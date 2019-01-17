ATA AÖF sınav giriş belgesi çıkartma! İşte ATA AÖF sınav yerleri…

Final sınavlarına kısa bir zaman kala ATA AÖF sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgeleri yoğun ilgi görüyor. ATA AÖF final sınavları 19 ve 20 Ocak tarihlerinde yapılacak. ATA AÖF sınav giriş belgeleri obs.atauni.edu.tr adresine T.C kimlik no ve şifre ile giriş yaparak alınabilecek. İşte tüm detaylar…

BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Bahar Dönemi Ara Sınavı (VİZE) 23-24 Mart 2019 tarihinde, ATA AÖF Yarıyıl Sonu Sınavı (FİNAL) 11-12 Mayıs 2019 tarihinde, ATA AÖF Bütünleme Sınavı 15-16 Haziran 2019 tarihinde, ATA AÖF Mezuniyet Üç Ders Sınavı 27 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARTILIR?

ATA AÖF sınav giriş belgesi, fakültenin internet sitesi aracılığıyla çıktı alınabilecek. ATA AÖF internet sitesinin ana sayfasında “Sınav ve Dersler” bölümü altında yer alan “08-09 Temmuz Bütünleme Sınavı Giriş Belgeleri” linkine tıklayacak olan vatandaşlar buradan sınava giriş belgelerini, TC Kimlik Numarası/Kullanıcı Adı ve şifre ile çıktı alınabilecek.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ VE YERLERİ SORGULAMA EKRANI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ HAKKINDA

Fakülte sitesinde yer alan açıklamaya göre;

MİSYON

Misyonumuz, çeşitli nedenlerle herhangi bir örgün yükseköğretim programında eğitim-öğretim imkânı bulamayan öğrenci adayları ile yaşam boyu öğrenimi benimseyen vatandaşlarımıza, dış paydaşlarla iş birliği içerisinde, zaman ve mekân bağımsız olarak açıköğretim yolu ile eğitim fırsatı sunmayı, alanında gerekli bilgi ve birikimle donanımlı, ihtiyaç duyulan iletişim bilgi ve becerisine sahip, çevresine liderlik yapabilecek yapıda bireyler yetiştiren nitelikli eğitim vermeyi, görev edinmiştir.

VİZYON

Vizyonumuz, eğitim-öğretim kalitesi ve kişi odaklı hizmet anlayışıyla, Üniversitemizin yarım asrı aşan bilgi ve birikiminden de yararlanarak, ulusal ve uluslararası alanda açıköğretim programları konusunda öncelikli ve tercih edilebilir, uluslararası standartlardaki eğitim ve öğretim metotları ile alanında gerekli bilgi ve beceriyle donatılmış, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, her türlü rekabete açık öğrenciler yetiştiren, bir eğitim kurumu olmaktır.

TARİHÇE

Fakültemiz 02.06.2010 tarih ve 27599 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren 14.04.2010 tarih ve 342 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Kuruluşu ile birlikte idari, akademik ve fiziki teşkilatlanma çalışmalarına başlayan Fakültemiz bu çalışmalarını 01 Şubat 2012 tarihine kadar Üniversitemiz Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün 3. katında sürdürmüştür.Belirtilen tarihten itibaren eğitim-öğretim hizmetleri Fakültemizin kendi hizmet binasında yürütülmektedir. Fakültemiz bünyesinde 7 lisans, 4 Lisans Tamamlama ve 27 önlisans programı olmak üzere toplam 38 program yürütülmektedir. Fakültemiz ilk mezunlarını 2012-2013 Eğitim – Öğretim yılında vermiştir.