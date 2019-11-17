Beşiktaş’ta ‘Kara Kutu’ izdihamı!

Son günlerin çok tartışılan kitabı ‘Kara Kutu‘yla modern tıbbın karanlık yüzünü aydınlatan Soner Yalçın, imza günleriyle okurlarla buluşmaya devam ediyor. Beşiktaş Çarşı'daki Kırmızı Kedi Kitabevi'ndeki imza gününe katılan Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın’a okurlarının ilgisi büyük oldu. İmza gününde yüzlerce okuru için kitap imzaladı.

Soner Yalçın’ın beş yıl aradan sonra yazdığı Kara Kutu’da modern tıbbın ve ABD'nin ilk milyarderi olan Rockefeller ailesinin planlarının deşifre edilmesi anlatılıyor. Yalçın, katıldığı TÜYAP Kitap Fuarı’nda da okuyucularının karşısına çıkmış ve bu yılki imza süresi rekorunu kırmıştı.