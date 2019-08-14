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Beydağı’nda çıkan yangın, 5 hektarlık alanı küle çevirdi

Malatya'daki ormanlık alanın büyük çoğunluğunun bulunduğu Beydağı'nda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 3 saat süren çalışmayla söndürüldü. Yangında 5 hektarlık alanı kül oldu. 

06:16 -
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Beydağı’nda çıkan yangın, 5 hektarlık alanı küle çevirdi

Yangın, akşam saatlerinde Konak Mahallesi üstünde bulunan Beydağları’nın zirvesinde meydana geldi. Köm mevkiinde dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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İtfaiye araçlarının çıkamadığı alana yürüyerek giden ekiplere vatandaşlar yardım etti. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara ambulanslarda oksijen verildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışma ile kontrol altına alınan yangında 5 hektar ormanlık alan küle döndü. İtfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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