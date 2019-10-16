Aranan PKK’lı terörist İstanbul’da yakalandı

Fatih'teki tarihi Süleymaniye Camisi'nde yaşanan olayda, İstanbul Emniyeti’ne bağlı Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polisler, bir kişinin hareketlerinden şüphelendi. Bir süre takip ettikleri kişiyi durduran polisler, üst araması yaptı.

9 FARKLI SUÇ KAYDI VAR

Emniyet sistemi üzerinden sorgulaması yapılan şüphelinin 9 farklı suç kaydının olduğu, 1 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis bulunduğu ve Silvan Sulh Ceza Hakimliği’nden; “Kamu malına zarar verme” ,”Silahı terör örgütüne üye olma” (PKK) ve “Ruhsatsız ateşli silah ve mermi alma, taşıma veya bulundurma” suçlarından arandığı tespit edildi.

TABANCASI 3 TERÖR EYLEMİNE KARIŞMIŞ

Emniyete götürülen şüphelinin daha önce bir silah yakalattığı da öğrenildi. Ruhsatsız silah taşımaktan işlem yapılan şüphelinin, o dönem serbest bırakıldığı; tabancasının kriminal inceleme sonucunun ise daha sonra çıktığı anlaşıldı. Kriminal inceleme sonucuna göre ise Mustafa Selim Ş.'nin yakalattığı tabancanın terör örgütü PKK adına gerçekleştirilen 3 faili meçhul eylemde kullanıldığı belirtildi.

DİYARBAKIR'A GÖNDERİLDİ

İstanbul Polisi'nin gözaltına aldığı şüphelinin Diyarbakır Emniyeti'ne teslim edildiği öğrenildi.