Can Ataklı’nın acı günü: Annesi toprağa verildi

Korkusuz Gazetesi yazarı, gazeteci Can Ataklı’nın annesi Kadriye Özkan Ataklı önceki gün gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Kadriye Özkan Ataklı, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Üsküdar Şakirin Camii’nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazına; Ataklı ailesinin yanı sıra, Can Ataklı’nın meslektaşları, çeşitli STK temsilcileri ve siyasiler katıldı.

Annesi Kadriye Özkan'ı kaybettiğini “Sevgili annem için başsağlığı dileklerini ileten herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Sağ olun var olun. Bu sevgi ve desteğiniz en büyük tesellim oluyor” diye duyuran Can Ataklı annesinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı.

Kadriye Özkan Ataklı’nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığında toprağa verildi.