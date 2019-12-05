Bakan Selçuk: Şule Çet davasında istinafa gideceğiz

Bakan Selçuk, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Kadın Hakları ve Siyasette Kadın Paneli’nde üniversitesi öğrencisi Şule Çet’in plazanın 20’nci katından düşerek ölmesiyle ilgili sanıklardan Çağatay Aksu’ya müebbet ve 12 yıl 6 ay, Berk Akand’a ise 18 yıl 9 ay hapis cezası verilmesi ile sonuçlanan davayı değerlendirdi. Selçuk şöyle konuştu:

“Bakanlık olarak, hukuk hizmetleri genel müdürlüğümüz aracılığıyla Şule Çet kardeşimizin davasının tüm süreçlerini hassasiyetle ilk günden bu yana takip ettik. Sanığa verilen cezanın toplumun adalet duygusunu zedelemeyen, kamu vicdanını rahatlatan bir karar olması için gerekçeli kararın bakanlığımıza mahkemece tebliğ edilmesinden sonra istinaf yoluna başvurarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz edeceğiz. Sanıkların aldıkları cezanın Şule’yi geri getirmeyeceğini biliyoruz. Ancak bu olaylardaki temel yaklaşımımız yasalar nezdindeki adalet anlayışı ile insanların vicdanındaki adalet anlayışı arasındaki mesafenin kapanması şeklinde olmalıdır. O yüzden bu itirazın yapılmasını zaruri görüyoruz.”

‘TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANMASIN’

Mahkemelerin takdiri indirim sebebi uygulamalarının kadın ve çocuklara uygulanmaması gerektiğini ifade eden Selçuk, “Takdiri indirim nedenlerini uygularken, özellikle masum çocuk ve kadınlara karşı canice ve toplum vicdanını yaralayacak şekilde işlenen suçlarda da diğer herhangi bir suç dosyasındaki gibi davranmamalı ve toplumun sesine kulak vermelidir. Bu itibarla toplumda infial uyandıran bu tür suçlarda Bakanlık olarak takdiri indirim sebeplerinin uygulanmaması gerektiğini düşünüyor ve müdahil olduğumuz bütün davalarda da takdiri indirim sebeplerinin uygulanması halinde mahkemece verilen kararlara karşı istinaf ve temyiz yoluna başvurarak itiraz ediyoruz” diye konuştu.

‘ŞİDDET GÜNDEMİMİZDEN ÇIKANA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ’

Ordu’da öldürülen Ceren Özdemir davasını bakanlık olarak yakından takip ettiklerini kaydeden Selçuk, açılacak davaya müdahil olacaklarını kaydetti. Selçuk, “Son olarak Ordu’da Ceren Özdemir kızımızın katledilmesi hepimizi derinden yaraladı. Hepimizin bildiği üzere, zanlı Emniyet güçlerince yakalandı ve ifadesi alındı, suçunu itiraf etti. Biz de Bakanlık olarak olayı yakından takip ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Açılacak dava süreçlerine de avukatlarımız aracılığıyla müdahil olacağız. Amacımız katilin en ağır cezayı alması yönündedir. Şiddetin her türlüsü ile mücadelemizi İçişleri ve Adalet bakanlıklarımızla iş birliği içinde sürdüreceğimizi ve şiddet gündemimizden tamamen çıkana kadar mücadelemizi hukuki zeminde sürdüreceğimizi bir kez daha kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunuyorum” ifadelerini kullandı. (DHA)