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Bolu seçim sonuçları… Bolu’da kim önde? 31 Mart seçimlerine göre oy oranları…

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bolu'da yaşayan vatandaşlar da belediye başkanı belirlemek için sandık başına gitti. Karadeniz bölgesinde bulunan Bolu kim önde, oy oranları merak ediliyor. 2014 yerel seçimlerinde sandık başına giden Bolu'nun mevcut belediye başkanı AKP'den Alaaddin Yılmaz'dı. Bolu'da 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları resmi olmayan verilere göre açıklandı. Peki Bolu'da yerel seçim sonuçlarına göre kim kazandı?

Sozcu.com.tr
18:26 -
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Bolu seçim sonuçları… Bolu’da kim önde? 31 Mart seçimlerine göre oy oranları…

Türkiye bugün sandık başına gitti… Anadolu’nun en kritik kentlerinden biri olan Bolu’da da seçim heyecanı yaşandı. 2014 yerel seçimlerinde kıyasıya mücadeleye sahne olan Bolu’da 31 Mart yerel seçimlerinde kim kazandı merak ediliyor. Bir diğer merak konusu ise Bolu oy oranları… Bolu’da seçim sonuçlarına aşağıdaki tablolardan erişebilirsiniz…

Bolu İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Tanju Özcan CHP CHP 14.198 % 52,69
Fatih Metin AK Parti AK Parti 12.057 % 44,74
Turan Kılınç Saadet Partisi Saadet Partisi 399 % 1,48
Diğer Diğer 108 % 0,40
HDP HDP 60 % 0,22
DSP DSP 39 % 0,14
BTP BTP 30 % 0,11
Vatan Partisi Vatan Partisi 30 % 0,11
TKP TKP 26 % 0,10
Bolu İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 11.663%54,75
CHP CHP 4.027%18,90
MHP MHP 3.371%15,82
İyi Parti İyi Parti 1.188%5,58
Saadet Partisi Saadet Partisi 363%1,70
BBP BBP 257%1,21
Diğer Diğer 236%1,11
DP DP 72%0,34
HASAN HÜSEYİN ARSLAN HASAN HÜSEYİN ARSLAN 56%0,26
Vatan Partisi Vatan Partisi 20%0,09
HDP HDP 19%0,09
BTP BTP 18%0,08
DSP DSP 13%0,06
ALİ SOLMAZ ALİ SOLMAZ 0%0,00

BOLU 2014 YEREL SEÇİMLERİNDE NE DEMİŞTİ?

2014 yılında yapılan genel seçimlerde AKP’nin adayı Alaaddin Yılmaz oyların %49’unu alırken CHP’nin o dönem aday gösterdiği Mehtap Özcan Mısırlıoğlu ise oyların %32’sini almıştı. Bolu’nun sonucu merakla beklenen ilçelerinden Mengen’de 2014 yılında CHP’nin adayı Turhan Bulut oyların %52’sini almıştı.

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Son güncelleme: android-time 18:37 31.03.2019
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