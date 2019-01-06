Pazartesi Ankara’da okullar tatil mi? Ankara Valisi Vasip Şahin’den tatil açıklaması geldi mi?

Öğrencilerin gözü kulağı Ankara Valiliği'nden gelecek tatil haberinde. Öğrenciler ve veliler yarın okullar tatil edilecek mi merak ediyor. Sabah saatlerinde başlayan kar Ankara’yı beyaza bürüdü. Peki 7 Ocak’ta yani yarın okullar tatil olacak mı? Ankara Valisi Vasip Şahin açıklama yaptı mı?
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Ankara Valiliği’nden henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmış değil. Kar yağışının daha da etkili olması durumunda Valilik’ten açıklama yapılması bekleniyor.
Bu gece ve pazartesi sabah saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor. Ankara'daki kar yağışı ve buzlanma nedeniyle başta ulaşım sorunları olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
SOSYAL MEDYA’DA TATİL BEKLENTİSİ
Tatil bekleyen gençler bir cevap istiyor. Ankara nın göbeğine yağan kar ile ilçelere yağan kar oranı farklı buralar kapandı, yerler yine don tutuyor 10cm kar oldu tatil bekliyoruz Sayın Mülki İdare Amiri Vasip Amca #vasipsahin
— A.T.P (@atpgrup) 6 Ocak 2019
#vasipşahin #Ankara #Tatil SAYIN VALİM @vasipsahin TATİL HABERİ BEKLİYORUZ pic.twitter.com/sPBzCJH9oV
— irem Yüngül ONAT (@YungulIrem) 6 Ocak 2019
Sayın Vasip Şahin Ankara da kar yağıyor yarın okul tatil mi ?
— Sadık Őzaslan (@sdkozaslan) 6 Ocak 2019
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