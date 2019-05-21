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Binali Yıldırım’dan destek mesajına yorum: Sen de gaz vermeye devam et

AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, “Oyumuz senindir Başkan” diye seslenen bir vatandaşa, “Sende gaz vermeye devam et” diye karşılık verdi.

09:51 -
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AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Üsküdar, Çengelköy Mahallesi'nde bulunan Tarihi Çınaraltı Aile Çay Bahçesinde düzenlenen sahur programına katılan Yıldırım, vatandaşların sahur sofrasına uğrayarak onlarla sohbet etti.

FOTO:İHA – Yıldırım, ‘Oyumuz seninle’ diyen bir vatandaşa ‘Sen de gaz vermeye devam et’ diye karşılık verdi.

İLGİNÇ YORUM

Yıldırım, konuşması sırasında “Oyumuz senindir Başkan” diye seslenen bir vatandaşa, “Sende gaz vermeye devam et” diye karşılık verdi. Yıldırım’ın bu yorumu gülüşmelere neden oldu.

(İHA)

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