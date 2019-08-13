Beşiktaş dikizcisi önce yakalandı sonra serbest kaldı

Polisi harekete geçiren olay 7 Ağustos'ta akşam saatlerinde Beşiktaş'a bağlı Türkali Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir kişi penceresi kaldırımdan görünen bir kadının evini izlemeye aldı. Kaldırımda bir süre turlayarak evi dakikalarca dikizleyen şüpheli vatandaşların uyarısı üzerine kaçarak uzaklaştı. Şüphelinin evi dikizleme anları ise bir mahalle sakininin cep telefonuna yansıdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kullanıcının sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntüler kısa sürede gündem olunca polis ekipleri çevredeki kameraları incelemeye aldı ve İsmail Ç.'ye ulaştı.10 Ağustos'ta yakalanan şüpheli İsmail Ç.'yi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, 12 Ağustos'ta sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.