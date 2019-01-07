AÖF | AÖF giriş yerleri açıklandı mı? AÖF sınavı giriş belgesi nasıl alınır?

AÖF giriş yerleri açıklanmasının ardından 12-13 Ocak tarihlerinde dört oturum olarak gerçekleşecek. Anadolu Üniversitesi, AÖF sınavlarına katılmak için sınav giriş belgesini şart koşuyor. AÖF sınav giriş yerlerine habermizdeki linkten erişim sağlayabilirsiniz. İşte AÖF sınavı hakkında merak edilen cevaplar...

AÖF sınav giriş yerleri açıklandı. Üniversiteyi dışarıdan okuyan öğrenciler bugün itibari ile hafta sonu yapılacak olan sınavın yerini öğrenebilir. Aynı zamanda sınava giriş belgesinin de çıktısını alabilir. AÖF final sınavları 12-13 Ocak tarihlerinde dört oturum olarak gerçekleşecek. AÖF sınav giriş belgesi açıklandı, adaylar sınav giriş yerlerini sisteme giriş yaparak sorgulayabilecek. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi sınavlarına katılmak için sınav giriş belgesini şart koşuyor. İşte AÖF sınavlarına dair detaylar…

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI

SINAVA GİRERKEN BU BELGELERE DİKKAT

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

AÖF SINAV TARİHLERİ

AÖF güz döneminin son sınavı olan final sınav tarihi belli oldu. Adaylar 12-13 Ocak tarihlerinde AÖF final sınavına katılacaklar. Bahar dönemi vize sınavları ise 13-14 Nisan'da, final sınavları ise 25-26 Mayıs'ta yapılacak. AÖF üç ders sınavı 20 Temmuz 2019’de gerçekleşecek.

AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

AÖF sınav yerleri açıklandı. AÖF güz dönemi final sınavına katılacak öğrenciler sınav giriş yerlerine AÖF'ün resmi internet adresi üzerinden ulaşabilecek. Öncelikle https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresini açın. Daha sonra ‘Öğrenci Girişi' sekmesi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifreniz ile sisteme giriş yapın. Açılan pencerede üst sekmelerde ‘Sınav İşlemleri' kategorisinin altında ‘Sınav Giriş Belgesi' sekmesine tıklayın. Daha sonra sınav giriş belgesi görüntüle dedikten sonra sağ en üst kısmında yer alan ‘Yazdır' butonuna tıklayarak ya da klavyede Ctrl+P kısayolu ile çıktı alabilirsiniz.

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AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti