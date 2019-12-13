Bunun adı mucize!

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Büyükmelen Köprüsü mevkiinde meydana geldi.

OK GİBİ SAPLANDI

Ankara istikametine seyir halinde olan Yunus Emre Kayıkçı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere ok gibi saplandı.

Kazada otomobil sürücüsü Yunus Emre Kayıkçı araçta sıkışırken, yanında bulunan nişanlısı Hatice Ceren Yalçın ise kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

“BENİ BIRAKIN SEVDİĞİMİ KURTARIN”

Sürücü Kayıkçı, kurtarma çalışması sırasında ekiplere, “Beni bırakın sevdiğimi kurtarın, sevdiğime bir şey olmasın” diye seslendi.

Yaralılar, ambulansla Düzce Atatürk Devlet ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.(AA)