Bu nasıl adalet!

Haber ve yazıları nedeniyle yargılanan 8 SÖZCÜ çalışanı FETÖ'ye destek iddiasıyla 3 yıl 6 ay ile 2 yıl 1 ay arasında hapis cezalarına çarptırıldı. Oysa FETÖ'cü olduklarını itiraf eden eski HSYK üyeleri, 1 yıl 10 ay ceza aldı. Düşük cezalarla kurtulan bu isimler, yargıyı adeta FETÖ yuvasına çevirmiş, örgütün dizayn ettiği kumpas davaları, bu kişilerin atadığı hakim ve savcılar tarafından yönetilmişti.

2010'daki HSYK'nın Başkanvekili Ahmet Hamsici 2 yıl 6 ay hapse mahkum olurken, eski HSYK üyesi Kerim Tosun 2 yıl 9 Ay, eski HSYK üyesi Mustafa Kemal Özçelik ise 1 yıl 10 ay 15 gün ceza aldı. Bu isimler yargıyı FETÖ kontrolünde dizayn etmişler, yargılama aşamasında da FETÖ'cü olduklarını itiraf etmişlerdi.

2010'daki referandumun ardından seçilen FETÖ hakimiyetindeki HSYK'nın üyeleri, kumpas davalarını yürüten hakim ve savcıların atama ve terfilerini yaptı. Kumpas davalarına bakan çok sayıda örgüt üyesi hakim ve savcı, FETÖ hakimiyetindeki HSYK üyelerince kritik görevlere getirildi.

BİRBİRİNE ZIT UYGULAMALAR

Özellikle yargıda İstanbul ekibi olarak adlandırılan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile karşı karşıya olduğu bilinen grubun etkisindeki İstanbul Adliyesinin, Ankara'dan çıkan birçok özgürlükçü karara direnmesi de tartışmaları derinleştirdi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'nin verdiği tahliye kararına direnerek, gazeteci Şahin Alpay'ı tahliye etmedi.

Yargıdaki birbirine zıt bu uygulamalar tartışmalara neden olunca, hükümet yeni bir yargı reformu hazırladı ve TBMM'den geçti. Haber suç olmaktan çıkarıldı. Ancak mahkemelerin, uygulamada bu paketi dikkate almadıkları görüldü.

2 yıl 6 ay ceza aldı

FETÖ darbe girişiminin ardından tutuklanan ve itirafçı olması üzerine tahliye edilen eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Ahmet Hamsici, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak, “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

2 yıl 9 ay ceza aldı

FETÖ üyeliğinden tutuklu iken itirafçı olan, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan eski HSYK üyesi Kerim Tosun, örgüt üyeliğinden yargılandığı davada etkin pişmanlıktan faydalandırılarak 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

1 yıl 10 ay ceza aldı

Eski HSYK üyesi Mustafa Kemal Özçelik etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak FETÖ üyeliğinden 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Okurlardan destek yağdı

VİCDANLARDA AKLANDIK

SÖZCÜ Gazetesi yöneticisi ve yazarlarına verilen hapis cezası vatandaşlardan büyük tepki gördü. İşte gazetemiz okur hattına gelen mesajlardan bir bölümü:

– Bu ceza tüm SÖZCÜ okuyucularına da verilmiş bir sindirme cezasıdır. Başaramayacaksınız! Boşuna uğraşmayın.

– Çamur at, izi kalsın artık yemiyor. Bu millet herşeyin farkında.

– Bu gerçekten haksızlık ama bu haksızlıklar sandıkta biter.

– Hergün bir SÖZCÜ Gazetesi alıyorum. Tam destek veriyorum.

– Sıra SÖZCÜ'ye geldi… Susuyorum.. İçimden sövüyorum artık..

– Bu kararı veren mahkemenin FETÖ'cülerin Ergenekon mahkemelerinden hiçbir farkı yoktur. Bu hakimler Ergenekon savcı ve hakimleri ile birlikte hapiste yatacaklar.

– İşte AKP yargısı, başka bişey beklenemezdi yazıklar olsun.

– Artık herkes herşeyi görüyor. Filmin sonunda hep iyiler kazanır usta. Bekleyip görelim. En güzel akşamlar.

– Atatürkçülere atılan bu iftira 9 şiddetinde bir deprem gibi. Ama bizlerin çimentosu 10 şiddetindeki deprem statiğine göre hesaplanmıştır.

– Bu yazarlar FETÖ'cü ise bütün Türkiye FETÖ'cüdür. Hiç boşuna uğraşmayın.

– Gazete boş çıksa bile destek olmak için alırım.

– Yayın hayatının başından beri FETÖ'ye mücadele ediyorlar. Manşetleri hep bu yönden. Bu nasıl karar?