Beydağı’nda çıkan yangın, 5 hektarlık alanı küle çevirdi

Yangın, akşam saatlerinde Konak Mahallesi üstünde bulunan Beydağları’nın zirvesinde meydana geldi. Köm mevkiinde dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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İtfaiye araçlarının çıkamadığı alana yürüyerek giden ekiplere vatandaşlar yardım etti. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara ambulanslarda oksijen verildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışma ile kontrol altına alınan yangında 5 hektar ormanlık alan küle döndü. İtfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA