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Annesinin tacizci sevgilisini öldüren Şerife’nin cezası belli oldu

Kendisine cinsel saldırıda bulunan, annesinin birlikte yaşadığı kişiyi öldüren Şerife Arıoğlu'nın cezası belli oldu. Arıoğlu, 'haksız tahrik altında kasten öldürmek' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

15:17 -
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Annesinin tacizci sevgilisini öldüren Şerife’nin cezası belli oldu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde annesinin birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Şerife Arıoğlu, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Savcı; sanık Şerife Arıoğlu’nın maktul Yaşar Kanık’ı öldürmek suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını ancak üzerine atılı suçu kendisine yönelik haksız eylemin etkisi altında işlediğinden 18 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Arifoğlu’nun avukatı Ömer Yiğit Akçay; maktulün, müvekkiline uzun yıllar cinsel saldırıda bulunduğunu, sonraki dönemlerde de saldırgan ve rahatsız edici tavırlarını sürdürdüğünü savundu.

İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILDI

Hakim; Şerife Arifoğlu’nun ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına ancak sanığın eylemini maktulden kaynaklanan ‘haksız tahrik altında’ gerçekleştirdiği gerekçesiyle 18 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Sanığın duruşmalardaki iyi halini takdiri indirim nedeni kabul eden mahkeme, Şerife Arifoğlu’nu 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. (AA)

KAVGA SIRASINDA BIÇAKLA YARALADI
14 Ekim 2018'de Kocaeli'de Yaşar Kanık ile birlikte yaşadığı kadının kızı Şerife Arifoğlu, arasında tartışma çıktı. Arifoğlu tarafından bıçakla yaralanan Kanık, kaldırıldığı hastanede dokuz gün sonra hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan ve polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan kadın şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.
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