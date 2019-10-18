Belediye Başkanı geri adım atmıyor: 10 bin insanın yerine 30 işçi mağdur olsun

31 Mart seçimleri sonrası Yazıkonak Belediye Başkanı seçilen Saadet Partili Hatif Çadırcı, bazı AKP milletvekili danışmanlarının belediyede çalışmamalarına rağmen belediye başkan yardımcılığı kadrosundan maaş aldıklarını ve 30'a yakın bankamatik personeli tespit ettiklerini açıklamıştı.

Başkan Hatif Çadırcı’nın ‘bankamatik işçileri’ diyerek işten çıkardığı işçilerden 12'si, mahkeme tarafından işlerine iade edildi. Mahkeme tarafından verilen işe dönüş kararına saygı duyduklarını ancak belediyenin maaş ödemelerinde sıkıntı yaşadığını belirten Başkan Çadırcı, şunları söyledi:

“BİR KÜREĞİ BEŞ KİŞİ TUTACAK, BİR SÜPÜRGEYİ BEŞ KİŞİ KOŞTURACAK”

“Bu kişileri 4 aylık tazminatlarını verip tekrar geri göndereceğiz. Göreve geldiğimizde belediyemizde ne iş yaptığı belli olmayan 30 işçinin işine son vermiştik. Bu arkadaşların 4 aylık maaş ve tazminatlarını da yasal çerçevede vereceğiz.

Bu işçilerin belediyede hiçbir görevi yok. Geldiklerinde belediyede oturacaklar. Deyim yerindeyse bir küreği beş kişi tutacak, bir süpürgeyi beş kişi koşturacak. Ben 10 bin nüfuslu beldenin haklarını korumak zorundayım. Eğer burada bir mağduriyet varsa, 10 bin insanın yerine 30 işçi mağdur olsun.”

“BAŞKAN BİZİ SİYASİ ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA ÇIKARDI”

İşine iade edilen işçilerden Ahmet Acar, davayı kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Belediye yönetiminin beni işten çıkartmalarının gerekçesi bütçe yetersizliği ve o dönem belediye meclis üyesi olmamdı. Ancak mevcut belediye meclis üyelerini belediyede çalıştırıyorlar. Belediyede yaklaşık 60 tane personel çalışıyordu ve maaşları ödeniyordu da şimdi mi ödenmiyor? Belediye başkan siyasi çıkarları doğrultusunda bizleri işten çıkarmıştır. Ancak dava açarak işe geri dönüşümüzü sağladık.”