Bayram tatili başladı! Yollar yine çileye dönüştü

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı. Mahmutbey Gişeler Edirne istikameti, Ataşehir TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikameti akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi.

İŞTE İSTANBUL’DA TRAFİĞİN SON DURUMU

POLİS VE JANDARMA İŞBAŞINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, başta trafiğin yoğun olduğu bölgeler olmak üzere trafikteki kural ihlallerini denetledi.

Çamlıca Gişeleri Anadolu Yakası İstasyon Amirliği’nde yapılan uygulamada, ekipler hem yoldaki uygulama noktasında hem de helikopterle havada hazır bulundu.

Uygulama sırasında, kural ihlali yapan sürücüler, polis ve jandarma helikopteriyle tespit edilerek yerdeki ekiplere bildirildi. Hatalı oldukları belirlenen sürücüleri Çamlıca gişelerinde durduran ekipler de sürücülere ceza tutanaklarını tebliğ ederek, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

BURSA- ANKARA YOLUNDA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Yoğunluk yaşanan noktalardan birisi de Bursa- Ankara yolu oldu. Bursa- Ankara yolunun 55'inci kilometresinde araçlar, kuyruk oluşturdu. Ankara yönüne giden yolda araçlar ağır ilerlerken, İnegöl ilçesinin çıkışında trafik zaman zaman duraksadı.

KIRIKKALE’DE DE DURUM FARKSIZ

Ulaşımda 52 ilin geçiş noktasında bulunan Kırıkkale’de, bayram tatilinin başlamasıyla birlikte araç yoğunluğu yaşandı. D-200 karayolunun (Ankara-Samsun) Kırıkkale Yahşihan ilçesindeki noktada öğle saatlerinde başlayan yoğunluk, akşam saatlerine doğru arttı.

Kırıkkale yönünde yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Trafik ekipleri, güzergahta önlemlerini artırırken, her 3 kilometrede bir bulunan ekipler, trafik akışını sağlamaya çalıştı.

DRONE İLE DENETİM

İzmir'in Aliağa ilçesinde jandarma ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi trafik denetimlerini artırdı. Denetimler sırasında drone desteği de alınarak sürücüler havadan da denetlendi.

OTOGARDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bayram yoğunluğu oluştu. Kurban Bayramı tatili için memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na akın etti.

Biletini günler önceden alan vatandaşlar peronlarda hazır beklerken, son dakika bilet almak isteyenler ya eli boş döndü ya da ek seferlerde yer bulabildi. Otobüsler uzun kuyruklar oluşturdu. (AJANSLAR)