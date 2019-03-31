Bolu seçim sonuçları… Bolu’da kim önde? 31 Mart seçimlerine göre oy oranları…

Türkiye bugün sandık başına gitti… Anadolu’nun en kritik kentlerinden biri olan Bolu’da da seçim heyecanı yaşandı. 2014 yerel seçimlerinde kıyasıya mücadeleye sahne olan Bolu’da 31 Mart yerel seçimlerinde kim kazandı merak ediliyor. Bir diğer merak konusu ise Bolu oy oranları… Bolu’da seçim sonuçlarına aşağıdaki tablolardan erişebilirsiniz…

Bolu İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 11.663 %54,75 4.027 %18,90 3.371 %15,82 1.188 %5,58 363 %1,70 257 %1,21 236 %1,11 72 %0,34 56 %0,26 20 %0,09 19 %0,09 18 %0,08 13 %0,06 0 %0,00

BOLU 2014 YEREL SEÇİMLERİNDE NE DEMİŞTİ?

2014 yılında yapılan genel seçimlerde AKP’nin adayı Alaaddin Yılmaz oyların %49’unu alırken CHP’nin o dönem aday gösterdiği Mehtap Özcan Mısırlıoğlu ise oyların %32’sini almıştı. Bolu’nun sonucu merakla beklenen ilçelerinden Mengen’de 2014 yılında CHP’nin adayı Turhan Bulut oyların %52’sini almıştı.