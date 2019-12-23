Kubilay ve arkadaşları, özlemle anıldı

Cumhuriyeti ve devrimlerini korumak için canlarını feda eden Kubilay, Bekçi Hasan Bey ve Bekçi Şevki Bey, yobazlar tarafından şehit edilişlerinin 89. yılında düzenlenen törenlerle anıldı.

İzmir'in Menemen ilçesindeki anma etkinlikleri geleneksel “Demokrasi ve Laiklik” yürüyüşüyle başladı. Şehir Stadı'nın önünden başlayan yürüyüşe, soğuk havaya ve sağanak yağışa rağmen yoğun katılım oldu.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüyen yurttaşlar “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganı attı. Kortejdekiler “Karanlığa direnenlere selam olsun” pankartları taşıdı.

TUNÇ SOYER VE AZİZ KOCAOĞLU YANYANA YÜRÜDÜ

Yürüyüş kortejinde CHP Milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin halef-selef başkanları Tunç Soyer ile Aziz Kocaoğlu, CHP'li ilçe belediye başkanları, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İyi Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş yer aldı. Törene Kubilay ailesi de katıldı.

VALİ VE GARNİZON KOMUTANI TÖRENE GELMEDİ

Törene İzmir Valisi yardımcısını, Garnizon Komutanı vekilini gönderdi. Kortej Yıldıztepe Şehitliği'ne ulaştıktan sonra, buradaki törene İzmir Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış, Garnizon Komutan Vekili Hava Pilot Rafet Dalkıran katıldı. Kubilay Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşuna geçildi ve İstiklal Marşı okundu.

‘KUBİLAY OLMAK DEVRİMLERDEN ÖDÜN VERMEMEKTİR’

Topçu Yüzbaşı Sabri Dönmez törende yaptığı konuşmada Kubilay'ın Cumhuriyet ve Ulu Önder Atatürk'ü korumak için boynunu verdiğini ancak boyun eğmediğini söyledi. Dönmez, “Kubilay olmak vatanseverliktir. Atatürk ilke ve inkılaplarından ödün vermemektir” dedi.

‘CUMHURİYET'İN 100. YILINA EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Menemen Olayı'nın, Cumhuriyet'in hangi bedelleri ödeyerek bugünlere geldiğinin kanıtı olduğunu ifade etti.

Soyer konuşmasında:

“Bugün, Kurtuluş Mücadelesi ile başlayan, Cumhuriyet ile taçlanan, toplumsal devrimlerle nihayete varan bir ülkeyi kabul etmeyen bir avuç korkağın karşısında dimdik duran devrim şehitlerinin ölüm yıldönümü. Tarih Menemen Olayı'nı gerçekleştirenleri, demokrasinin, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu Cumhuriyet'in ve halkın düşmanları olarak yazdı. Aynı tarih Cumhuriyet'in değerlerini yıkmaya çalışanların karşısında dimdik duran Asteğmen Kubilay'ı, Bekçi Hasan'ı ve Bekçi Şevki'yi ise devrim şehitleri olarak yazdı.

Bugün Kubilay'ı vahşice öldüren ve ‘Cumhuriyet bitmiştir' diyen zihniyete, demokrasi ve devrim düşmanlarına karşı, Cumhuriyet'in 100. yılına doğru emin adımlarla yürüyerek yanıt veriyoruz. Bu tarihsel süreçte elbette Cumhuriyet ve değerlerine saldırmaya, demokrasi ve halk egemenliğini yıkmaya çalışanlar oldu. Ancak buna karşı milyonlarca Kubilay her seferinde bu değerleri korumaya ve muhafaza etmeye devam etti, ediyor, edecek.”



‘KUBİLAY ONURUMUZDUR’

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ise “Bugün Kubilaylar'ı, Uğur Mumcular'ı, Abdi İpekçiler'i, hepsini birden anıyoruz. Çünkü onlar Atatürk devrimlerinin bekçileridir. Kubilay'a ve iki bekçimize yapılan suikast, onların barbarca öldürülmeleri, aslında Cumhuriyet ile rövanşın nereden başladığını gösteriyor. Tüm Cumhuriyet şehitleri gibi bizler de Cumhuriyet'in bekçileriyiz” diye konuştu.

Aksoy, Kubilay Anıtı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin onuru olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak ve Serdar Aksoy anıt özel defterini imzaladı. Törende, Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu'nda dereceye girenlere ödülleri verildi. Şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakıldı ve dualar okundu.