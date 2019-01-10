‘Bu umrenin sevabı olmaz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta yapılan 49. Muhtarlar toplantısında bin muhtarı Umre’ye göndereceğini açıkladı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ise bu gezinin maliyetini hesapladı ve ''Bin kişinin maliyeti 1 milyon 883 bin dolar yani 9 milyon 979 bin 900 Türk lirasıdır. Bu parayla 411 kişinin asgari ücretle bir yıllık maaşı karşılanır. Bu gezinin bir sevabı olmaz'' dedi.

Nuhoğlu TBMM de yaptigi aciklamada, “Bir araştırma yaptım. En kısa umre turu yedi gün sürmektedir. 2 kişilik odalarda kişi başı fiyatı 6 bin 975 riyal yani bin 883 dolardır. Bin kişininki 1 milyon 883 bin dolar yani 9 milyon 979 bin 900 Türk lirasıdır, doları 5,3 olarak aldım. Bu parayla 411 kişinin asgari ücretle, bu yeni ücretle, bir yıllık maaş tutarı karşılanabilir. Bu parayla 110 kişiye konut yapılabilir. Bu parayla 554 üniversite öğrencisine aylık 500 liradan dört yıl boyunca karşılıksız burs vermek mümkündür. Bu paralar kimin bütçesinden çıkmaktadır? Helal midir zannediyorsunuz? Bu gezinin bir sevabı olmaz” diye konuştu.

İSPANYA GEZİSİ 2 MİLYON 107 BİN TL

Daha önce de bin muhtarın İspanya'ya gönderildiğini de hatırlatan Nuhoğlu, bu gezi için ise yaklaşık 2 milyon 107 bin TL harcandığını hesapladı ve “Bundan önceki muhtarlar toplantısında da İspanya'ya bin muhtar gönderildi. Onu da araştırdım. En kısa tur dört gece beş gün sürüyor, iki kişilik odada kişi başı ücreti 350 avrodur. Bin kişi 350 avrodan 350 bin avro yani 2 milyon 107 bin lira yapar. Bu parayla da 87 kişiye iş verilebilirdi. 23 şehit yakınına veya ihtiyaç sahibine 90 metrekarelik sosyal konut yapılabilirdi. 117 üniversite öğrencisine dört yıl boyunca 500 liradan karşılıksız burs verilebilirdi. Bu savurganlıklar asla Türk milletinin hak ettiği bir şey değildir” dedi.