılan saldırı sonucunda aralarında İYİ Parti Keçiören İlçe Başkanı Oğuz Kaan Dönmez’in de bulunduğu 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.
25-30 KİŞİ SALDIRDI
Öğleden sonra gerçekleşen ve yaklaşık 25-30 kişinin düzenlediği saldırıda aralarında İYİ Parti Keçiören İlçe Başkanı Oğuz Kaan Dönmez’in de bulunduğu 3 kişi yaralandı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hastanede ayakta tedavi edildikleri gelen bilgiler arasında yer alıyor. Öte yandan İYİ Parti teşkilatı saldırganlar hakkında şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.