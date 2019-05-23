Yıldırım’ın seçim stratejisi belli oldu

AKP’nin İstanbul Belediye Başkanlık yarışını 31 Mart’ta kaybeden adayı Binali Yıldırım, dün akşam Habertürk’te Didem Arslan Yılmaz’ın moderatörlüğündeki Türkiye'nin Nabzı programına katılan Binali Yıldırım, ‘1 milyon 700 küsur sandığa gitmeyen var. Bunu nereden hesap ediyoruz, katılım yüzde 84. Geriye yüzde 16. Bu geçmiş seçimlere baktığımızda yüzde 90’a çıkmamış. Bu yüzde 10’u kafadan çıkarın demektir. 1 milyon 900 bin seçmen kalıyor. İşin pratiği bu. Bu 900 bin seçmen üzerine herkes yoğunlaşacak. Biz, bizim seçmenimizden sandığa gitmeyenlerin olduğunu tespit ettik. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 24 Haziran’da Cumhurbaşkanımıza oy verip de bu seçimlerde bize oy vermeyen 400 bin seçmen var. Bu kimin seçmeni olabilir. Memleketine muhtarlık seçimi için gidenler var. Sandığa gitmeyen bir kesim var. Sandığa gidip bir şekilde geçersiz oy verenler var. Dolayısıyla bu seçmenlerin niye böyle bir karar verdikleri üzerinde biz çalıştık. Onlarla mümkün mertebe fokus gruplar marifetiyle bir araya geliyor ve dinliyoruz. Onları daha iyi anlamaya çalışıyoruz’ dedi.