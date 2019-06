Belediyeye ‘lop et’ haczi

Atakum Belediye Başkanlığını AKP’li İsak Taşçı’dan devraldıktan sonra borçlarla ve hacizlerle uğraşan CHP’li yeni Başkan Cemil Deveci bir şok daha yaşadı. Seçimden önce 46 günde alınan ve ortada olmayan 37,5 ton lop etin parası ödenmediği için, belediye tarafından işletilen tesislere icra memurları gitti. Et satışını gerçekleştiren şirket icra memurlarını belediye tesislerine gönderdi ve haciz işlemi uygulattı. Belediyenin Seyir terası ve Yalı kafenin gelirlerine de haciz işlemi uygulandı.

ORTADA ET YOK BORÇ VAR

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, göreve başladığı andan itibaren hacizlerle ve borçlarla uğraştığını dile getirerek, AKP’li önceki Başkan İsak Taşçı ile şirket müdürü hakkında suç duyurusunda bulunduğunu hatırlattı. Deveci, “Eti almışlar. Ortada et yok. 46 günde bu kadar eti yemelerinin imkânı yok” dedi.

“SAHTE FATURA DÜZELEMİŞLER”

Et alım işinde sahte fatura düzenlendiğini ileri süren Başkan Deveci, şöyle konuştu; “Et almışlar gibi gösterip karşılığında çek vermişler. Çekleri de ödememişler. Yani giderayak vurabildikleri kadar vurmaya çalışmışlar. Çeklerin iptali için dava açıyoruz. Böyle bir alacakları yok. Sahte fatura düzenlemişler. Onların şirketini kapattım ve yeni bir şirket kurdum. Şimdi bütün tesisleri bu şirket idare ediyor. En kısa sürede de ihale yapacağım. Bundan sonrasına yargı karar verecek” dedi.

BÜTÜN TESİSLERE HACİZ KARARI ÇIKARTILDI

Et satışını yapan şirketin belediye tarafından işletilen bütün tesislere haciz kararı çıkardığını dile getiren Başkan Deveci, haciz işleminin Seyir Terası ve Yalı kafeye yapıldığını söyledi.

MÜDÜR: ET TESİSLERDE TÜKETİLDİ

Kapatılan Atakum İmar İnşaat Şirketi Genel Müdürü Osman Temiz ise yaptığı yazılı açıklamada; “37 ton et, 46 günde değil 7 ayda tüketilmiştir. Yalı Kafe ve Seyir Tesis gibi 9 tesisimizde kullanılmıştır. Aylık ortalama 3 Milyon TL ciroya sahip bir şirkette, 7 ayda 37 ton et tüketimi normaldir. 9 halka açık tesiste, aylık ortalama 5 ton et tüketimi yapılmıştır. Söz konusu etlerin faturaları ise 2018 yılından 4 ayı, 2019 yılından ise 3 ayı kapsamaktadır” ifadelerini kullandı.