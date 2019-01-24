Biz zar zor geçinirken o ABD’de sefa sürüyor

Hafta başında SÖZCÜ'yü arayan Ayfer Sever isimli vatandaş “İhlas mağduruyuz…Biz rutubetli evde oturup, ikinci bir işte çalışırken İhlasçılar sefa sürüyor, gördükçe kahroluyoruz… Sesimizi lütfen duyurun” dedi. Sever ailesinin İzmit Tavşantepe Mahallesi'deki evine misafir olduk.

58 yaşındaki Mehmet Sever doğma büyüme İzmitli… Eşi Ayfer Sever (52) ise Artvin Şavşatlı. Çiftin 3 çocuğu var. Mehmet Sever, 2001'deki ekonomik krizde, 17 yıl işçi olarak çalıştığı İzmit'teki lastik fabrikasından 90 arkadaşıyla birlikte atıldı. Emekliliği hak etse de yaş şartı nedeniyle 6 yıl beklemek zorunda kaldı. Emekli olduğunda 700 lira maaş bağlandı. Geçinemeyince eşi de işe girdi.

Mehmet Sever, İhlas Finans'a 2000 yılının Ağustos ayında bir iş arkadaşının ısrarıyla dahil olmuş. Çocuklarının geleceği için dişinden tırnağından biriktirdikleri 6 bin doları eşinin haberi olmadan yatırmış Mehmet Sever. 2008'de mağdurlarla beraber avukatları aracılığıyla protokol yapılmış ama o gün bu gündür ses çıkmamış. Ayfer Sezer, gözyaşlarının eşlik ettiği konuşmasında şöyle dedi:

CANIMIZ YANIYOR: Bakın bizim bugüne kadar hiçbir derneğe, vakfa ya da cemaat denilen yapılara inanmışlığımız yoktur. Kendi halinde yaşayan Cumhuriyete bağlı vatansever bir aileyiz. Eşim iş arkadaşına uyup yatırmış. Sonra ‘Battı' dediler. Ama görüyoruz Amerika'da sefa sürüyorlar. En çok da bizler zar zor geçinirken paramızla sefa sürmeleri canımızı yakıyor. Evimin haline bakın rutubetten ısınmıyor. Eşim işten atıldıktan sonra 6 yıl emekli olmayı bekledi, tazminatla geçindik. O sürede hastalandı.

MİLLETİN AHINI ALDI: Annem rahatsızlanınca işten ayrılmak zorunda kaldım. Emekli olmama var. Eşim emekli ama yine işe girdi geçinmek için. Onlar için küçük bir para olabilir ama bizim için büyük para. Çocukları ne zorluklarla büyüttük. 18 senedir paramızı kullanıyorlar. Mücahit Ören'in babası milletin ahını alarak öldü. Hakkımı helal etmiyorum. Benim hakkımla ABD'de sefa süremez.

ŞEYTANA EMANET ETMİŞİZ

Ayfer Sever'i dinlerken Mehmet Sever de işini bitirip eve döndü. O da çok öfkeli… “Alın terimizi şeytana emanet etmişiz. Düşünemedik çocuklarımızın geleceği için ileride paramızı çekip kullanırız dedik. Ama bunlar insan değilmiş. Çok zor şartlarda geçiniyoruz. Faturaları bir ay iki ay sonraya öteleyerek ödüyoruz” diye konuştu.