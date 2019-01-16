Bursa’da okullar tatil mi? Bursa’da 16 Ocak’ta hangi ilçelerde okullar tatil?

Bursa için beklenen kar tatili açıklamaları adım adım geliyor. Bursa'da birçok ilçede okullar tatil oldu. Bursa'da etkili olan kar yağışı il genelinde bir tatile neden olmasa da birçok ilçe için kar tatili açıklaması yapıldı. İşte Bursa 16 Ocak kar tatili detayları...

Bursa soğuk ve karlı hava dalgasından en çok etkilenen iller arasında yer aldı ve Bursa’da kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle yollar kapandı bazı ilçelerde okullar tatil oldu.

BURSA’DA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

Bursa’da kar yağışı nedeniyle İznik ile Yenişehir ilçelerinde eğitim ve taşımalı eğitime bir gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla iki ilçede eğitime bugün ara verileceği duyuruldu. Açıklamada, İznik ilçesindeki Sansarak, Mahmudiye ve Yörükler ilkokulları ile Candarlı İlk ve Ortaokullarında okulların bugün tatil edildiği, merkez ve merkeze yakın mahallelerde eğitime devam edileceği belirtildi. Yenişehir ilçesinde ise taşımalı kapsamında eğitime ara verileceği bildirildi. Büyükorhan, Harmancık, Orhaneli, Keles ilçelerinde tüm okulların, İnegöl’de de taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bir gün ara verildiği daha önce açıklanmıştı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi, Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların; İç Anadolu’nun doğusu, Tokat, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Erzincan ve Gümüşhane çevrelerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz kıyıları, Ordu, Giresun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.