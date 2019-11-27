Büyükada davasında savcı mütalaasını açıkladı

Sanıklardan Taner Kılıç hakkında, “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Diğer sanıklar; Günal Kurşun, İdil Eser, Özlem Dalkıran, Nejat Taştan ve Veli Acu hakkında ise, “Silahlı terör örgütüne yardım” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis talep edildi.

Savcılık, sanıklardan Ali Ghravi, İlknur Üstün, Nalan Erkem, Peter Frank Steudtner ve Muhammed Şehmus Özbekli hakkında ise beraat talep etti. Duruşma sanıkların mütalaaya karşı beyanlarıyla devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Kamuoyunda “Büyükada Davası” olarak bilinen 11 insan hakları savunucusunun yargılandığı davaya konu olan soruşturma 5 Temmuz 2017 tarihinde başladı. Büyükada’daki bir otelde toplantı yapan 11 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İddianamede, sanıkların “silahlı terör örgütlerine yardım etme” ve “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamalarıyla 10 ila 15 yıl hapisleri isteniyordu.

Yargı önüne çıkan insan hakları savunucuları şunlardı:

Uluslararası Af Örgütü’nün Türkiye direktörü İdil Eser,

örgütün Türkiye şubesinin yönetim kurulu başkanı Taner Kılıç,

Alman vatandaşı Peter Frank Staudtner ve İsveç vatandaşı Ali Gharavi

Helsinki Yurttaşlık Derneği’nden Nalan Erkem,

Kadın Koalisyonu’ndan İlknur Üstün,

Helsinki Yurttaşlar Derneği’nden Özlem Dalkıran,

İnsan Hakları Gündemi Derneği’nden Günal Kurşun ve Veli Acu.

Nejat Taştan ve Muhammed Şehmus Özbekli