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Aranan PKK’lı terörist İstanbul’da yakalandı

İstanbul’da Süleymaniye Cami çevresinde görevli polisler şüphe üzerine durdurduğu bir kişiyi gözaltına aldı. Emniyet sorgusu yapılan kişinin tabancasının terör örgütü PKK adına gerçekleştirilen 3 eylemde kullanıldığı tespit edildi. Dokuz suç kaydı olan, 3 suçtan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi işlemlerinin ardından Diyarbakır Emniyeti'ne teslim edildi.

Habip ATAM
11:33 -
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Fatih'teki tarihi Süleymaniye Camisi'nde yaşanan olayda, İstanbul Emniyeti’ne bağlı Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polisler, bir kişinin hareketlerinden şüphelendi. Bir süre takip ettikleri kişiyi durduran polisler, üst araması yaptı.

9 FARKLI SUÇ KAYDI VAR

Emniyet sistemi üzerinden sorgulaması yapılan şüphelinin 9 farklı suç kaydının olduğu, 1 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis bulunduğu ve Silvan Sulh Ceza Hakimliği’nden; “Kamu malına zarar verme” ,”Silahı terör örgütüne üye olma” (PKK) ve “Ruhsatsız ateşli silah ve mermi alma, taşıma veya bulundurma” suçlarından arandığı tespit edildi.

TABANCASI 3 TERÖR EYLEMİNE KARIŞMIŞ

Emniyete götürülen şüphelinin daha önce bir silah yakalattığı da öğrenildi. Ruhsatsız silah taşımaktan işlem yapılan şüphelinin, o dönem serbest bırakıldığı; tabancasının kriminal inceleme sonucunun ise daha sonra çıktığı anlaşıldı. Kriminal inceleme sonucuna göre ise Mustafa Selim Ş.'nin yakalattığı tabancanın terör örgütü PKK adına gerçekleştirilen 3 faili meçhul eylemde kullanıldığı belirtildi.

DİYARBAKIR'A GÖNDERİLDİ

İstanbul Polisi'nin gözaltına aldığı şüphelinin Diyarbakır Emniyeti'ne teslim edildiği öğrenildi.

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Son güncelleme: 12:17 16.10.2019
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