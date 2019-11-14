Beyaz Saray görüşmesinde MHP sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'la dün görüştü. Beyaz Saray'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump karşıladı. Erdoğan'ın heyetinde ayrıca, kabine üyeleri ve bürokratların dışında, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın da yer alması dikkat çekti.

HEYETLER ARASI GÖRÜŞMEDE DİKKAT ÇEKEN İSİM

Erdoğan, daha önce gerek Başkanlığı, gerekse Cumhurbaşkanlığı döneminde ABD'de Beyaz Saray'da, Amerikan Başkanları ile yapılan görüşmelere AKP'li yönetici ve vekilleri dahil etmişti. Ancak bu kez MHP'den bir yöneticisinde Beyaz Saray resmi heyetinde yer alması dikkat çekti.