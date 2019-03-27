Antalya’da seçim kavgası! İYİ Parti’den şok iddia

İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın Sözcü’ye yaptığı açıklamada “Dün gece saatlerinde Gündoğmuş Belediye Başkan adayımız Sultan Çetin, AKP’li Belediye Başkanı ve yeniden başkan adayı olan Mehmet Özeren tarafından silahlı saldırıya uğramıştır. Daha sonra saldırıya uğrayan adayımız Sultan Çetin ve yanındakiler emniyete götürülmüş.” dedi.

İYİ PARTİ HEYETİ AKP HEYETİNİ İZLEMEYE GİTMİŞ!

Olayın; Gündoğmuş İYİ Parti İlçe Başkanlığına, “AKP Belediye Başkan adayı Mehmet Özeren'in ilçede battaniye ve erzak dağıttığı yönünde gelen ihbarla” başladığını belirten Aydın, durum tespiti için bölgeye gidildiğinde saldırının yaşandığını savundu.

“BAŞKAN ATEŞ AÇTI”

Battaniye ve erzak dağıtımının kamera kayıtlarıyla tespit edildiğini söyleyen Aydın, “Adayımız Sultan Çetin’in ailesiyle içinde bulunduğu aracın önü AKP'nin seçim otobüsüyle kesiliyor. Mevcut AKP'li Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özeren, yanında polisler olmasına rağmen beylik tabancasıyla 4-5 el ateş ediyor. Bunun üzerine polis, Sultan Çetin'in ailesi ve arkadaşlarının üzerine biber gazı sıkarak müdahale ediyor. Oradan alınıp yaka-paça emniyete götürülüyor. Sanki silahı sıkan bizimkilermiş gibi emniyette ifadeleri alınıyor. Ellerinde kamera olmasına rağmen kayıtlarının istenmediğini düşünüyorum. Fakat silahı sıkan belediye başkanı ifadesi dahi alınmadan evinde uyumaya gitti. Mağdur olan İYİ Parti adayı ve ailesi emniyette sabahladı.” dedi.

AKP CEPHESİNDEN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

İddialarla ilgili AKP cephesinden ise henüz açıklama yapılmadı.