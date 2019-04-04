Balıkesir’de isyan: Böyle bir adalet ve böyle bir hukuk olur mu?

Millet İttifakı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Ok, Balıkesir Adliyesi önünde 31 Mart Balıkesir Büyükşehir Belediyesi seçimlerine dair açıklamalar yaptı. İsmail Ok, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi için oylarının yeniden sayılmasına yapılan itirazın ret etmesine dair değerlendirmeler yaptı.

İsmail Ok değerlendirmesinde, “Biz sadece Balıkesir halkının iradesini tecellisini istiyoruz. Şahsımızla ilgili değil. Oyların yerini bulmasını istiyoruz. İstanbul'da sayılıyor Balıkesir'de ret ediliyor. İstanbul'da itiraz edenler Ak Parti'li Balıkesir'de Millet İttifakı. Böyle bir adalet ve böyle bir hukuk olur mu?” ifadelerini kullandı.İsmail Ok'un açıklamasının tamamı şu şekilde:

“İSTANBUL'DA OYLAR SAYILIYOR BALIKESİR'DE RET EDİLİYOR”

“Milli iradenin tecelli etmesi için hukuki mücadelemiz devam ediyor edecektir. Ne yazık ki aynı kanunlar aynı gerekçeler yapılan itirazların içeriği aynı. İstanbul'da oylar sayılıyor Balıkesir'de ret ediliyor. İstanbul'daki oylar oy da Balıkesir'dekiler değil mi? Yani aynı hakkın hukukun verilmesi Balıkesir halkı adına bizlerin sonuna kadar yapacağı mücadeledir.”

“BALIKESİR BİR 5 YIL DAHA KAYIP EDEMEZ”

“Şunu altını çiziyoruz sandıktan kim çıkmışsa yetki ona verilsin. Ama bu şaibelerle Balıkesir bir 5 yıl daha kayıp edemez. Balıkesir'in kaybedecek zamanı yok. Buradan altını özellikle çiziyoruz kanunlar özellikle Ak Parti'li adaylara işliyor da muhalefet partililerine gelince işlemiyor mu? Balıkesir ve Türkiye kamuoyuna Balıkesir halkı adına bunu özellikle ilan ediyoruz. Böyle bir şey olamaz. Biz sadece Balıkesir halkının iradesini tecellisini istiyoruz.

Şahsımızla ilgili değil. Oyların yerini bulmasını istiyoruz. İstanbul'da sayılıyor Balıkesir'de ret ediliyor. İstanbul'da itiraz edenler Ak Parti'li Balıkesir'de Millet İttifakı. Böyle bir adalet ve böyle bir hukuk olur mu? Millet iradesinin tecelli etmesi için teşkilat başkanları arkadaşlarımızla sonuna kadar mücadele edeceğiz.”