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Ankara’daki yangında 4 kuzene ait evler küle döndü

Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen yangında, 4 ev kullanılamaz hale geldi. Evlerin, 4 kuzene ait olduğu öğrenildi.

22:54 -
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Yangın, öğle saatlerinde Yeni Çöte Mahallesi´nde meydana geldi. Halit Çınar’a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğinde bulunan kuzenleri Metin, İlhami ve Mahmut Çınar’a ait evlere sıçradı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının yangın kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken, 4 ev kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. DHA

Ankara Haber istanbul Polis Sağlık son dakika yangın
Son güncelleme: 22:57 19.09.2019
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