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Son dakika: Balıkesir’den ret açıklaması geldi!

Balıkesir'de İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok ve Balıkesir il yönetiminin, oyların tekrar sayılması talebi İl Seçim Kurulu’nca reddedildi.

Mehmet ANDAÇ / Çanakkale
15:19 -
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Son dakika: Balıkesir’den ret açıklaması geldi!

İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İsmail Ok ve Balıkesir İl yönetimi, seçimde usulsüzlük olduğu gerekçesiyle 16 ilçede ilgili ilçe seçim kurullarına itirazlarda bulunmuşlardı. İtirazların ilçe seçim kurullarınca reddedilmesinin ardından dün Balıkesir Adliyesi'ne giden İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok, İYİ Parti İl Başkanı Nedim Tuna ve partililer, İl Seçim Kuruluna toplamda 15 ilçede geçersiz oyların tekrar sayılması için başvurdu.

YSK’YA BAŞVURACAKLAR

Talebi bugün karara bağlan Balıkesir İl Seçim Kurulu, 298 sayılı yasanın 112. Maddesine göre geçersiz oyların tekrar sayılmasının mümkün olmayacağı belirterek itirazı reddetti.
İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Nedim Tuna, YSK’ya başvuracaklarını açıkladı.

Son güncelleme: android-time 16:28 06.04.2019
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