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Asabi yolcuyu vatandaşlar otobüsten böyle attı

Yenibosna-Kayaşehir seferini yapan otobüste meydana gelen olayda, otobüsün durakta durmadığını iddia eden yolcu şoföre tepki gösterdi. Bir anda bağırmaya başlayan yolcu, eşi ve çocuklarının taksiyle otobüse yetişeceğini söyleyerek otobüsün beklemesini istedi. Şoförün olumsuz yanıtı üzerine hakarete başlayan yolcuyu diğer yolcular sakinleştirmek istedi. Öfkesi bir türlü dinmeyen yolcunun sinirli tavırlarını artırarak sürdürmesi üzerine diğer yolcularca otobüsten atıldı.

Sibel GÜLERSÖYLER
14:09 -
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Olay dün akşam 21:00 sıralarında Yenibosna-Kayaşehir seferini yapan 79Y otobüsünde meydana geldi. Kartaltepe durağından otobüse binen bir yolcu, otobüs şoföründen bir sonraki durakta eşi ve çocuğunu beklemesini söyledi. Şoförün, durakta olmayan yolcuyu bekleyemeyeceğini söylemesine öfkelenen yolcu şoförle tartışmaya başladı.

ŞOFÖRE KÜFÜR YAĞDIRDI

Otobüs şoförüne, her durakta eşi ve çocuğunu beklemesini söyleyen yolcu talebine olumlu yanıt alamayınca önce bağırmaya ardından da hakaret ve küfürler etmeye başladı.

“BEKLEYECEKSİN, AİLEM GELİYOR”

Sakinliğini uzun süre korumayı başaran şoför, öfkeli yolcunun üzerine yürümesi üzerine tepki gösterdi. Sinirli yolcunun, bu kez küfür etmeye başlaması üzerine diğer yolcular tepki gösterdi. Yolcuların, “İçeride aile var, sakin olun” ikazlarına aldırış etmeyen agresif yolcuyu diğer yolcular, “Burada bir sürü insanın canı var” diyerek, zorla araçtan indirdi. İndirilen yolcu küfürlerine devam ederken otobüs seferine devam etti.

Son güncelleme: android-time 14:10 04.07.2019
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