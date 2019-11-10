Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Beylikdüzü D-100’de otomobil yandı, trafik bir süre durdu

Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda bir otomobil alev alev yandı. Ankara istikametinde bir süre trafik durdu.

22:57 -
Haberler Gündem

Yangın, saat 21.45 sıralarında, D-100 Karayolu Haramidere Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin, motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü, otomobili durdurarak, kaputu açarak kontrol etmek istedi. Bu sırada motor kısmından bir anda alevler yükselmeye başladı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipler, otomobili saran alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Bu sırada D- 100 Karayolu Ankara istikametinde trafik durdu.

Ekiplerin çalışmaların ardından otomobilin olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü. DHA

Ankara Beylikdüzü D-100 otomobil trafik yangın
Son güncelleme: 23:16 10.11.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more