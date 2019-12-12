Annesinin tacizci sevgilisini öldüren Şerife’nin cezası belli oldu

KAVGA SIRASINDA BIÇAKLA YARALADI

14 Ekim 2018'de Kocaeli'de Yaşar Kanık ile birlikte yaşadığı kadının kızı Şerife Arifoğlu, arasında tartışma çıktı. Arifoğlu tarafından bıçakla yaralanan Kanık, kaldırıldığı hastanede dokuz gün sonra hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan ve polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan kadın şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.