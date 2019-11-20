Beşiktaş’ta başörtülü kadına saldıran şüpheli yakalandı

Beşiktaş, Sinanpaşa Mahallesi, Ihlamurdere Caddesi'nde 12 Kasım'da yaşanan olayda, sokakta yürüyen başörtülü bir kadına, başka bir kadın saldırdı.

Başörtülü kadına peş peşe tokat atan daha sonra duruma tepki gösteren bir adama saldıran şüpheli yoluna devam etti.

Güvenlik kameralarına yansıyan o olayın ardından polis çalışma başlattı. İstanbul Emniyetine bağlı Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.

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KAMERALARDAN TAKİP EDİLDİ

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri saatlerce görüntüyü izledi.

Polis ekipleri kameralardan kimliği belirlenemeyen şüpheliyi adım adın izledi. Şişli, Bahçelievler, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'ye kadar takip edilen şüphelinin son olarak gittiği adres belirlendi. Kamera çalışmasının ardından şüpheli düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

Yakalanan kadının Ressam Berrak K. olduğu öğrenildi. Emniyete götürülen şüphelinin uyuşturucu kullanmak ve mala zarar vermekten kaydı olduğu ortaya çıktı.